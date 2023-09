Con el acompañamiento de Grasso, Fuhr presentó su lista para revalidar su banca como concejal

En primer lugar, el concejal Leonardo Fuhr agradeció a todos lo que lo acompañan en la lista y confiaron en su proyecto. Los presentó uno por uno y valoró que son personas que están en distintos ámbitos.

“Con su poder militante vamos a construir juntos una victoria entre todos. El 22 de octubre arrasemos en las urnas y Pablo Grasso volverá a ser elegido intendente. Quiero dar un agradecimiento a Construyamos Juntos, que nos abrió las puertas y su corazón. Hemos acompañado estos años a la gestión municipal”, expresó Fuhr.

A su vez, destacó que el intendente Pablo Grasso “ha puesto a Río Gallegos en la vanguardia de las capitales de las provincias y ha transformado para siempre a nuestra ciudad”. “Nuestro compromiso -siguió- es con los vecinos con quienes siempre estuvimos y vamos a estar escuchándolos, resolviendo sus problemáticas y defendiendo sus derechos codo a codo con el municipio. Vamos a trabajar y militar para que el Concejo Deliberante siga siendo un lugar de puertas abiertas para todos los vecinos, un espacio de debate político, que escuche las necesidades de la gente. No hay mayor gratitud para mí y los compañeros que la alegría y el calor de la gente”.

A su turno, Grasso pidió a los presentes que imaginen si en su primer discurso como intendente en el Concejo Deliberante hubiera prometido todo lo realizado en la gestión y lo comparó con la conducción anterior que “hablaban de logros con 47 baches tapados”.

“Imagínense si hubiésemos planteado cambiar los colectivos basura con los que nos encontramos y traer estos cero kilómetro que recorren la localidad. Si hubiésemos dicho que íbamos a terminar en tiempo y forma 150 viviendas e íbamos a iniciar un proceso de 87 viviendas más”, inició Grasso.

“Si hubiésemos dicho que íbamos a hacer una terminal de ómnibus de 2500 metros cuadrados; crear la Secretaría de Salud, de Comercio, de Turismo y de Deporte; transformar a Río Gallegos en otra cosa y jerarquizar las áreas municipales; asfaltar más de 500 cuadras; resolver el problema estructural y recuperar la cultura de trabajo del empleado municipal; terminar el nido y a hacer un auditorio, un parque temático en la costanera, recuperar la barcaza y el muelle fiscal; remodelar completa la avenida San Martín y la avenida Kirchner; hacer más de 30 plazas y plazoletas; tener festivales de primer nivel y poner en valor a nuestros productores, generando empleo”, detalló el intendente con la intención de destacar cómo estaba la ciudad y cómo cambió en estos 4 años.

Grasso resaltó el convencimiento del sector privado de invertir en la ciudad y las decisiones políticas como el asfalto en la calle 13, el proyecto de hacer 257 kilómetros de cañerías y el 100 por ciento de cloacas en la ciudad, con 19 pozos de bombeo.

“Pusimos fibra óptica en toda la ciudad y un sistema de cámaras de seguridad de primer nivel. Hicimos un centro de monitoreo. Pusimos en valor nuestro turismo con la pingüinera, que tiene todos los servicios con la confitería abierta. Estamos haciendo planetario porque somos una de las ciudades con menos contaminación lumínica del país”, enumeró y se preguntó: “¿Quién lo hubiese creído?”.

En otro tramo de su discurso, el dirigente de Construyamos Juntos dijo que “nos pusimos a trabajar con el Concejo Deliberante y mostrar lo que queríamos hacer para que no sean dichos, sino hechos concretos. No necesitamos decir todo lo que tenemos en mente para poder ejecutar, sino hacerlo en forma diaria. Tenemos que hacernos cargo de los tiempos que vienen. ¿Por qué nuestros vecinos tenían que vivir en la resignación, eligiendo una cosa o la otra? Nosotros venimos a jerarquizar la política. Somos un proyecto político con ideas, convicción, coraje y decisión para transformar a Río Gallegos en una capital que no le falte nada”.

“Ahora -recalcó- cuando la gente viene se quiere quedar. Le gusta la ciudad. Nos ponemos orgullosos. No es la ciudad del intendente, es la ciudad de todos. La gente que está acá nunca bajó los brazos, siempre estuvieron convencidos de que había que ayudar al otro y ahora se someten a la voluntad popular. Las personas que están acá hicieron el trabajo necesario en cada barrio para integrar una lista. Los buscó Leonardo Fuhr. Nunca me sentí solo en el Concejo Deliberante con mis compañeros”.

Grasso se refirió a quienes piensan que la política es “solo dar buenas noticias” y remarcó que “cuando hay que preparar la política para los tiempos que vienen a veces hay que decir que no. No es todo sí, sino todo se funde. Nosotros hacemos política para que las generaciones que vienen estén mejor y poder eliminar los flagelos presentes. Por eso trabajamos en distintas materias de la ciudad y explicamos en cualquier escenario que es lo que tenemos que hacer. Hubo 20 años de abandono en esta ciudad y se terminó ahora la resignación. Vienen tiempos de progreso y sacrificio. No le tengan temor a las operaciones políticas. Tenemos hechos y proyectos para mostrar”.

“Antes, en algunos lugares, miraban por la ventana y veían desolación, hoy ven a los trabajadores municipales resolviendo los problemas diarios. Claro que todavía falta. No tenemos que hablar tanto, sino escuchar. Ahí está la conducción política e institucional. Estamos convencidos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Les quiero decir a todos que no fue magia todo lo que hemos realizado. Invertimos en maquinaria y capacitamos al personal para poder asfaltar hasta la última calle de Río Gallegos. Veníamos de años de desidia y abandono, y escuchamos a cada vecino para hacer lo necesario. Tenemos que seguir recorriendo y hablando con todos los vecinos. Hay que hablarles de todo lo que nos costó. Tuvimos que reordenar el municipio y ponerlo de pie y no perder el ritmo. Queremos seguir construyendo la capital que soñaron nuestros pioneros y quieren nuestros pibes. Nos preparamos para esto toda la vida. No vamos a descansar y seguiremos trabajando por el futuro”, concluyó el intendente de la capital de Santa Cruz.