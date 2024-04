El poder entre bambalinas

LA POLÍTICA EN CHUBUT La política y la justicia de Chubut no se cansan de tropezar con la misma piedra Un juez de la corte provincial al que ‘lo pierde’ el manejo de sus redes sociales. En el PJ no se ponen de acuerdo por una cabeza y por eso empiezan a hablar de tres. La silenciosa puja entre Linares y Macharashvili. Obras no son amores en Comodoro. Los ‘muertos de hormigón’ en Trelew despiertan vivas polémicas. Los cimbronazos de la emergencia climática y la disputa de los fiscales. Y otras perlitas, del Poder Entre Bambalinas.