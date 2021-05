Con 25 votos a favor de 6 bloques, y sólo el voto negativo de dos diputados de la UCR, la Legislatura volvió a prorrogar en la sesión desarrollada este martes, por el plazo de 180 días, la Ley que declara la Emergencia Sanitaria en Chubut para afrontar la pandemia de Covid, luego de un breve debate e intercambio de opiniones.

El debate por la ley de emergencia sanitaria fue inesperado, porque hasta aquí nunca había generado discusiones. Pero en esta oportunidad, fue la diputada radical Andrea Aguilera quien señaló que una ley de este tipo “debe ser por un tiempo específico en los que se deben fijar lineamientos, pero en este caso no se han expuesto argumentos, no sabemos sobre disponibilidad de insumos, de equipamiento, en cuánto se ha incrementado, y en cambio escuchamos la queja constante del personal que les falta hasta lo más básico”.

Indicó que “si bien sabemos que hay que ponderar esta situación, es cierto que la emergencia está hace un año y el sistema debería haberse fortalecido”, a lo que añadió “todo está en emergencia en Chubut”. También sostuvo que “el tratamiento en comisión no ha sido el necesario, para que el ministro Puratich fundamente y amplíe cuales son las causas que motivan esta nueva declaración y por qué debe continuar”.

“Como no tenemos claro para qué, y como los tiempos de emergencia deben ser para corregir y no para persistir en el tiempo, decidimos no acompañar”, concluyó la diputada radical.

Luego el presidente de su bloque, Manuel Pagliaroni, agregó que “la ley original preveía algunas cuestiones, como prioridad en el pago salarial en salud, pero estamos viendo anuncios de medidas de fuerza porque se sienten discriminados. También preveía compras directas para insumos equipamiento, y ya pasó un año, por lo que sería importante que el gobierno informe qué compras se han hecho”.

A su turno, la presidenta de la comisión de Salud, Tatiana Goic, fundamentó que “llegamos a la conclusión de que era necesario que nuestra provincia tenga una emergencia ante una segunda ola de contagios y dotar al ministro de Salud de esta herramienta”. Y sostuvo que “si el bloque radical tenia observaciones, tendría que haberlo hecho antes, y no en este punto en que la emergencia está vencida”.

Para Goic, votar la prórroga “consideramos que es un acto de responsabilidad y tenemos dos médicos en la comisión, que fue esto lo que nos recomendaron. Fue pedida por todos los bloques, y no es respetuoso decir que el tema no tuvo el tratamiento que corresponde”.

Por su parte, el presidente del bloque oficialista, Juan Pais, afirmó que “la verdad es que sorprende la postura de los diputados que votan en forma negativa. Si hay una norma que merece un tratamiento urgente es esta prórroga. Nos encontramos en el peor momento de la pandemia, recibimos información de contagios y saturación del sistema”.

Para Pais, “se podrán hacer críticas, porque se está aprendiendo en el andar a hacer este camino, pero no se puede discutir si esta herramienta es necesaria”. Y destacó que “el ministro Puratich ha realizado una labor extraordinaria y no ha abusado de las atribuciones que se le han otorgado y merece el apoyo de todas las instituciones de la provincia”.

También el petrolero Carlos Gómez, expresó que “con el Covid, con la pandemia y la segunda ola que se profundiza, no se puede transformar en una chicana política. La presidenta de la comisión avanzó en el tema por pedido expreso de diputados, que recibieron la documentación respaldatoria que hacía falta el 30 de abril”.

MAS DEBATE

El cruce de opiniones se prolongó aún varios minutos, cuando el diputado Pagliaroni volvió a pedir la palabra, y dijo “me llama la atención por cómo se refieren a la emergencia, que incluso es anterior a la pandemia, por la situación de hospitales y el salario de trabajadores que no se cumplían, porque Chubut esta en emergencia económica. La pandemia es una situación más amplia, hace un año teníamos un estado de sitio, con restricciones impuestas, éramos Formosa”.

Indicó que “la provincia tiene más de 1000 persona fallecidas, entre 200 y 300 casos nuevos diarios, pero lejos está el estado de cuidar a los chubutenses. En Trelew se puede jugar al futbol, porque las autoridades no se ocupan, ¿creen que con esta declaración vamos a solucionar este problema? No, porque hace falta una política de estado”.

Y en alusión a la causa judicial que fue publicada por ADNSUR, dijo “queremos saber dónde están trabajando los que ingresaron a salud. ¿Los nuevos cargos fueron para médicos, enfermeros, o personal de seguridad para que no sigan robando vacunas? Por prorrogar esta ley no van a parecer las soluciones mágicas”.

