EL DIPUTADO VIAJERO

La Legislatura tiene por delante una semana de mucha actividad, con el tratamiento del dictamen en comisión del paquete electoral como punto central, y el pliego de la jueza María Laura Martini, entre otras cosas.

Pero a lo largo de los últimos días, hubo un diputado de la oposición, con gran relevancia en un importante partido político que definió autoridades el mes pasado, que estuvo ausente.

Ocurre que el legislador, oriundo de la zona sur, aceptó una invitación a una actividad en España, y aprovechó a tomarse algunas semanas para pasear por el viejo continente. En Rawson, sus colegas -que ven sus posteos en redes sociales- se acuerdan bastante de él, porque dicen que nunca más contestó el teléfono, y que ahora seguramente a su regreso pretenderá opinar fuera de tiempo de todos los temas que estaban pendientes.

Pero, en fin, el viajero dirá como excusa que, en tiempos de crisis, cómo decirle ‘no’ a una invitación con pasaje y estadía al exterior, por más año legislativo que haya.

¿LA JUDAS DE MASSA?

Ya son varias las voces que desde el Frente Renovador vienen apuntando contra la diputada Vanesa Abril, única representante de ese espacio en la Legislatura, dentro del bloque Arriba Chubut.

Los cuestionamientos la acusan de haber perdido el sentido de pertenencia y parece que el principal dedo acusador parte de su mentor y defensor de su lugar para llegar a una banca, que no es otro que el ex gobernador, Mariano Arcioni.

El espacio del Frente Renovador, que conduce a nivel nacional Sergio Massa, tuvo un encuentro en la corrillera, tiempo atrás y allí concurrieron las mismas caras conocidas del último tiempo del gobierno de Mariano Arcioni, como por ejemplo Ariel Molina, Intendente de Corcovado y anfitrión. Se sumaron Alejandro Sandilo, que fue Secretario General de la Gobernación, así como Oscar Antonena, ex Ministro de Economía.

A pesar de haber sido invitada con 45 días de anticipación, la que no estuvo presente fue justamente la ex Subsecretaria de Información Pública, Vanesa Abril, quien pidió disculpas y dijo que era imposible asistir. Según cuentan las malas lenguas, la imposibilidad surgió porque al mismo tiempo, tenía entrada para asistir al recital de Paul Mac Cartney en River. Ojo, más de uno, ante esa alternativa, hubiera hecho lo mismo, ¿no?

NO SE ESFUERZA MUCHO EN LA DEFENSA

Además de este plantón, hay quienes están observando la tarea de Abril como diputada en la Cámara, en un lugar donde el gobierno de Arcioni suele ser muy criticado de manera habitual, y ya se notan algunos comentarios de decepción, respecto a que la defensa de esa gestión de la que fue parte, no es de lo más encarnizada por parte de la rubia legisladora.

Cuando se la postuló para esa banca, se esperaba que Abril fuera la bandera de resistencia de ese espacio, pero según los dirigentes del FR, su compromiso no es tan fuerte como muchos podían llegar a creer, y hay quienes especulan de que se habría enfriado el contacto y se estaría manejando como una libre pensadora

Justamente ese encuentro de la cordillera, donde hubo representantes de Sergio Massa para seguir apuntalando este partido en la provincia del Chubut, era el lugar ideal para debatir posiciones, y el faltazo fue una muestra de que la legisladora no estaría respondiendo a estos mandos. Habrá que ver cómo siguen sus próximos pasos en las siguientes sesiones en Legislatura, si es que la diputada acusa recibo de las críticas, ¿consultará a su partido cómo votar respecto al Código Electoral?

NO HAY QUE CANSARSE POR TAN POCO

“Vamos a ser breves porque creo que estamos todos cansados después de 2 horas y media de esperar a que arranque la sesión”, dijo la concejal Ximena González, al inicio de la no menos breve sesión extraordinaria del jueves 31 de octubre (11 minutos), para aprobar la prórroga de Transportes Diadema por 18 meses. La edil expuso los fundamentos de la postura contraria al tiempo de la extensión, cuando la expectativa era que no excediera el 31 de mayo, en coincidencia con el fin de la concesión de Patagonia Argentina. También criticó el hecho de que el proyecto ingresara horas del vencimiento del contrato, que el 1 de noviembre perdía vigencia.

