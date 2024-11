EMBAJADORES POR CHUBUT

El gobernador Ignacio Torres mostró una intensa agenda internacional en los últimos días, a través de su red social ‘X’, para promocionar a Chubut de cara a potenciales inversiones. Uno de esos posteos mostró, por ejemplo, la reunión con el embajador de Emiratos Árabes Unidos, Saeed Abdulla Alqemzi, “con quien dialogamos sobre las posibilidades de trabajo mancomunado entre nuestra provincia y su país, sobre todo, basado en el potencial que tiene Chubut en materia de inversiones vinculadas las energías fósiles y renovables y también en materia turística y comercial”.

En otra ‘estación’ de esa agenda internacional, el gobernador recibió al embajador de la Unión Europea, Amador Sánchez, con quien habló de posibles inversiones pesqueras y turísticas. “Además, asumimos el compromiso mutuo de colaborar en un régimen específico de Hidrógeno Verde, de interés común, tanto para Chubut como para la Unión Europea”, contó el mandatario en su red social.

En la secuencia, también recibió al embajador de Japón, Yamauchi Hiroshi, en este caso para “potenciar los proyectos vinculados al fortalecimiento del turismo científico y la conservación ambiental, y en particular de los pingüinos de Magallanes, que nuestra provincia y su país tienen en común. Continuamos consolidando los lazos con todos aquellos que quieran sumarse a un modelo de desarrollo sostenible, competitivo y abierto, como el que llevamos adelante en Chubut”, dijo el gobernador.

ADIVINÁ DE DÓNDE TE ESTOY LLAMANDO

Para completar la saga y en una devolución de gentilezas, el propio embajador japonés también posteó una selfie en el acceso al Museo Ejidio Feruglio, de Trelew. “Llegué, ¿alguien adivina dónde estoy?”, desafió el amigo Hiroshi, quien según entendidos twiteros que apoyaron los posteos gubernamentales, es una gran persona y como todo japonés, gran conocedor del comercio (hay mucha gente de mundo, no hay caso).

Algunos, no tan jóvenes ya, recordaron una vieja publicidad de tiempos en que la compañía Entel fue privatizada y la nueva operadora promocionaba su crecimiento. “Hola Vieja, a que no sabés de te estoy llamando”, decía el protagonista, vestido de gaucho, desde la localidad de Clemente Onelli, a 400 kilómetros de Río Negro. ¿Muy vintage? Seguro que el gobernador, de tan joven, no conoce esa publi, pero le vino bien el posteo del visitante del Imperio del Sol Naciente.

Como para cortar con tanta dulzura, no faltó el amargo que ‘tuiteó’: “Preguntale si no tiene un cacho de asfalto para las rutas, por fa”.

OTRO ‘ARRANQUE’ PARA LA DOBLE TROCHA TRELEW-MADRYN

A propósito de rutas, la Legislatura de Chubut aprobó el jueves último el convenio para que Vialidad Provincial se haga cargo de la terminación de la doble trocha Puerto Madryn-Trelew, que le fue traspasada por Vialidad Nacional. Valuada en cerca de 15.000 millones de pesos, meses atrás, la obra deberá ser afrontada por fondos provinciales, para lo cual sería había posibilidad de financiamiento, al menos en la parte inicial, a través del Fideicomiso Chubut.

El proyecto contó con los apoyos de los bloques de Despierta Chubut y Arriba Chubut, además del PICh y ‘Familia Chubutense’, aunque contó, con la abstención del diputado de izquierda, Santiago Vasconcelos, quien argumentó que no se conocen aún los términos del convenio de compensación de deudas entre la provincia y el gobierno nacional, además de criticar el abandono de sus obligaciones por parte de Nación. En esa línea también se expresó Juan Pais, quien más allá de que el bloque que conduce acompañó el proyecto, también cuestionó al gobierno nacional y a los de los últimos 15 años, por el mal estado de las rutas nacionales en toda la provincia.

“Hay que cuidar las expectativas, porque también este mismo gobierno había dicho que la doble trocha Trelew-Madryn iba a estar terminada este verano”, recordó el legislador opositor. El oficialismo, como era esperable, también apoyó el proyecto, en las voces de los diputados Ongarato y Sonia Cavagnini, quienes valoraron la decisión gubernamental. “Somos la primera provincia que ha tomado esta iniciativa”, destacaron.

ASÍ EN LOS DICHOS COMO EN LOS HECHOS

En la última sesión de Legislatura también hubo expresiones de rechazo a los dichos del presidente Javier Milei, en su ataque a la memoria del ex presidente Raúl Alfonsín, al que tildó de “golpista”. Tanto desde sectores radicales de Despierta Chubut como desde el peronismo hubo reivindicación y defensa a la memoria de don Raúl Ricardo como artífice de la consolidación de la democracia y ejemplo de honradez, aunque Tatiana Goic sumó un ‘palito’ adicional, al pedir que su memoria fuera honrada también en la defensa a la universidad pública, algo que algunos radicales, como quedó evidenciado en el Congreso de la Nación al momento de tratar el veto presidencial, no hicieron.

