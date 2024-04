En una entrevista exclusiva con Seta TV, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres habló, entre otros temas, sobre la situación financiera de la provincia y los desafíos enfrentados en los primeros meses de su gestión.

En este sentido, destacó que "hoy pudimos pagar el segundo vencimiento del BOCADE, ya llevamos pagados más de 55 millones de dólares. Así que a partir de hoy yo podría decir, y gracias al fallo favorable, tenemos una provincia financieramente ordenada".

El gobernador adelantó que “el próximo lunes vamos a mostrar también cuál es el horizonte económico y financiero” de la provincia.

“NO VAMOS A ACOMPAÑAR GANANCIAS”

En otro orden de ideas, el mandatario provincial señaló que "el bloque patagónico está analizando el paquete fiscal. Nosotros no vamos a acompañar Ganancias, y no es por qué no, nosotros argumentamos por qué no". Torres hizo hincapié en la importancia de corregir las asimetrías fiscales y garantizar un trato equitativo para regiones como Chubut.

"Es injusto cuando uno mira el impacto que tiene en Chubut versus el norte de Argentina. El circulante que genera en nuestra provincia, porque hay un costo de vida más alto y hay una realidad socioeconómica que difiere al resto del país”. Por lo que sostuvo que “debería corregirse esa asimetría. Yo tengo médicos que se me irían de la provincia si se retrotrae (Ganancias). Dudo que salga en el Senado, los patagónicos no vamos a acompañar ganancias”.

“Hay una oportunidad de tener nuestra propia agenda fiscal. Es la primera vez que el congreso puede tener su agenda sin que sea propuesta por el ejecutivo”.

LA RELACIÓN CON EL PRESIDENTE MILEI

En cuanto a su relación con el Presidente Milei, Torres recordó el cruce que tuvo en el mes de febrero, luego de que le reclame a Nación una suma de $13.500 millones correspondientes a la coparticipación y señale que "si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas". Sobre los cruces con el Milei reflexionó sobre la importancia de mantener un tono respetuoso en el debate político. "El gobierno levantó la pata con el nivel de agresión. Creo que nos defendimos bien", afirmó. Asimismo, destacó la oportunidad de establecer una agenda propia en el Congreso, independiente de las propuestas del ejecutivo.

También, cuestionó el tono “burlón o la canchereada” por parte del gobierno nacional relativizando algunos temas. “A mí lo que más me preocupa a título personal es la agresión porque no suma ni siquiera en este contexto de que en las redes sociales vale todo”, afirmó.

Y planteó que “hay algunos que creen que hacer política se hace desde el dogma estás o no estás, o sos o no sos. Creo que el pragmatismo es importante si queremos que le vaya bien a la provincia, eso es acompañar lo que está bien y lo que está mal no acompañarlo”.