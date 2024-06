Hay un escándalo en el Ejército Argentino, tras un polémico ritual de “bautismo”, que terminó con 20 jóvenes en el hospital con lesiones en el esófago, estómago y pulmones.

El hecho sucedió en Córdoba, cuando se celebró la incorporación de nuevos soldados en el Regimiento 14 de Paracaidistas del Tercer Cuerpo de Ejército.

Allí, 20 soldados de un total de 35, terminaron en el hospital, luego de que un superior les tirara cal y sidra en la cara, mientras se encontraban arrodillados en plenos festejos.

Si bien la situación ocurrió el 17 de mayo, el video se viralizó en las últimas horas y generó polémica en las redes sociales. Cabe recordar que la celebración fue prohibida por el Gobierno Nacional, tras la muerte de un soldado en el año 2022.

QUE DIJO EL EJÉRCITO

Luego de difundirse las imágenes, desde el Ejército Argentino reconocieron que hubo “un error”. “A modo de celebración por la finalización del curso, se les arrojó harina y sidra sobre los 221 paracaidistas recientemente egresados”, señalaron.

“A un grupo de 35 efectivos y por un error de quienes debían llevar el material, se les arrojó cal en lugar de harina”, agregaron. En tanto, recordaron que tras lo sucedido con los nuevos integrantes afectados, fueron trasladados al Hospital Militar de Córdoba.

Allí, “recibieron atención médica y se les realizaron estudios”. Mientras que “un grupo reducido quedó en observación y posteriormente, fue dado de alta”. En tanto, se realizaron las “actuaciones disciplinarias internas, en el marco de las cuales se determinó la existencia de una falta disciplinaria por falta de control”. “A todos los responsables se les impusieron las correspondientes sanciones disciplinarias”, revelaron.

En tanto, se inició una investigación y la causa quedó a cargo de la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Carlos Casas Nóblega. Por su parte, Jerónimo Argañaraz, abogado de una de las víctimas, indicó que hubo abuso de autoridad. Además señaló que “no hubo consentimiento por parte de los soldados”.

“Acá no hubo un error, les fueron tirando cal uno por uno; cómo no se van a dar cuenta que no era harina”, agregó. Por último, reveló que las personas agredidas “tienen miedo”.