CONCEJALES DE COMODORO SE REPUDIARON MUTUAMENTE

Una fuerte polémica se desató en la última sesión del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, cuando el bloque Arriba Chubut promovió un proyecto para repudiar a los diputados nacionales Ana Clara Romero y César Treffinger, por su voto de apoyo al veto presidencial de la ley de financiamiento universitario. La iniciativa estuvo en sintonía con lo resuelto días antes por el Consejo Superior de la Universidad, cuando también emitieron un repudio formal a la postura de los legisladores que representan a Chubut.

La concejal Luciana Ferreira, presidenta del bloque Despierta Comodoro, enfatizó que Romero no necesita ser defendida, al tiempo que destacó su participación en las jornadas convocadas por la Unión Europea en Bruselas, para exponer sobre el marco regulatorio del hidrógeno verde.

“Repudiable es tener empleados penalmente trabajando dentro del municipio y pagándoles el sueldo, pese a la condena penal, pese a que estafaron a los comodorenses en la emergencia climática; repudiable es que el municipio siga contratando a las empresas involucradas en la causa penal”, disparó Ferreira, entre otros cuestionamientos. “Repudiable es que el bloque oficialista se niegue sistemáticamente a tratar el proyecto de ficha limpia, o tener un secretario de gobierno que se ampare en normas inconstitucionales para no brindar la información que le es requerida; o el nivel de improvisación de presentar el presupuesto cuando se le canta la gana al Ejecutivo”.

La respuesta vino del presidente del bloque Arriba Comodoro, Marcos Panquilto, quien tildó a la diputada Romero como “enemiga de los jubilados, de los maestros, de la industria nacional, de los trabajadores, la salud pública y las pymes”, disparó el edil. “Enemiga de la mujer la diversidad y la igualdad de género, de la cultura, de la industria nacional, todas esas leyes votó en contra la diputada Romero, que se hagan cargo y no desvíen el tema, porque funcionan con un gobierno libertario. Como dije antes, hay que pegar al perro para salga el dueño y eso fue lo que pasó”.

Los dichos fueron entre gritos y cuestionamientos de la oposición por entender que se trataba de la argumentación de un proyecto y no de una hora de preferencia, para expresarse libremente sobre otros asuntos. Sin embargo, el presidente, Maximiliano Sampaoli, respondió que también la concejal Ferreira se había salido del tema en tratamiento, por lo que permitió lo mismo al edil oficialista.

El que no podía faltar en el listado de ‘repudios’ fue el concejal Omar Lattanzio, quien insistió con el tema del transporte, al señalar que “hay 150 millones de pesos por mes que sobre factura la empresa que ellos representan”, disparó, en alusión a la concejal Ferreira.

La réplica en este caso provino del concejal ‘Pro’ Miguel Gómez, apuntando contra Lattanzio, al asegurar que “su denuncia es absolutamente discursiva”, acusándolo de “otro acto de su demagogia constante y tira cifras, pero después el oficialismo lo lleva de la mano y va a levantar la mano a favor del presupuesto. Es triste y repudiable, porque defrauda a los pobres votantes que lo eligieron para ser oposición y en los hechos concretos vota sistemáticamente con el oficialismo”.

Finalmente, el proyecto se aprobó por 5 votos a favor del oficialismo (estuvo ausente Gabriela Simunovic), una abstención (de Lattanzio) y 4 votos negativos de la oposición (ausente, Pablo Bustamante).

UN POCO VERDE, EL HIDRÓGENO

Lejos de esos repudios, Ana Clara Romero se mostró en Bruselas con la participación en el Foro denominado ‘Energy Tour’, organizado por la Unión Europea. “Chubut está convencida de que tenemos una enorme posibilidad de desarrollo a través del Hidrógeno Verde, y ya lo hemos demostrado con la producción de hidrocarburos, de los que fuimos históricamente los principales exportadores. Lo estamos demostrando a través de las energías renovables, siendo la provincia con el mayor número de aerogeneradores de todo el país, y con Manantiales Behr, donde tenemos un factor de carga del 66% y en Loma Blanca 1, 2 y 3 de un 63%”, dijo la legisladora nacional. En la sesión, la concejal Ferreira dijo que la legisladora nacional dijo que la diputada nacional está en Bruselas “marcando agenda”. ¿No será mucho?

DOS POTENCIAS SE SALUDAN

El encuentro se produjo el martes de la semana pasada y generó múltiples versiones y especulaciones. A un lado de la mesa, el intendente, Othar Macharasvili. Del lado de enfrente, su antecesor en el cargo, Juan Pablo Luque.

Algunas tensiones, acentuadas en las últimas semanas, habrían motivado el encuentro, para intentar acercar posiciones y mejorar la relación del titular del Ejecutivo con el bloque oficialista. Tal como contamos en esta columna la semana pasada, ya se había producido un encuentro entre concejales justicialistas y el intendente, el mismo día de la sesión extraordinaria en que debía aprobarse la prórroga de Transportes Diadema, que tenía algunos ediles oficialistas dispuestos a no acompañar, enojados por el apuro y por ‘el último momento’ con el que se ha habituado a estirar los tiempos el jefe comunal.