“Se cansan fácilmente”, ironizó al cierre de esa alocución opositora el presidente del Concejo, Maximiliano Sampaoli. Más de uno se preguntó si a la próxima sesión, la demora podría extenderse por varias horas más, considerando que la puntualidad en los horarios de sesiones rara vez ha sido norma en el cuerpo deliberativo. Los memoriosos recuerdan épocas en que la espera podía extenderse desde la mañana hasta la noche, o hasta el día siguiente, en algún caso.

En tren de chicanas, ‘Sampa’ también bromeó luego de los argumentos críticos de Martín Gómez, quien habló nuevamente de los “contratos bochornosos que firma el Ejecutivo”, por lo que el vice, esta vez, completó con un “me gusta la adjetivación diferente”, con referencia a los calificativos que suele utilizar el joven edil opositor (que tiene al “vergonzoso” entre los de mayor frecuencia). Ya en una sesión anterior, el vice había prometido regalarle un diccionario de sinónimos.

UNA TENSA REUNIÓN

¿Qué había pasado? Lo cierto es que más allá del buen humor que intentó mostrar el viceintendente en esa breve sesión, venía de una tensa reunión, junto a los 6 concejales oficialistas, con el intendente Othar Macharashvili en su despacho, a la que decidieron asistir minutos antes del inicio de la cita legislativa. El tema se vinculaba a Transportes Diadema, pero más aún, al manejo político de la gestión municipal y (una vez más) su distante relación con el bloque de concejales del PJ.

Es que, como era previsible, no pasó inadvertido tampoco a los concejales justicialistas que sobre un contrato que vencía el viernes 1 de noviembre, recibieron la prórroga apenas unas horas antes, el día 30, para tratarlo en extraordinaria al día siguiente, sin ninguna comunicación previa, según los reproches en ese encuentro. Además, tampoco quedó del todo claro por qué se extendió 18 meses, cuando el municipio está a punto de licitar la concesión de Patagonia Argentina que vence en mayo próximo.

Hubo reproches cruzados y promesas de una mejor relación en adelante, considerando que, si bien el tema emergente fue el transporte, el reclamo de los ediles apuntó más al vínculo y “la construcción política”, ya que esperan que el gobierno municipal haga un reclamo más fuerte hacia provincia, en temas como el subsidio al transporte y otros vinculados a la gestión diaria.

Algo similar ya se había hablado en un asado convocado meses atrás en el quincho de barrio Saavedra. ¿Cambiará algo esta vez?

UNA MANITO DE LA OPOSICIÓN

En la sesión, de todos modos, el oficialismo se cuadró y levantó la mano, disciplinadamente, para aprobar la prórroga, aunque no hubo argumentos para defender al Ejecutivo ni se pidió la palabra para refutar las críticas de desprolijidad y apuro con los que acusó la oposición, incluidos los reiterados cuestionamientos de Omar Lattanzio contra la estructura de costos del transporte, en la que suele asegurar que “hay sobrecostos”. El PJ se llamó a silencio y sólo espero el momento de la votación.

La prórroga de Transportes Diadema, finalmente, fue aprobada por los 6 votos oficialistas, 5 en contra y una abstención. Fueron 4 negativos de Despierta Comodoro y uno más por el PLICH, mientras que la abstención corrió por cuenta de la concejal Luciana Ferreira Mickiewicz, que no suele intervenir en temas de transportes, por el vínculo del estudio jurídico de su familia con Patagonia Argentina. Si también hubiera votado en contra, habrían empatado 6 a 6, debiendo definir el presidente del Concejo.

