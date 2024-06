Este jueves, el ministro de Defensa, Luis Petri se refirió al escándalo por el polémico “bautismo” en el Ejército Argentino y fue contundente. "Aplicaremos las sanciones más estrictas", señaló. Así lo indicó en declaraciones a la prensa.

Cabe recordar que si bien la situación ocurrió el 17 de mayo, el video se viralizó en las últimas horas y generó polémica en las redes sociales. En las imágenes difundidas se observa a un superior del Ejército Argentino que les tiró cal y sidra en la cara a soldados, mientras se encontraban arrodillados en plenos festejos.

Los nuevos miembros de la fuerza se incorporaron al Regimiento 14 de Paracaidistas del Tercer Cuerpo de Ejército en la provincia de Córdoba. De esta manera, 20 soldados de un total de 35 terminaron en el hospital, luego de sufrir lesiones en el esófago, estómago y pulmones. En tanto se inició una investigación. Cabe señalar que la celebración fue prohibida por el Gobierno Nacional, tras la muerte de un soldado en el año 2022.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

QUÉ DIJO EL MINISTRO DE DEFENSA TRAS LA POLÉMICA

Luis Petri sostuvo que “aplicaremos las sanciones más estrictas. Once personas están actualmente suspendidas de sus funciones. De ser necesario, serán dados de baja sin excepción”.

Respecto a los afectados, el ministro señaló que “once de ellas fueron hospitalizadas para observación y ya se inició el proceso disciplinario correspondiente con las personas suspendidas”.

“Es difícil creer que haya sido un error involuntario. La diferencia entre los efectos de la cal y la harina es evidente para cualquier persona. A mi parecer, hubo una intencionalidad clara y quienes la tuvieron deben recibir sanciones contundentes”

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

Por su parte, Jerónimo Argañaraz, abogado de una de las víctimas, indicó que hubo abuso de autoridad. Además señaló que “no hubo consentimiento por parte de los soldados”.

“Acá no hubo un error, les fueron tirando cal uno por uno; cómo no se van a dar cuenta que no era harina”, agregó. Por último, reveló que las personas agredidas “tienen miedo”.