La respuesta de Goic, diputada de Camioneros, no se hizo esperar, y dijo a Pagliaroni que “ese conjunto de actividades que debe hacer el estado es el que no se hizo en cuatro años, hay que tener autoridad moral para hablar”, en alusión a la gestión nacional de Cambiemos.

Insistió en que “esta herramienta es algo que necesita el estado para afrontar la emergencia” pero la UCR “trata de hacer política en una actitud triste, ya que este tema nos demanda a todos estar juntos y poder batallarla. El bloque radical no hizo aportes en la comisión, tuvieron un año para averiguar estas contrataciones y no esperar un año a que la emergencia se venza”.

Luego la radical Aguilera insistió en que “no estamos hablando acá de la pandemia, sino herramientas jurídicas que permitan al estado saltar los caminos que debe seguir, como ingreso de personal y compra de insumos y equipamiento. El informe que presentó el ministro cierra diciendo cuales son los desafíos que tiene el sistema, y habla de magia y éxitos”.

Para Aguilera, “el Ejecutivo debe dar las explicaciones porque está pidiendo la ley. Hay muchos irresponsables, como los procesados por los vacunatorios VIP. E incluso el personal de las cárceles fue vacunado mientras los abuelos siguen esperando las vacunas”.

Volvió a responder Goic que los radicales “están haciendo política con una vacuna que en un comienzo sus máximos referentes denostaron e incluso dijeron que quería envenenar a la población”. Y les reclamó “no pueden lavarse las manos de esta manera cayendo en chicanas, menos diciendo que no es trabajo de los diputados controlar lo que hace el Ejecutivo”.

LA LEY SE PRORROGO POR 180 DÍAS MÁS

Finalmente se aprobó la prórroga por 180 días de la ley que en su artículo primero declara “en Emergencia Sanitaria al sector público de la salud provincial”, mientras que en el artículo 2, instruye al Ministro de Economía y Crédito Público, a adoptar los mecanismos necesarios que permitan y aseguren “a) La unificación del pago de haberes de los servicios de salud a partir de los salarios correspondientes al mes de marzo; b) La liquidación de haberes de los meses comprendidos en la presente declaración de emergencia sanitaria se ajustarán a los acuerdos vigentes; c) La disponibilidad financiera inmediata que permita ejecutar las partidas presupuestarias destinadas a la adquisición de medicamentos, insumos y servicios hospitalarios”.

En el artículo 3°, la ley establece que “durante el período de emergencia, la cobertura de cargos asistenciales o puestos de trabajo no asistenciales considerados fundadamente necesarios será efectuada por el Ministerio de Salud, con vista previa a la Subsecretaría de Gestión Presupuestaria del Ministerio de Economía y Crédito Público, debiendo acreditar sumariamente en el expediente que la incorporación o designación no incrementan la masa salarial, dando máxima celeridad en su tramitación”.

Mientras que en el artículo 4°, se instruye al Ministro de Salud “a realizar las compras de equipamientos e insumos médicos que resulten necesarios para hacer frente a los efectos de la pandemia del COVID-19 de manera directa a partir de la fecha del presente”.

En tanto el artículo 5° dispone que “la autorización conferida no afectará las restantes facultades que el Reglamento de Contrataciones, establecido por Resolución N° 65/89-SPS y vigente en el ámbito del Ministerio de Salud conforme Ley I N° 210, otorgan a las autoridades del Organismo”.

Finalmente el artículo 6° faculta al Ministerio de Economía y Crédito Público “a disponer de los fondos de asignaciones específicas de las cuentas de la Administración Central, a los fines adoptar las medidas que resulten necesarias para hacer frente a los efectos de la pandemia del Covid - 19, tales como el pago de sueldos del personal de salud, la adquisición de equipamiento e insumos médicos, el cumplimiento de las medidas adoptadas tanto por el Gobierno Nacional como el Provincial, y cualquier otra medida tendiente a la satisfacción de los fines de la presente Ley”.

CORRUPCION

En la Hora de Preferencia hubo diputados como Ágel Chiquichano, Manuel Pagliaroni y Andrea Aguilera que recordaron la figura del ex intendente de Trelew, Horacio Gómez, recientemente fallecido.

Luego el mismo Pagliaroni introdujo el tema de la corrupción por los fallos de las causas Embrujo y Revelación, y señaló “me llama la atención que nadie haga referencia a cuestiones que se están dando en el ámbito judicial, nadie se hace cargo de estos últimos años de que gobierna una misma fuerza política, y que hace poco en el ámbito judicial han sido condenados una docena de ex funcionarios por corrupción”.

“Nadie se hace cargo de sus compañeros de militancia, de los ex funcionarios, ¿o es culpa de Cambiemos? La política debe reflexionar sobre esos hechos que han terminado con condenas. Creo que quienes han sido parte de estos gobiernos, debieran hacer una profunda autocritica”, expresó el titular del bloque radical.