EL ALA DURA DEL MUNICIPIO

EL secretario de Gobierno, Sergio Bohe, pareció contradecir el mensaje conciliador del intendente Othar Macharahsvili sobre la salida de YPF. El intendente dijo el lunes, en el acto realizado en el ingreso al campamento Trébol, que “YPF no se va de Chubut”, valorando su permanencia como operadora del área Manantiales Behr, la más importante de las que controla en la provincia. El jefe comunal también valoró “la calidad humana de Horacio Marín” y “vamos a seguir trabajando juntos, con YPF y con Pecom”, apuntó, en tono amistoso.

Sin embargo, Bohe “cortó con tanta dulzura” y salió con los tapones de punta, al hablar de “la huida de YPF”, al anunciar la convocatoria al Consejo Económico Social para el próximo lunes, para tratar situaciones críticas que atraviesa la ciudad.

“No veo contradicciones porque esto lo expresó muy claro el intendente en su discurso del 4 de marzo, en la apertura de sesiones del Concejo -dijo Bohe, en una entrevista en la que se le marcó esa diferencia discursiva-. Dijimos que no íbamos a discutir por una obrita, como si fuera una indemnización por irse después de más de 100 años de haber parido acá a la empresa, de haber llorado su privatización en los 90 y la recuperación en 2012 como empresa nacional y ahora vuelve a irse intempestivamente, aunque retiene un nicho de negocios. La ciudad tiene todas las herramientas para comenzar otra relación con la empresa, que está resolviendo el problema de Campamento Central. No hay que llorar sobre la leche derramada, sino analizar las nuevas oportunidades y exigir a YPF por sus deudas centenarias con la ciudad”, advirtió, en lo que pareció una referencia indirecta al reclamo por los pasivos ambientales.

¿Será como en las películas, con el juego del ‘policía bueno y el policía malo’?

SILBIDOS ENCONTRADOS

Consciente de que su rol no cae muy simpático en la zona, Horacio Marín se tomó con filosofía los silbidos (fueron escasos, tampoco hubo un estruendo) con que lo recibieron algunos trabajadores petroleros en el acto del lunes pasado, cuando inició su breve discurso.

“Entiendo los sentimientos encontrados -dijo el ejecutivo, ya conocido por sus formas frontales y escasa corrección política-. Es un día especial, porque empieza un ecosistema con áreas convencionales, que estoy convencido de que va a ser mejor para los trabajadores, para la industria y para el país. No podíamos seguir en las áreas marginales, no lo podíamos hacer bien y es un lujo que Pecom se haga cargo”, evaluó, mientras alguno recordaba una frase al Indio Solari, vinculada al lujo, que no viene ahora al caso.

“Los entiendo desde adentro de mí, pero hacer las coas bien y transformar, hay que tomar las decisiones difíciles, porque cuando uno no las toma, no logra resultados -insistió-. Por eso hoy estoy muy contento, pese a los sentimientos encontrados, porque esto es lo mejor para todos”.

TORRES SE ACORDÓ DE “ALGÚN CHANTA”

Otro que hizo referencia a los “sentimientos y sensaciones” fue el gobernador Ignacio Torres, al hablar en el acto de traspaso de áreas. “Este proceso generó angustia en miles de chubutenses, que no lo merecen, porque cada vez que sale un barril de petróleo de esta provincia, no hay incertidumbre de adónde va ese dinero -planteó-. Es la única fuerza que nos va a hacer crecer, el trabajo, porque no hay fuerzas mágicas en el cielo, que nos van a hacer crecer -chicaneó, de paso, al presidente Milei, que no es probable que haya estado escuchando lo que pasaba en un paraje petrolero de Chubut-. Hemos logrado el primer proceso exitoso de traspaso de áreas de YPF con una empresaria seria, que va a venir a invertir, no como algún chanta que quería meterse a hacer inversiones inmobiliarias. El que venga será para invertir, no para pisar un área, darse vuelta y venderla, sino a generar trabajo”, enfatizó. ¿A quién se habrá referido?