“Los sospechosos de siempre” y “los infiltrados”, dos viejas películas en la política de Chubut

EL CANDIDATO ETERNO

Los paredones de Trelew volvieron a mostrar, en los últimos días, una leyenda que hace alusión a un apellido y una fecha. Un apellido conocido, sobre todo, por los trelewenses; y una fecha en la que claramente va a haber elecciones, pero no se especifica en qué categoría.

Hablamos de Federico Massoni, el ex ministro de Seguridad que fuera candidato ya a intendente en 2023 y también a senador en 2021, elecciones en las que no tuvo buen resultado.

Los paredones que se vieron en estos días rezan "Massoni 2027" y aparecieron en varios puntos de la ciudad, mostrando que el hombre sigue en carrera eternamente. De este modo, busca posicionarse y que la gente no se olvide de su nombre, para seguir estando en el candelero como un posible candidato a algo.

No se sabe bien a qué todavía. En 2027 se va a votar categorías nacionales, provinciales y municipales. Por ahora, al haber aparecido sólo en Trelew, da a pensar que Massoni sigue adelante con su proyecto municipal y que tiene ganas de volver a presentarse como candidato a intendente.

También se desconoce el partido. Massoni ha tenido charlas con gente del espacio libertario, pero se sabe que hay contacto también con el PICH y en su momento había militado dentro del ‘arcionismo’, un lugar donde no parece mantener una continuidad. Incluso llegó a ser candidato de Chubut Somos Todos, a pesar de que el núcleo duro de ese partido no lo quería y también fue candidato por el radicalismo. Habrá que ver si Massoni encuentra una fuerza política nueva, o si está dispuesto a dar internas en algún otro espacio para presentarse en 2027. Por lo pronto, no se sabe ni en qué lugar, ni en qué categoría, ni en qué partido, pero Massoni está en carrera.

MOVIÓ EL AVISPERO

La información publicada por ADNSUR el último miércoles, respecto a un tema que la Legislatura tenía previsto tratar y que finalmente aprobó en la sesión del jueves, movió todo el avispero dentro del Poder Judicial.

El dato hubiera pasado inadvertido, porque estaba dentro de una reforma integral de la ley que regula el Ministerio Público Fiscal en muchos artículos; pero el dato clave fue el que ADNSUR publicó y tenía que ver con los cambios dentro de la Procuración General Adjunta.

Como se sabe, la salida de Emilio Porras Hernández abrió allí una vacante, luego de su renuncia, pero con varios cambios en cuanto a las funciones y a la sede de este organismo, que había sido creado en 2008 y que tenía como asiento natural a la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Lo que se informó fue que ahora iba a tener dos áreas específicas, una vinculada a una Procuración General Adjunta en lo penal y otra en lo contencioso administrativo, para litigios vinculados al Estado, lo que habilitaba entonces dos lugares libres, además de que no sería obligatorio, en adelante, que funcionase en Comodoro Rivadavia.

Al haberse difundido esta información, sin embargo, el dato que llega hasta nuestra redacción es que los teléfonos dentro del Poder Judicial comenzaron a arder con preguntas de quiénes eran los nombres que el gobierno tenía en mente, para colocar en esos dos nuevos espacios.

Se desconoce si se postulará a integrantes del Ministerio Público Fiscal, o si se abrirá el abanico, con figuras que ya vienen trabajando en el Poder Judicial. Hay que tener en cuenta que el requisito es de 10 años de ejercicio en el cargo. Por otra parte, estas dos vacantes se suman a la que aún está pendiente, que es la que dejó Alejandro Panizzi en la Sala Penal del Superior Tribunal y se esperaba que antes de fin de año llegue el nuevo pliego para reemplazarlo, lo que será enviado por el Gobernador Ignacio Torres.

UN RETRASO QUE GENERÓ MAL HUMOR

El último acto de aniversario de la ciudad de Trelew fue organizado a partir de las 10 de la mañana, en el centro de la ciudad del valle, en el domingo del Día de la Madre, 20 de octubre. Allí concurrió una gran cantidad de público y por supuesto, estaban presentes los abanderados de cada una de las escuelas de la ciudad, preparados ya desde temprano, acomodados en sus lugares, esperando el inicio del acto institucional.

Lo que ocurrió fue que las autoridades llegaron muy tarde, porque una hora y media después recién arribaron el gobernador Ignacio Torres y el intendente Gerardo Merino; previo a eso, se notó un creciente y entendible mal humor en la gente que estaba esperando, ya casi en horas del mediodía, para ir a almorzar en un día tan especial.

Pero además, el fastidio fue porque los chicos llevaban al sol esperando mucho tiempo y ya estaban cansados a esa hora de la mañana. En señal de protesta, se escucharon palmas que batió la gente, hasta que llegaron las autoridades.

Cuando finalmente se realizó el acto y se oyeron los discursos, los gestos reflejaron que los asistentes no estaban para nada conformes con el modo en que se había desarrollado todo.

Fue una señal de alerta, porque no es la primera vez que ocurre esto de no cumplir con los horarios y por eso, en el futuro es un tema que deberá revisar el gobierno provincial, donde es habitual que no sean muy apegados a los horarios de convocatoria, algo que en algunos actos pasa más inadvertido, pero en los que tiene presencia la ciudadanía en general, es algo que puede traer algún dolor de cabeza.

