Un intendente que termina su gestión este domingo sorprendió a todos al revelar detalles de su futuro trabajo. Se trata de Juan Zabaleta, quien el próximo 10 de diciembre deja su cargo en la intendencia de Hurlingham.

Cabe señalar que el hombre también formó parte del gobierno nacional, cuando se desempeñó como Ministro de Desarrollo Social en el año 2021. En este marco, Zabaleta confirmó que una vez que deje su cargo, seguirá adelante con un proyecto propio y reveló que “hay que trabajar”. Sin embargo, remarcó que seguirá de cerca la política.

Según informó Infobae, el intendente se abocará a trabajar en un taller mecánico, que pondrá en el barrio Villa Alemania, Hurlingham, Buenos Aires."Qué difícil que sea extraño que, como en mi caso, que dejo de ser intendente, acá a 10 cuadras de mi casa, en un barrio que se llama Villa Alemania, arranquemos con un taller de alineación, balanceo, cambio de pastillas de freno, reparación de tren delantero", explicó

Por otra parte, el hombre confirmó a Radio 10 que es “técnico mecánico en máquinas y herramientas”. “Hay que trabajar, seguir haciendo política, seguir militando por supuesto, pero nos vamos a trabajar en esto. El nombre es Los Patos. Voy a estar cerca de cada vecino, en un barrio de Hurlingham, mirando la Argentina que se viene que nos preocupa mucho”, agregó.

Respecto a su horario, explicó que estarán a disposición “todas las mañanas” y recordó que “fueron 8 años muy intensos, de mucho trabajo, de mucho cuerpo, y hay que seguir activo”.

EL ESPACIO CONTARÁ CON UN HISTÓRICO AUTO DE TC

Cabe recordar que Zabaleta, durante los años '90, fue copiloto de Luis “Patita” Minervino en la categoría de Turismo Carretera (TC). De esta manera, reveló que el taller exhibirá un auto Chevrolet, regalo del piloto, con el que fue subcampeón en los años 1995 y 1996.

“La Diabla es un auto emblemático del Turismo de Carretera, fue campeón sin corona porque nos tocó disputar campeonatos con Juan María Traverso. Ese auto emblemático me lo regaló Minervino y va a estar en el taller para que vengan y disfruten los hinchas del automovilismo y pasen un buen momento quienes quieran verlo”.

LA POLÍTICA QUE HARÁ MILEI

Por otro lado, el intendente de Hurlingham se refirió a la gestión que realizará Javier Milei a partir del 10 de diciembre, a nivel nacional y se mostró preocupado por el anuncio de sus medidas. En este sentido, pidió “cuidar a nuestra gente”. “Parte de la obra pública en nuestro distrito ya empezaron a enviar telegrama a parte de la gente. Nos preocupa el bolsillo, el boleto de tren. No es la forma, pero tampoco queremos que le vaya mal, pero se anuncian medidas que indudablemente van a voltear a mucha gente”, reveló.

Además, explicó las causas que terminaron en la pérdida de la elección. “Dejamos un quilombo bárbaro”, indicó. “Porque hace más de un año que no se hablan el presidente y la vice, porque el ministro político del Gobierno estuvo en tensión con el presidente más de un año y medio”. añadió en el programa “La última cena”, con Alejandro Fantino, por canal nueve. “Si una política no está ordenada, la economía no se ordena”, agregó.

“Cuando vos ves que nuestro Gobierno era tirarse un microfonazo de un lado para otro, hablarse al oído, hablar para adentro, cuando el debate que tenía que darse era que un jubilado no puede comprar un kilo de pan”, concluyó.