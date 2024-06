El barrio Abel Amaya bajo el agua: "la situación es preocupante" y reclaman obras

Este miércoles, en el marco de un temporal de nieve y luego de la intensa lluvia que afecta por estas horas Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y alrededores, muchos sectores de la ciudad sufrieron complicaciones. Entre ellos calles anegadas, acumulación de barro e inundaciones.

En este contexto, vecinos del barrio Abel Amaya reclamaron por obras en el lugar ya que ante cada lluvia las calles quedan bajo el agua. El vecinalista Mario Castillo, habló con ADNSUR sobre la situación que afecta al barrio ubicado en la zona sur de la ciudad. "Es preocupante", señaló.

Y reveló que “estamos complicados un poco con el tema de la lluvia y también a la espera de las obras inconclusas todavía. Lo más preocupante es el tema del gas y la regularización de los lotes de algunos y después las obras de cloaca”.

“El problema más grande que tenemos acá cuando se llueve son las viviendas, que están acá sobre Chile y Luis Alassia. Esos son los problemas más preocupantes que tenemos”, indicó Castillo.

En tanto, sostuvo que “sería bueno ver dónde fue la plata de la Nación, que se derivó para el tema del canal de a cielo abierto que iba a unir con la Avenida Roca”.

Respecto a la inundación, Castillo recordó que “siempre que llueve un poco, se inunda, pero no es tanto el tema de la lluvia, sino el nivel de las cloacas que son parte de las viviendas”

En tanto, se refirió a otros sectores del barrio y aseguró que “están mal, entre ellas cancha de Belgrano”, indicó. Además, explicó que "lo que es acá en la avenida Congreso, que comúnmente te llamamos la Villa Salitre, bueno eso es ni hablar porque ni siquiera tienen un camino de ripio y esas son las obras que faltan a realizar”.

En este marco, reveló que “la situación es preocupante”. Volvió a referirse a la falta de obras en la zona y aseguró que “estamos esperando el tema del gas”. Y aclaró que solo tuvo comunicación con otros vecinalistas y algunos concejales, “después de ahí nadie más”. “Es como decir, arréglensela como puedan, añadió.

“Después la Secretaría de Desarrollo Humano, siempre nos abastece con la leña. El señor Ángel Rivas que siempre nos abastece con leña, nylon y es lo único que tenemos”, reveló el vecinalista.

Sin embargo, aclaró que no se trata de nailon y leña, se trata de obra, queremos gas. Quiero el gas para la gente que no tiene, es lo fundamental.” “Hay personas que desde hace años que no tienen obra de gas”, concluyó. Antonio Rosello y Manuela Pedraz, barrio Abel Amaya,