Se sumó a este planto su compañera de bloque, Andrea Aguilera, quien señaló que “la corrupción esta enquistada en el estado, ha marcado el destino lamentable de la provincia en estos años. Es por la corrupción que estemos en emergencia, los jubilados en la calle sin cobrar, las obras que no están”.

A modo de ejemplo, recordó que “se tomó deuda para construir un hospital materno infantil en Comodoro Rivadavia, pero no tiene ni siquiera un terreno. Y como ésa, tantas obras. La corrupción fue parte de la vida de los chubutenses, por lo que es necesario terminar con esto, que no se acaba con estas condenas, ya que este año comienzan a aparecer otras causas, como los vacunatorios VIP en Comodoro Rivadavia”.

Por ello, anticipó que “vamos a presentar por mesa de entradas una modificación a la ley de administración financiera, que incluya a quienes no puedan ser contratados”, y pidió que “así como se ha avanzado en ficha limpia siendo la primera provincia en tener una ley, que también avancemos en que aquellos que han sido condenados por corrupción no puedan contratar con el estado”.

La diputada Goic cerró el tema al expresar que “para combatir la corrupción es necesario alejarla de los colores políticos, y quería agregar a las condenas que fueron aludidas, otras como las 144 causas que tiene Mauricio Macri en trámite por estafas y asociación ilícita, como la de los parques eólicos. Que esto no quede sólo en la chicana”.

MAS TEMAS

En la sesión se aprobó el pedido de informes al Ejecutivo presentado por la diputada Mariela Williams, del Bloque Chubut al Frente, sobre el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la firma ARCANTE S.A., presentado por el Expediente Nº1313/17 y por Expediente Nº878/19, ambos del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable.

También se ingresó el Proyecto de Declaración Nº012/21, presentado por los diputados Gabella, Antìn y Williams, del Bloque Chubut al Frente, por el cual la Legislatura vería con agrado que los diputados que integran la Comisión del Parlamento Patagónico, arbitren las medidas necesarias para lograr la eliminación del cobro del IVA, en los Servicios Públicos de luz y agua potable a los consumidores finales.

Otro Proyecto de Declaración que ingresó fue el Nº013/21, presentado por los diputados Lloyd Jones, Giménez, Artero y Chiquichano, del Bloque Chubut Unido, por el cual verían con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial inste los mecanismos administrativos necesarios destinados a que el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, subsidie la tasa de interés aplicada a los saldos de deuda de aquellos adjudicatarios sometidos a la aplicación y actualización del Sistema UVIs.

Por otro lado, tomó estado parlamentario el proyecto de Ley Nº023/21, presentado por el diputado Nouveau, del Bloque Chubut al Frente, por el cual establece un mecanismo que garantice en forma permanente a los residentes de los Departamentos Futaleufú, Cushamen y Languiñeo, el poder acceder a un pase de temporada con tarifa diferencial de menor costo con respecto a los que abonan los turistas y/o público en general.

Otro Proyecto de Ley que ingresó fue el Nº024/21, presentado por las diputadas Gabella y Williams, del Bloque Chubut al Frente, por el cual deroga la Ley XIX Nº16 y regula la organización, misión y funcionamiento de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios y de la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios que las nuclea, en todo el territorio de la Provincia del Chubut.

También pasó a comisión el Proyecto de Ley Nº025/21, presentado por el diputado País, del Bloque Chubut al Frente, por el cual sustituye el artículo 19º de la Ley V Nº174, el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial del Chubut, e incorpora como artículos 258 bis y 258 ter, a la Ley XIII Nº5 (antes Ley Nº2.203).

Respecto a los temas enviados por el Poder Ejecutivo, ingresó el Proyecto de Ley Nº022/21, por el cual promueve la exención parcial en el impuesto sobre los ingresos brutos que obtenga el Banco del Chubut S.A., por las operaciones que realice con el Banco Central de la República Argentina y la exención transitoria del impuesto, sobre los ingresos brutos al Banco del Chubut S.A., por los ingresos derivados de operaciones de crédito otorgados con anterioridad al primero de enero de 2021.

Por otro lado, se envió a comisión de Asuntos Constitucionales la nota del gobernador Mariano Arcioni, adjuntando el Pliego del Contador Público Miguel A. Arnaudo, propuesto para ocupar el cargo de presidente del Directorio del Banco del Chubut S.A., así como la nota N°89/21, del Consejo de la Magistratura, remitiendo el pliego de Nancy Arnaudo, seleccionada para ocupar el cargo Jueza de Ejecución para la ciudad de Rawson.