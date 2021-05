El vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, habló este miércoles de las próximas elecciones y ubicó al comodorense y vicejefe de Asesores de Presidencia, Julián Leunda, como posible candidato del Partido Justicialista. "En la política hay que ir renovando y trae consecuencias en cierta dirigencia que estaba atomizada en el cargo. La fuerza de un dirigente joven no se puede discutir”, señaló.

En diálogo exclusivo con el programa "Sin Hilo" que se emite por canal 12, Sastre hizo un repaso por varios temas de la política chubutense: la relación con Mariano Arcioni, Juan Pablo Luque y Carlos Linares; el proyecto de zonificación minera y el papel de los legisladores, fueron ejes de la entrevista retransmitida esta noche por la señal de ADNSUR.

Leunda: juventud, voluntad y candidatura

El vicegobernador elogió la "fuerza y voluntad" del comodorense Julián Leunda y aseguró que "puede ser candidato" del PJ: "Su voluntad facilita las gestiones con los intendentes. En la Política, hay que ir renovando y trae consecuencias en cierta dirigencia que estaba atomizada en el cargo. La fuerza de un dirigente joven no se puede discutir”, indicó.

Sostuvo que si bien “es difícil hablar de candidaturas en este momento", consideró como una "hipocresía que alguien diga que no tiene aspiraciones en la política". En ese contexto, Sastre reveló que "vamos a participar dentro del espacio y las decisiones se van a tomar en el seno partidario".

También habló del papel de los legisladores que representan a Chubut y aseguró que la provincia necesita "dirigentes que tengan peso. Uno tiene que representar la banca por la cual se sienta. Tiene que haber legisladores que peleen por las obras y proyectos que beneficien a los chubutenses".

Zonificación minera

Sobre el proyecto de zonificación minera para la Meseta chubutense, Sastre reconoció que "no estoy convencido en un 100%. Pero he visto que son otros tiempos, hay otras metodologías, el mundo apunta a los autos eléctricos y los celulares que están hechos con litio que es un mineral".

Consideró que los controles serán fundamentales porque "no podemos poner en riesgo la contaminación del río. Los expertos dicen que es una cuenca que está llena de minerales, que esa agua no está apta para el consumo humano, se usa para el proceso de extracción minero y que es un proceso cíclico. Muchas veces hay que informar y no desinformar".

Recordó que el tema aun no fue tratado en la Legislatura y calificó como un "despropósito" avanzar con la Iniciativa Popular "más allá de las 30.000 firmas". Sobre este proyecto, indicó que "iba a hacer mucho daño a las empresas que están radicadas en Chubut".

El vicegobernador habló de las manifestaciones que se produjeron tras el rechazo a la iniciativa en el recinto: "Me enoja la actitud de algunos dirigentes, creo que hay especulación política. Ongarato (intendente de Esquel) me llamó y estaba con los manifestantes. Si no tienen lo que tienen que tener para estar en el lugar que tienen que estar, que se queden en su casa", lanzó.

"Estamos expuestos a dar la cara y a las críticas. No estamos en un ‘gobierno de asambleísmo’ y el que piensa distinto, tiene las posibilidades de armar una lista y -si tiene suerte- ponerse a gobernar. Hay dirigentes que son temerosos. Hay diputados que piensan distintos y tienen temor como los diputados Ingram, De Lucía o la familia Sastre porque hubo diversos padecimientos".

Aclaró que el proyecto de zonificación "no se trató por las decisiones de los presidentes de los bloques. Hoy no está en el Orden del Día y no se habló del tema. La decisión del retiro del proyecto la tienen los diputados”.

Relación con Arcioni, Luque y Linares

Durante la entrevista con Canal 12, Sastre habló además de la relación que mantiene con tres dirigentes comodorenses: el gobernador Mariano Arcioni, el intendente local, Juan Pablo Luque y el presidente del PJ, Carlos Linares.

Con el primero, el vicegobernador dijo que "quizás antes pensábamos distinto y no se medía alguna consecuencia que terminaba afectando lo institucional. Hoy entendimos que cada uno puede plantear su punto de vista y no necesariamente podemos coincidir. Cada uno cumple un rol y para eso fuimos elegidos".

"Yo tengo puesta la camiseta de Chubut", aseguró y reconoció que a veces "me gustaría hacer muchas cosas y varias diferentes a las que se hacen en el Poder Ejecutivo. Hay que hacer respetuoso de los cargos que ocupa cada uno”.

En cuanto al vínculo con el actual intendente de Comodoro, señaló que "tengo una muy buena relación y hablamos seguido. Tenemos amigos en común. Él quiere fortalecer el parque pesquero en Comodoro Rivadavia. Es un dirigente joven y puede ser parte de la renovación".

Respecto a Carlos Linares, Sastre aclaró que "tuve una muy buena relación. Cuando se dicen cosas que no corresponden, luego es difícil recomponer la relación. Lo vamos a hablar puertas para adentro”, aseguró.

Sesiones virtuales

Tal como informó más temprano ADNSUR, Sastre adelantó que “mañana se va a poner a consideración de los diputados una prórroga de las sesiones virtuales porque estamos en el peor momento de la pandemia. Hay que tener un grado de responsabilidad en todas las instituciones. Las sesiones se vienen llevando adelante en tiempo y forma cumpliendo con todos los procesos legales”.

También ratificó que en la sesión de este jueves "se va a aprobar un proyecto (que ya tiene dictamen favorable de la Comisión) para cancelar una masa salarial a los empleados legislativos. Luego, queda el compromiso del Poder Ejecutivo para poder cancelar en 4 cuotas el mes pendiente para quedar al día con los sueldos”, explicó.

Sobre el pliego de Miguel Arnaudo como nuevo presidente del Banco Chubut, consideró que “no va a haber inconvenientes. Tiene los méritos suficientes porque es un profesional reconocido. No tengo dudas que se van a plantear las dudas como con otros presidentes”, aseguró.