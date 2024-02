El apoyo de Patricia Bullrich a Milei en el cruce con Ignacio Torres y los gobernadores

Tras el duro cruce entre el presidente Javier Milei y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se expresó a favor de Milei. El chubutense lideró el pedido a la Casa Rosada para la restitución de transferencias de la Nación.

Bullrich se diferenció de los gobernadores y habló también de Mauricio Macri, que se mantiene en silencio tras la disputa por los fondos.

“Las manifestaciones públicas de nuestros principales dirigentes confirman un diagnóstico: se avanzó demasiado lentamente y con exagerada prudencia, y eso se pagó con una crisis que impidió la continuidad del cambio. En caso de volver a ser gobierno, nos comprometimos durante la campaña a hacerlo con mayor coraje y decisión”, explicó.

Bullrich se metió en la polémica entre Torres y Milei: "La extorsión y el apriete no son valores del PRO"

Bullrich comentó a La Nación que la nota la escribió el sábado por la noche junto al diputado Fernando Iglesias. “Es un momento bisagra para la Argentina en el que Pro no puede ser un partido catch all -atrapa todo- o transaccional, tiene que tener nitidez y debe definir dónde va a estar”, señaló la funcionaria, a la vez que sentenció sobre Macri: “Su posicionamiento tiene que ser público”.

Con este mensaje, la funcionaria nacional tomó distancia de su exjefe a menos de un mes de las elecciones dentro de Pro en las que Macri pretende consagrarse como el conductor nacional del partido. Bullrich todavía mantiene diferencias con el expresidente tras los tironeos que protagonizaron después de la victoria del libertario y, en este nuevo round, busca generar contrapesos de cara a esta próxima contienda dentro del espacio amarillo.

Carrió: "Milei busca el caos y va en contra de la Constitución"

"El nuestro es un país quebrado en el que pululan y fructifican infinidad de sectores cuya sustentabilidad se basa en el déficit fiscal, es decir: en la inflación que nos empobrece. Gobernadores feudales, barones del conurbano, oligarquías sindicales, gerentes de la pobreza, expertos en cazar en el zoológico, beneficiarios de prebendas de todo tipo: la lista de corporaciones que deben renunciar a sus privilegios si queremos salir de la decadencia es larga y poderosa", continuaron los firmantes, encabezados por la propia Bullrich

Nacho Torres recibió el apoyo de gobernadores y dirigentes tras el ultimátum a Milei

"El gobierno nacional debe cumplir con los compromisos de la coparticipación establecidos por la Constitución y las leyes, pero no está obligado -ni puede hacerlo- a conceder condonaciones de las deudas provinciales, a enviar fondos discrecionales, ni a seguir financiando con su propia ruina, y la del país, el hecho escandaloso de que en más de la mitad de las provincias argentinas el empleo estatal supere al privado, y de que en 4 de cada 5 de ellas los recursos provenientes de la coparticipación superen el 50%, con extremos superiores al 80%".

"En ese marco, el PRO no puede avalar ningún ataque a la propiedad ni dejar sin energía al país, que son caminos por los que no se sale. Así se ahuyentan inversiones, se impide la creación de empleo y se hace imposible el progreso. Que este mecanismo no institucional haya sido acogido con entusiasmo por un kirchnerismo golpista, deja en claro que el PRO no puede avalar eso".

Milei contra Torres y "la runfla" de los gobernadores: "Pobrecito Nachito, es un pobre chico"

Más allá de Bullrich, el comunicado fue suscripto por dirigentes del PRO de segunda línea, como los diputados Fernando Iglesias, Fernando Iglesias, Laura Rodríguez Machado, Damián Arabia, Silvana Giudici, Patricia Vázquez, Gerardo Bongiovanni, Gerardo Milman y Sabrina Ajmechet o el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.