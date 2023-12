Este domingo 10 de diciembre jurará como nuevo intendente de Trelew, Gerardo Merino. No será una asunción más en el marco del recambio democrático de autoridades, y esto es así porque con su llegada a la Municipalidad se terminan dos décadas de peronismo en la conducción de la ciudad.

Trelew, aquella que supo ser cuna de los principales dirigentes políticos de la provincia y de la que salieron tres gobernadores como Atilio Vilgione, Carlos Maestro (que gobernó en dos períodos) y Mario Das Neves en tres ocasiones, hasta su fallecimiento a fines de octubre de 2017, volverá a ser administrada por un radical, algo que no sucedía desde hace 20 años atrás.

Merino termina de esta manera con lo que fue una sucesión ininterrumpida de intendentes con adn peronista desde fines de 2003 hasta la actualidad que gobernaron Trelew a través de distintos sellos partidarios.

Porque si bien el joven veterinario que ahora conducirá los destinos de la ciudad llegó como candidato a intendente a través de la boleta de Juntos por el Cambio, lo cierto es que se trata de un militante del radicalismo que incluso llegó a ser presidente del Comité de la UCR de Trelew.

UN POCO DE HISTORIA

Con Carta Orgánica Municipal desde el año 2002, Trelew fue gobernada desde el retorno de la democracia en 1983 y hasta 2003 por intendentes mayoritariamente pertenecientes al radicalismo, tendencia que viró al peronismo a partir de ese año y que se extendió por dos décadas que concluirán este domingo.

El 11 de diciembre de 1983 el ingeniero Alfredo García, referente de la UCR, asumió la intendencia, aunque no terminó su mandato porque en diciembre de 1986 presentó su renuncia para jurar como senador nacional por la Provincia de Chubut.

Fue entonces un joven Gustavo Di Benedetto, de profesión maestro mayor de obra y de tan sólo 27 años de edad, y con un futuro político prometedor en el radicalismo, el que lo reemplazó y completó el mandato de García.

Luego vinieron las elecciones de 1987 en las que triunfó el peronismo y asumió la conducción de Trelew, Jorge Valentín Pitiot, aunque cuatro años más tarde los vecinos de la ciudad volvieron a votar por un radical, asumiendo nuevamente Gustavo Di Benedetto, quien en total iba a permanecer 11 años al frente de la intendencia de Trelew.

Su primera gestión completa de cuatro años se dio entre 1991 y 1995, luego fue electo por segunda vez hasta 1999, año en el que volvió a ser votado por otros cuatro años más. Sin embargo, no completó ese mandato ya que en 2001 dejó la intendencia para asumir como diputado nacional por Chubut, por lo que el presidente del Concejo Deliberante de ese entonces, el radical José Gatica concluyó los dos años que le restaban.

Pero todo cambió a partir de las elecciones de 2003, cuando Gatica no pudo retener la intendencia y perdió esos comicios por tan sólo 3 votos contra el candidato del peronismo: el escribano Horacio Gómez.

Aquella fue una elección que dejó huella, no sólo por el insólito resultado, sino porque pasaron cinco días para saber qué había sucedido. Fue tan pareja la disputa electoral que debieron abrirse urnas y finalmente fueron las mesas de extranjeros las que inclinaron la balanza a favor del peronismo por un exiguo margen.

Horacio Gómez se impuso por 15.971 votos contra 15.968 del radical José Gatica. Se terminaba de esa manera una hegemonía radical en la ciudad y comenzaba otra: la del peronismo.

UN TROPEZÓN QUE NO FUE CAÍDA

Pero no fue un camino fácil el que transitó el peronismo de aquellos años en la ciudad. Con un Mario Das Neves al frente de la Gobernación de Chubut, el intendente Horacio Gómez no terminó de hacer pie nunca y en 2004 se produjo su renuncia a la intendencia.

En una rápida y hábil jugada política, Das Neves determinó que su entonces ministro de Familia, el médico trelewense Aldo Marconetto, asumiera en forma interina la Municipalidad por espacio de unos meses hasta llamar a elecciones nuevamente.

En ese lapso Marconetto cumplió un rol fundamental para levantar la imagen del peronismo en Trelew, lo que contribuyó al triunfo que logró Gustavo Mac Karthy en las urnas, asumiendo entonces como nuevo intendente de la ciudad en noviembre de 2004.

