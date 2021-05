El exasesor de Mauricio Macri, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón , denunció públicamente al empresario Cristóbal López de haber armado un operativo con el objetivo de meterlo preso y que por ello, debió dejar el país tras pedir asilo en Uruguay.

En una entrevista con Odisea Argentina, por La Nación +, Rodríguez Simón indicó que el malestar del empresario , dueño de C5N, contra él se inició cuando obligó a las empresas de juegos a pagar ingresos brutos en la Ciudad de Buenos Aires, algo que no hacían y que correspondía. “Desde ese día empezó una campaña en mi contra y todos los alcahuetes del Gobierno empezaron a repetir ‘Pepín va a ir preso’”, contó.

Y explicó que el empresario junto a la jueza federal , María Servini de Cubria y con el respaldo del Gobierno de Alberto Fernández, montó una operación de persecución judicial en su contra con el fin de meterlo preso. Y ante esta situación, es que decidió pedir refugiarse en Uruguay tras pedir asilo como "refugiado político".

“Pedí refugio político en Uruguay en el marco de una serie de normas de protección a las personas. La verdad que no es nada grato. Me preocupa lo que está pasando en el país, un país al cual no puedo volver”, dijo Simón. Y agrego que “Tengo 62 años, toda mi vida me quedó en Buenos Aires. Siempre fui muy porteño, muy urbano y más allá de la hospitalidad de los uruguayos, estoy acá condenado por las irregularidades y el temor de perder libertad si vuelvo a la Argentina”.

LA RESPUESTA DE LÒPEZ

Ante la grave acusación del ex funcionario macrista, Cristóbal López decidió utilizar sus redes sociales para contestarle arrobando incluso a Simón Rodríguez. "El show de Pepín Rodríguez Simón (@periclesCABA) no hace sino confirmar todo lo que venimos diciendo desde 2016. Si tiene que profugarse es porque montaron una operación para quedarse con nuestras empresas y no tienen manera de explicarlo ante la justicia", comenzó escribiendo en la red social del pajarito.

Y en este marco, recordó que "algunos de estos personajes, como Nicky Caputo, nos dijeron en 2016 que nos exiliáramos en Sudáfrica donde no había tratado de extradición, como forma de amenazarnos con la cárcel. Amenaza que cumplieron para poder quedarse con nuestras empresas.

El empresario indicó que pese a la advertencia de igual manera se quedaron en el paìs junto a su socio. "Aún cuando nos avisaron que nos iban a perseguir, ni Fabián de Souza ni yo nos fugamos: nos quedamos y declaramos cada vez que nos citó la justicia, aún sabiendo que nos iban a detener. Es la diferencia entre quienes tenemos la conciencia tranquila y quienes se fugan a Uruguay".

López le dijo al ex funcionario macrista que debe estar tranquilo porque tiene "todas las garantías constitucionales para defenderse en un juicio" y que "él mismo se encargó que nosotros no tuviéramos". "Rodríguez Simón sigue el manual del buen macrista: busca solucionar fuera del país lo que destruyó adentro. Como @mauriciomacri destruyendo el sistema de salud y yéndose a vacunar a Estados Unidos", concluyó.