La causa contra Fabián 'Pepín' Rodríguez Simón sigue dando que hablar, y este miércoles se conoció el pedido de captura internacional que recae sobre el acusado de ser operador judicial del macrismo.

'Pepín', ex asesor presidencial, se encuentra en Uruguay desde que las primeras acusaciones cayeron en su contra, y el pasado fin de semana se conoció que pidió asilo político en Uruguay alegando una supuesta persecución.

Con la solicitud aún no resuelta, la jueza María Servini pidió este miércoles el pedido de captura internacional de Simón, quien habría hecho consultas con abogados para averiguar sobre los beneficios de la ley del arrepentido en caso de tener que volver a Buenos Aires.

Según la resolución, a jueza decidió “declarar rebelde” a Rodríguez Simón y ordenar su captura nacional e internacional, y dispuso oficiar al Ministerio de Seguridad de la Nación para que por su intermedio se notifique a las fuerzas de seguridad la medida y oficiar al Jefe del Departamento de INTERPOL de la Policía Federal Argentina.

“Rodríguez Simón recientemente dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la justicia, lo cual reitero fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021″, sostuvo la jueza en su resolución, donde también dictó la inhibición de bienes al ex asesor.

“Los delitos que aquí se investigan de ningún modo pueden ser considerados delitos políticos, y su condición de funcionario público – aún no determinada fehacientemente – no puede ser entendida como suficiente para estos fines. Entonces, su planteo es absolutamente improcedente, y parecería ser un atajo para obstruir el curso de la investigación, en un caso en el que, luego de más de dos años de trámite, no se le ha impuesto ninguna medida cautelar personal ni real que pudiera dar un viso de verosimilitud al temor que el imputado pretende sostener y, mucho menos, a lo que denomina ‘persecución política’”, agregó en su fallo.

Cabe destacar que Rodríguez Simón es diputado del Parlasur, y un fallo de 2016 dictaminó que los legisladores de este ente no tienen fueros, en una campaña que promovió Cambiemos.

El empresario Fabián de Sousa había denunciado a Pepín el pasado mes de diciembre, a quien acusaba de, junto a Macri, encabezar una asociación ilícita que decidió desapoderarlo de sus bienes y actuar en connivencia con la justicia para meterlo preso.