No se trató de una jura convencional, primero porque Mac Karthy, hijo del histórico dirigente peronista César "Kuky" Mac Karthy, asumió por tres años y no por cuatro, y segundo porque al acto protocolar asistió el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, lo que marcó un hito en la historia de la ciudad.

Con una conducción municipal prolija y la realización de obras, Mac Karthy fue reelecto y gobernó Trelew hasta fines de 2011, momento en el que traspasó el mando a otro dirigente de raíces justicialistas: Máximo Pérez Catán.

Estrecho colaborador de Mario Das Neves, Pérez Catán fue intendente entre 2011 y 2015 y si bien intentó buscar la reelección su deseo quedó trunco cuando ese año perdió las internas del Partido Chubut Somos Todos, fundado por Das Neves, ante Adrián Maderna quien finalmente ganó las elecciones generales y asumió como nuevo intendente de la ciudad, dejando en el camino también a quien había sido su padrino político, Gustavo Mac Karthy.

Cuatro años más tarde, Maderna volvió a imponerse y juró como intendente por un segundo período que termina este domingo, aunque en esa ocasión se postuló por el espacio oficialista Chubut al Frente en un acuerdo político con el gobernador Mariano Arcioni y su vice, Ricardo Sastre.

UNA CIUDAD EN CRISIS

Gerardo Merino no tendrá una tarea fácil a partir de este lunes 11. Lo sabe perfectamente, tanto es así que debió esperar casi 8 meses para poder asumir, ante la especulación política del intendente saliente, Adrián Maderna, de adelantar las elecciones municipales al 16 de abril.

El nuevo intendente dijo que este tiempo le sirvió para ir conformando su equipo y diseñar su plan de gobierno, pero ocho meses es mucho tiempo y el deterioro de la ciudad fue creciendo aún más.

Trelew atraviesa una crisis sin precedentes en materia social, laboral, de inseguridad e incluso en cuanto a infraestructura. El escenario es tan caótico que el intendente electo hasta mandó a hacer "un censo de baches" para tener dimensión de la destrucción que presentan las calles.

El relevamiento concluyó que son casi 900 los cráteres que hay en total y no sólo el casco céntrico está afectado, sino que hay barrios por donde no se puede ni transitar.

Incluso el 60 por ciento de las calles de la ciudad siguen siendo de ripio.

Las plazas y los espacios verdes también están abandonados. Por lo que habrá que poner en marcha un intensivo plan de trabajo para recuperarlos.

Pero hay más. Todos los contratos de concesión de los servicios públicos están vencidos, por lo que la administración de Gerardo Merino deberá renegociar las nuevas condiciones y hacer los llamados a licitación correspondientes.

En este sentido la gestión del intendente saliente Adrián Maderna funcionó a base de prórrogas y más prórrogas.

NÚMEROS QUE DUELEN

Pero si hay algo que preocupa y mucho son los índices de pobreza. Lamentablemente desde hace ya bastante tiempo los números no paran de crecer. Las estadísticas a septiembre de este año arrojaron que en el conglomerado Trelew-Rawson, tal como lo mide el INDEC, registró un 42,7% de personas pobres.

A ello hay que sumarle otro dato demoledor que también se conoció este año: en Trelew y Rawson el 25% de los jóvenes, de entre 15 y 24 años, no estudia ni trabaja de manera remunerada. Se trata tristemente del valor más alto de toda la Patagonia.

En este contexto y de la mano de la intendencia que se va, comenzó a crecer la llamada "economía social", una solución a corto plazo para enfrentar el problema de la escasez de trabajo y la desocupación, pero para nada una respuesta definitiva a un problema que requiere de saber encontrar el perfil adecuado que la ciudad necesita. Y ese será el desafío central que deberá dilucidar el nuevo gobierno municipal ya que de hallar el camino correcto la ciudad volverá a retomar su rumbo.

Mientras tanto, ferias barriales, movimientos sociales y emprendedores de toda índole fueron creciendo cada vez más al tiempo que la ciudad comenzó a apagarse en lo productivo e industrial.

