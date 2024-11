En el marco de la quema de 778 kilos de cocaína en Neuquén capital, Márquez destacó la importancia de la presencia de funcionarios nacionales y referentes del partido en la región. Según explicó, estas instancias permiten afianzar el mensaje y el alcance de La Libertad Avanza en Neuquén. "Por supuesto que vamos a participar de las elecciones el año que viene", afirmó la diputada, quien aclaró que, si bien el partido trabaja en su organización, aún no piensan en candidaturas concretas.

“La idea es darle a Javier Milei una herramienta electoral propia en Neuquén”

Márquez recordó que en las recientes elecciones, La Libertad Avanza tuvo que competir a través de un partido prestado, y aunque agradecieron el apoyo, consideran esencial construir una estructura propia para apoyar a Javier Milei y sus propuestas en la región. En ese sentido, anticipó la visita de Martín Menem y Karina Milei el próximo 30 de noviembre, para avanzar en la conformación del partido en la provincia y asegurar su fortalecimiento a nivel nacional.

Cómo es la agenda de Patricia Bullrich en Neuquén

Para Márquez, el crecimiento de La Libertad Avanza en Neuquén es visible a través de la llegada de nuevos voluntarios y referentes políticos de otras fuerzas que se identifican con los valores del partido. Sin embargo, insistió en que aún no es el momento de definir candidaturas. "No hemos resuelto candidaturas porque no es el momento y porque tenemos mucho trabajo por delante", afirmó, remarcando que el enfoque actual está en la construcción de una estructura sólida y en la difusión de las ideas del partido.

Este sábado, Márquez inauguró la primera Casa Libertaria en Neuquén capital, un espacio que, según la diputada, simboliza el creciente apoyo de los neuquinos al movimiento. La sede se encuentra a pocas cuadras del Cementerio Central, y su apertura marca un nuevo hito en la expansión territorial de La Libertad Avanza en la región. "La identificación con nuestras ideas va en aumento, pero trabajamos para garantizar que esta presencia se extienda a todo el país", añadió.

La diputada neuquina también se refirió a la creación de un escuadrón antipiquetes en Vaca Muerta, impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con la incorporación de 140 gendarmes adicionales para custodiar el orden público en esta estratégica zona de producción. Márquez valoró positivamente esta medida, subrayando que "es una demanda que están haciendo los neuquinos" y que refleja el compromiso del gobierno de garantizar la libre circulación en rutas clave para el petróleo y el turismo.

Con información de LMN, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.