LA PRESIÓN PUDO MÁS

Finalmente se aprobó el proyecto enviado al Concejo Deliberante de Trelew por el intendente Gerardo Merino, para autorizar la cesión en comodato de tierras al MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) para desarrollar allí un emprendimiento y construir una nave para la venta de productos.

En la previa, durante meses, había habido una concejal que había expresado su opinión en contra de esta iniciativa: se trata nada menos que de la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Monagi, quien, desde la Cámara de Comercio, junto al resto de los directivos de esa entidad, siempre habían expresado que el proyecto fomenta el comercio informal y que se transforma en una competencia desleal para el resto de los comerciantes; por lo tanto, no compartían la propuesta.

Sin embargo, a pesar de haber expresado su postura contraria durante meses, en el momento de la votación, en la última sesión del Concejo de Trelew, la mujer pidió la palabra y dijo que “hay veces en las que uno debe tomar decisiones en contra de su voluntad” y que, en este caso, prefería priorizar la gestión del intendente.

Por lo tanto, la decisión de Monaji fue abstenerse de votar y el tema tuvo solamente un voto negativo, que fue del concejal radical Cáceres y el resto de los votos positivos de la bancada oficialista de Juntos por el Cambio, más el resto de los bloques de la oposición.

SE PELEARON JUSTO EN EL DÍA DE LA LEALTAD

La ex concejal y ex diputada provincial de Comodoro Rivadavia, Viviana Navarro, se cruzó fuerte con integrantes de la línea ‘Peronismo Federal’, luego de haber sido una de las dos oradoras en el acto por el ‘Día de la Lealtad’, el pasado 17 de octubre, en la sede del PJ. A falta de otras figuras partidarias, ya que no asistió el presidente del PJ, Gustavo Fita (se encontraba “de vacaciones”, según las malas lenguas partidarias), ni tampoco lo hizo el intendente Othar Macharashvili, los principales oradores fueron Navarro, como secretaria del Consejo de Localidad y el diputado nacional José Glinski, ya que tampoco el viceintendente Maximiliano Sampaoli hizo uso del micrófono.

Fue en esa instancia cuando Navarro lanzó varios disparos por elevación, al revindicar al partido como herramienta para ocupar los espacios de poder, ya que “nadie llega por un sorteo de quiniela”, en una posible alusión al intendente Macharashvili, tras desistir de su pugna para conducir el partido.

La ex concejal también aludió a los “infiltrados”, al afirmar que “hay compañeros que vienen disfrazados de corderos y son lobos que los mandan a romper”, con referencia a Miguel ‘cone’ Díaz, al que vinculó directamente con el gobernador Ignacio Torres, invitándolo irónicamente a “afiliarse” al PJ.

LA APUNTARON POR EL ‘DEDO’ Y RESPONDIÓ QUE NO ES MASCOTA

Lo cierto es que la invitación de Navarro a que “los compañeros que se dicen federales concurran al partido”, para fortalecerlo, motivó una dura respuesta de la mencionada línea interna, integrada, entre otros, por Ariel Gamboa y Mario Soto, quienes le endilgaron “expresiones sectarias y excluyentes”, criticándola además por su carrera política, con cargos “siempre a dedo” por los que “dejó de ir al PJ hace muchos años, abandonando a sus bases que la ayudaron a ‘llegar’ donde llegó. Ahora aprovecha actos partidarios para quedar bien con sus dirigentes y pega a compañeros, a ver si la próxima pega otro carguito”.

Por eso, en la red social X Navarro respondió con un posteo e hilo que llamó la atención de muchos:

“El peronismo se hace en el territorio trabajando todos los días, sin perder el contacto con la gente, ¡cosa que hago desde mi lugar de trabajo, que por cierto no es un cargo público! No soy coordinadora, por ejemplo, ¡ni mascota del intendente ni del del gobernador!”.

FITA ABUCHEADO EN MADRYN

“No sé cuál es la traición que hicimos, pero está bueno que lo hablemos y lo debatamos”. El espíritu abierto y componedor que intentó mostrar Gustavo Fita, flamante presidente del PJ provincial, durante una convocatoria la semana pasada en la sede del PJ de Puerto Madryn no alcanzó para aplacar los gritos y silbidos en su contra, que le interrumpieron varias veces lo que intentaba decir. “La construcción que hicimos, para mí, fue la mejor que pudimos hacer…”, intentaba retomar, cuando se escuchó un grito de fondo: “Volvé a Comodoro, garca”.

Fita no se amedrentó e insistió en defender el armado partidario, al afirmar que se conformó una conducción “respetando los distritos y los consejos de localidad”, aunque el clima volvió a empeorar cuando intentó convocar a la autocrítica: “Estamos así por culpa de los peronistas”, alcanzó a decir, cuando los gritos otra vez empezaron a taparlo, al tiempo que una afiliada le quitó el micrófono al grito de que “no quiere más traición de nadie”, recordando que “hay compañeras que sufrieron y no las escucharon”. El video, que circula en youtube, no permite escuchar mucho más a la mujer, porque al parecer alguien le tapó el micrófono, mientras algunos intentan cantar la Marcha Peronista.