Y en ese contexto hubo dos hechos de los cuales Trelew nunca se recuperó: los cierres de dos fábricas emblemáticas, la embotelladora de Pepsi y la textil Sedamil, la más grande que existió en el Parque Industrial.

Si bien es cierto que las políticas nacionales en materia económica influyeron en agravar la situación, a nadie escapa que las autoridades locales tampoco estuvieron a la altura de las circunstancias para gestionar soluciones.

RELACIÓN CORTADA

Y como si todo esto fuera poco, en materia política se produjo un quiebre entre las dos figuras que no deberían haberse distanciado: el gobernador de la provincia y el intendente de la ciudad.

Mariano Arcioni y Adrián Maderna que supieron ser socios políticos en 2019, logrando ambos acceder a un nuevo período de gobierno en la provincia y en la ciudad, respectivamente, se alejaron de tal manera que la ciudad sufrió las consecuencias.

El alejamiento fue tal entre ambos que llegaron al punto de no hablarse desde hace casi dos años, lo que derivó también en una falta de respaldo a la gestión y por consiguiente el retiro de apoyo económico.

Las primeras diferencias entre ambos quedaron expuestas en la Legislatura a poco de haber asumido los dos cuando el madernismo se alejó del bloque mayoritario y conformó su propio espacio no acompañando proyectos que el gobernador necesitaba para enfrentar una fuerte crisis económica que lo condujo, entre otras cosas, a tener que pagar los sueldos de los estatales en forma escalonada.

Pero como ya lo abordó en esta columna ADNSUR, el quiebre final vino cuando en diciembre de 2021 se aprobó la Ley de Zonificación Minera en la Legislatura Provincial. El madernismo no sólo no acompañó la iniciativa, sino que tuvo una fuerte resistencia al abrazar las banderas de la defensa de los recursos naturales. Incluso la diputada y referente del intendente Maderna, Leila Lloyd Jones, habló de un presunto pago de coimas para que los legisladores aprueben dicha ley, lo que finalmente no se pudo comprobar nunca.

Luego vinieron marchas pacíficas, pero también manifestaciones violentas oponiéndose a la norma sancionada que terminaron con incendios de edificios públicos en Rawson que incluyeron la destrucción de la propia Casa de Gobierno que al día de hoy no pudo volver a habilitarse. Desde la provincia siempre se vinculó a esos violentos con sectores cercanos al intendente Adrián Maderna.

Lo que siguió es por todos recordado. El gobernador derogó la controvertida ley, la calma volvió a la provincia y la relación con Maderna quedó cortada definitivamente. A tal punto fue el distanciamiento que nunca más ambos compartieron una actividad oficial juntos.

Las veces que Arcioni visitó Trelew nunca estuvo con el intendente y en más de una oportunidad fue muy crítico de quien había sido su ex socio político.

El mandatario habló de "acefalía" en la Municipalidad de Trelew e incluso calificó a la gestión de Adrián Maderna como "la peor de la ciudad en su historia".

Y hace poco se vivió una especie de "novela" en torno al pedido de un ATP (Aporte del Tesoro Provincial) que nunca llegó a las arcas municipales.

NUEVOS TIEMPOS

Ante lo vivido, es que ahora en Trelew hay marcadas expectativas que lo que vendrá será diferente. El nuevo intendente, Gerardo Merino, prometió llevar adelante una gestión austera y comprometida para sacar del pozo a la ciudad y también terminar definitivamente con los violentos que en más de una oportunidad protagonizaron distintos hechos incluso dentro del edificio municipal.

Recientemente y al presentar a los dos comisarios retirados que estarán al frente del área de seguridad municipal, Merino afirmó: "no vamos a permitir que nos vengan a imponer lo que tenemos que hacer". Y fue contundente cuando dijo que desde el 10 de diciembre "los que tienen que empezar a tener miedo son los delincuentes y no los vecinos".

Merino llega con el respaldo del nuevo gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien por cierto fue clave en la campaña electoral que lo llevó definitivamente a ocupar el principal sillón político de Trelew.

Por eso la ciudadanía está expectante y confía que esta vez, esa sociedad gobernador-intendente se potencie y amalgame teniendo como único objetivo trabajar por y para el bienestar de todos los trelewenses.

Trelew así lo necesita.