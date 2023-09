El Licenciado en Economía y también Abogado, Facundo Ramiro Miguel Ball, será desde el 10 de diciembre el nuevo ministro de Economía y Crédito Público de Chubut. Se trata de un profesional que también es director del Observatorio de Empresas de la Patagonia, cuya esencia y función es dar respaldo científico y técnico a la actividad empresarial.

El elegido por el gobernador electo, Ignacio Torres, para ocupar la cartera de Economía de la Provincia no tiene experiencia en la función pública pero sí una amplia trayectoria en el ámbito académico. Es secretario de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la sede Trelew de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y profesor en las carreras que allí se dictan.

Egresado de la Universidad local, Ball está casado y reside en Playa Unión e integra además por su profesión de Abogado un estudio jurídico ubicado en la calle Marconi de la ciudad de Trelew.

El futuro ministro de Economía será secundado en sus funciones por Marcos Bensimón, otro de los profesionales de estrecha confianza del gobernador electo, quien junto a Ball integran el equipo de colaboradores de Ignacio Torres en materia económica y financiera.

De exposición mediática, debido su condición de conductor del Observatorio de Empresas de la Patagonia, Ball que fue confirmado como futuro ministro de Economía por el gobernador electo durante una entrevista con Radio Chubut, ha escrito múltiples artículos respecto a la situación económica y financiera de la Provincia de Chubut, además de otros temas. Y además, es un activo usuario de las redes sociales donde expone a menudo sus opiniones.

EMISIÓN DE LETRAS

En su cuenta de X, ex twitter, denominada @FacundoBall donde tiene hasta ahora más de 1.110 seguidores, el pasado 5 de septiembre escribió que “En Agosto #Chubut fue la 2° provincia con mayores montos en emisiones de Letras del Tesoro” y aclaró acompañando con un cuadro que “solo 5 provincias se endeudaron en Letras el mes pasado”.

Tal posteo va en sintonía con expresiones vertidas por el propio Ball a un medio de comunicación cuando indicó que “la emisión de letras no para nunca en Chubut”, y también con otro tweet del 27 agosto cuando alertaba: “Letras del Tesoro #Chubut: nuevamente el mes pasado las emisiones superaron a los vencimientos. Es decir, no es solo rollear deuda lo que hace el gobierno, las nuevas colocaciones de Julio no solo fueron para cubrir vencimientos del mes, en Julio aumentó el stock de deuda y a tasas + altas”. Lo cual también acompañó con un gráfico.

Pero también Ball toca otros temas en las redes sociales. Como por ejemplo la situación en relación al régimen previsional. Hace menos de un mes afirmó que “Parte del Déficit del régimen previsional de #Chubut correspondiente al Banco del Chubut. Los ingresos de los aportantes del Banco solo alcanzan para el 54% de los egresos. La causa es que la Relación aportantes/beneficiarios del Banco es de apenas 1,58. Dato al 31/12/22”, sintetizó.

En tanto que el pasado 25 de julio había expresado que “El desequilibrio de las cuentas públicas de #Chubut no es solo de la Administración Central, un capítulo aparte merece el desequilibrio del ISSyS. El ej contable 2022 mostró un déficit de $ 11 mil millones (ajustado por exposición a la inflación)” y agregó: “De ese total, el déficit previsional fue de $ 6.842 millones y el déficit de Seros fue de $ 4.327 Millones. En ambos casos luego de Recpam (resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda). ISSyS #Chubut”.

En tanto que recientemente y a través de una foto que publicó en sus redes, se mostró junto al consultor de imagen y asesor político ecuatoriano Jaime Durán Barba durante su reciente presencia en Puerto Madryn cuando participó a principios de este mes de septiembre de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas.

”Almuerzo con Duran Barba en la 44° Convención Anual del IAEF”, escribió Ball.