Dicen que hay resentimientos de un lado y otro, pero el ex intendente habría planteado al bloque, en una reunión inmediatamente posterior a su encuentro con el sucesor, que den las herramientas necesarias para no entorpecer a la gestión. “Juan Pablo no se va a pegar un tiro en el pie”, dijeron desde ese entorno. “Vino a contener y a poner paños fríos”.

Parte de aquellas tensiones se acentuaron por el vínculo creciente entre el intendente y el gobernador Ignacio Torres, como también en la postura adoptada en el traspaso de áreas de YPF, de un llamativo bajo perfil por parte de la administración municipal.

Ahora viene el capítulo del tratamiento del presupuesto 2025. Ya, de movida, se especula que los tiempos legislativos tendrán que extenderse, porque al tomar estado parlamentario recién en la sesión del último jueves, podría tratarse en primera lectura en la sesión del jueves 21. A partir de lo cual hay un plazo de 15 días para llamar a audiencia pública, lo que excedería el plazo de la última sesión ordinaria, del jueves 5 de diciembre, para tratarlo en segunda lectura.

EL PRESUPUESTO YA GENERA RUIDOS

A propósito del presupuesto municipal 2025, los primeros acercamientos de los concejales generaron comentarios dispares. Desde la oposición se mantuvo la crítica por la presentación fuera de término, pero se reconoció que hay un intento de avanzar en la modalidad de elaboración por “programa”, algo que está normando pero que se empieza a poner en práctica recién este año. Al mismo tiempo, ese cambio genera una mayor complejidad para el análisis, según criticaron algunos por lo bajo.

Quien salió a marcar una primera posición sobre el tema fue el viceintendente, Maximiliano Sampaoli, al reconocer públicamente que no fue convocado en forma previa, durante la elaboración del proyecto. “Fui convocado a una reunión el día jueves 31 de octubre, para tener avances con algunos secretarios, pero ese mismo día tuvimos la sesión extraordinaria por el tema Transportes Diadema, que tuvo también algunas complicaciones, por lo que me fue posible asistir”, dijo el presidente del Concejo, en declaraciones a Radio Del Mar, en lo que fue un llamativo reconocimiento de la falta de comunicación con el Ejecutivo municipal.

Sampaoli también tomó distancia de los dichos del secretario de Gobierno, Sergio Bohe, quien había hablado días atrás de “la huida de YPF”, lo que fue refutado por el vice: “La operadora va a seguir en Manantiales Behr y mantiene la planta de combustibles y otras instalaciones en el ejido de Comodoro, por lo que yo no hablaría de una huida”, dijo el ‘número 2’. En ese tema, paralelamente, volvió a mostrarse más cercano a la postura del intendente Macharashvili, quien había ponderado en el acto de traspaso de áreas que la petrolera mantendría su actividad en Chubut.

UNA MESA PETROLERA CON LOS QUE SIEMPRE ESTÁN

En la última sesión del Concejo, el edil Ezequiel Cufré propuso una mesa “para repensar el liderazgo petrolero”, según expuso durante la hora de preferencias, convocando a los actores de la política, empresas y trabajadores, a fin de definir “el futuro de las cuencas maduras”.

“Cuesta entender que YPF se vaya de la región, pero hay que reconocer que es bueno que haya empresas dispuestas a asumir compromisos de inversión en yacimientos maduros -dijo-. Hay cuestiones que no hemos podido conversar en este tiempo, que tienen que ver con el lugar que va a ocupar Comodoro respecto al liderazgo que tuvo durante una enormidad de tiempo en la producción petrolera. Nuestros yacimientos tienen las reservas certificadas, profesionales que saben hacer las cosas para correr las fronteras productivas, y mucho para dar”.

“Estamos atravesando cambios fuertes y debemos tener una mirada consciente hacia delante -aseguró-. De alguna manera, las cosas como las venimos haciendo, van a cambiar y no todos nos estamos dando cuenta. Por eso debemos poner en claro lo que viene y ponernos a trabajar en una mesa conjunta, entre actores privados, representantes del Estado y los trabajadores”.

Al ampliar luego esa propuesta, en declaraciones periodísticas dijo que “las empresas que han mantenido la producción en la provincia siguen estando”, por lo que llamó a pensar normas de incentivo para el sector, entre las que reconoció la importancia de la baja de aranceles para importar polímeros.

“Tenemos que plantear la masificación de las plantas de polímeros, si hoy hay 12 ó 20 en toda la cuenca, debemos aspirar a que sean 100 -indicó-, con una fabricación de estas plantas en el país, porque hoy son todas importadas, de Francia o Sudáfrica. Si entre las empresas proponen una adhesión al RIGI, debería contener este tipo de cosas y no debería ser una expresión vacía, para ir ante el Ejecutivo nacional y gestionarlo. Pero debemos escuchar a las empresas para saber si es esto lo que están pidiendo, porque por ahí uno puede opinar algo y los privados dicen ‘yo voy a apuntar a otra tecnología’, porque hasta inteligencia artificial se está utilizando hoy”.