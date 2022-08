"¡Nunca sabés nada vos!’”: la ex empleada de Wanda Nara contó los maltratos de Icardi y quebró en llanto

El escándalo que rodea a Wanda Nara y Mauro Icardi crece día a día: en esta oportunidad, Carmen Cisnero, la exempleada de Wanda Nara, visitó a Carmen Barbieri en su programa de TV y se largó a llorar recordando malos momentos que atravesó por la pareja.

"Estoy nerviosa", le dijo la mujer a Carmen Barbieri y se quebró en llanto muy angustiada por la situación. "No, mi amor. De entrada, no, me hacés llorar a mí. Has pasado muchas cosas. La vida no es color de rosas. Sos linda mujer", le dijo la conductora.

Minutos después confesó los momentos que vivió con la polémica pareja y recordó el maltrato de Icardi hacia ella. “Un día se enojó conmigo y me habló re mal porque se habían escapado las gallinas, y me dijo que fue porque habían dejado el corral abierto. Yo le dije que no sabía quién había sido y él me gritó ‘¡nunca sabés nada vos!’”, reveló.

Luego de un rato de la charla, la conductora le consultó porqué había soportado los malos tratos durante tanto tiempo y con mucha angustia respondió: “No tenía pasaporte, Carmen. ¿Cómo querés que viaje?”.

"Yo comencé a trabajar con Wanda en 2014. Después me fui y volví en 2019… No me pagaron por dos años y medio", cerró.