Durante la tarde de este martes y por iniciativa del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, los mandatarios provinciales Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro) se reunieron este martes para analizar y concretar las medidas que adoptarán esta semana en respuesta al recorte de fondos decidido unilateralmente por Nación.

En ese marco, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres comenzó su discurso diciendo “hoy hay un tema que está saldado, el árbitro de esto es la justicia. Después el gobierno podrá apelar. Pero esto llevó a una falsa grieta. Es ridículo llevar esta discusión a unitarios y federales”.

Torres habló "del endeudamiento irresponsable del gobierno nacional" y agregó "nos hicimos cargo de eso", explicando que no se dio "por estar en contra del gobierno nacional, sino porque vivimos en una Argentina federal". Agregó que "si hay algo que todos los gobernadores que estamos acá es que la Argentina salga adelante".

“Yo tengo más que claro que nadie que lo que necesita Argentina para salir adelante es trabajar. Esto se podría haber resuelto con sentido común”, sostuvo el mandatario.

Luego habló de que "estamos para generar consenso" y afirmó: "las provincias somos la Argentina" y declaró que "ningún gobernador pretende que a la Argentina le vaya mal". Y remarcó que "poder disentir es la base de cualquier sistema democrático" y pidió "empezar a gobernar para todos".

Más adelante dijo que "tenemos que poder ponernos de acuerdo, poder consensuar" y declaró. "nadie tiene la verdad absoluta". Y pidió al gobierno "escuchar". Agregó que "es cansador que en vez de pelearnos no nos podamos ponernos de acuerdo". Y adelantó que "vamos a hacer un manifiesto patagónico" en referencia al día 7 de marzo.

En otro orden de cosas, habló que "las clases tienen que empezar" y reiteró que "hoy el conflicto está saldado" y afirmó "no queremos más peleas estériles pero en un ámbito de tolerancia y respeto. Y el primer respeto que tenemos que tener es con la Constitución Nacional".

Por último, refirió que las discusiones no tienen que darse "como un Boca -River". Y seguidamente le pasó la palabra otro de los gobernadores patagónicos.

LA PALABRA DE LOS GOBERNADORES PATAGÓNICOS

En tanto que vía zoom, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, dijo que "en es un día triste porque lo que no resolvió la inmadurez política, lo resolvió la Justicia". Por eso apeló a "buscar consensos" y trabajar en conjunto. Luego dijo que "personalmente quiero que a este gobierno quiero que le vaya bien", pero pidió al gobierno nacional "respeto" y solicitó que "convoque a una mesa de diálogo para un camino que nos permita despegar.

Vidal agregó que "este es un conflicto de todos los argentinos" y agregó que "si la Patagonia produce, el problema económico se puede resolver". E insistió que el gobierno nacional "convoque a una mesa de diálogo".

Y señaló que "como argentinos de bien todos perseguimos todos los intereses" e insistió en que "la única forma que nos vamos a poner de acuerdo es una mesa de diálogo".

Luego habló el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa y dijo que "el pueblo de la Patagonia es sumamente generoso" con el resto del país y dejó en claro que "amamos a nuestra patria", pero aclaró que "a la hora de recibir tenemos la energía más cara, pagamos el impuesto a las ganancias más caro que el resto del país".

Y agregó que "visualizamos que la única forma de avanzar es trabajar". Y remarcó que los gobernadores saben que se deben "eliminar privilegios" y en su caso particular habló que en Neuquén "se eliminaron nichos de privilegios".

Torres: “Muchos me decían ‘Nacho, no seas boludo, no te enfrentes al gobierno nacional', pero no podemos seguir haciéndonos los distraídos”