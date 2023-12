La discusión paritaria generó una diferencia de criterios entre los gremios municipales, ya que mientras desde la Asociación del Personal Jerárquico se comunicó una medida de reclamo para el próximo 6 de diciembre, desde el SOEM se rechazó esa posibilidad y se expresó que el acuerdo fue seguir negociando con la gestión de Othar Macharashvili.

Desde el gremio jerárquico, su secretario general Roberto Astete anticipó el viernes último que se comunicó una medida para esta semana, en reclamo contra el retraso salarial, debido a que “hemos tenido un aumento del 82,3% contra una inflación que al mes de octubre alcanza el 120%, faltando noviembre y diciembre”.

En diálogo con Actualidad 2.0, el dirigente sindical advirtió que ante el malestar de sus afiliados, se resolvió una medida para el miércoles 6, con una modalidad que se terminará de definir este lunes, pero que podría consistir en retención de servicios y manifestación pública.

“Nosotros comunicamos la medida al ministerio y subsecretaría de Trabajo y ante autoridades del gobierno municipal, aunque todavía no definimos claramente la modalidad. Está declarado el estado alerta y movilización, pero se terminará de confirmar durante el lunes”, había anticipado el dirigente.

Astete también cuestionó que el bono municipal, de 100.000 pesos, se haya recompuesto en sólo un 63% en relación al año pasado y que se mantenga con modalidad no remunerativa, lo que excluye a los trabajadores jubilados. Aunque aclaró que no es el fondo del reclamo, lo sumó como un elemento para el malestar de sus afiliados.

DESDE EL SOEM DESCARTAN MEDIDAS Y ESPERAN NEGOCIAR CON MACHARASHVILI

Por su parte, desde el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales se rechazó cualquier medida de fuerza por el momento, al asegurar que el compromiso adoptado en la última reunión paritaria fue seguir negociación con la gestión de gobierno que asumirá la semana próxima.

“Nos sorprendió la medida de la APJM, porque lo que acordamos en la mesa con funcionarios actuales y entrantes es otra cosa. En la mesa hicimos un acuerdo de partes para seguir la discusión salarial cuando asuma Othar Macharashvili -enfatizó-, lo habíamos acordado con la gestión entrante y saliente, con las dos comisiones directivas de los gremios”.

Montenegro recordó que el acuerdo en ese momento fue que el día 2 se pagasen los sueldos, el 16 aguinaldo y el 21 de diciembre el bono de fin de año.

“El bono pasó de 60.000 a 100.000 pesos, habíamos pedido más pero bueno, es una negociación salarial -admitió-. ¿Astete lo criticó porque no incluye a los jubilados? Son diferentes puntos de vista, pero él nunca pidió nada por los jubilados en la mesa de negociación. Nosotros lo hemos planteado y queremos seguir peleando para que les llegue, pero no podemos fijar el precio porque no somos dueños de la caja”.

Montenegro enfatizó que buscarán la actualización antes del cierre de año, al coincidir en que “tenemos un 84% de aumento en el bolsillo, hay que sumar a los bonos, porque no son derechos adquiridos y los tenemos que pelear todos los años para que no los saquen. Otros no lo valoran, pero no saben lo que sirven esos 100.000 pesos a las categorías más bajas -advirtió-. Vamos a seguir peleando para recuperar el salario frente a la inflación de este año y eso es parte de la paritaria 2023”.