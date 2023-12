Merino vetará la cesión de tierras que aprobaron concejales antes de terminar su mandato

A horas de asumir como nuevo intendente de Trelew, Gerardo Merino anunció que no promulgará la ordenanza que aprobaron los concejales salientes mediante la cual cedieron tierras en comodato por 20 años al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) para construir un predio ferial en inmediaciones de la Laguna Cacique Chiquichano.

La iniciativa fue aprobada por 9 de los 10 concejales que acaban de terminar su mandato durante la última sesión que la actual composición del Concejo Deliberante desarrolló este jueves y ya había generado polémica con el propio Merino, los concejales electos y la Cámara de Comercio al entender que "era poco ético" que la gestión del intendente Adrián Maderna ceda tierras a escasos días de terminar su administración municipal.

Por lo que había pedido que se suspenda su tratamiento hasta tanto asumieran las nuevas autoridades, lo que finalmente no sucedió.

"Yo no la voy a promulgar, lo que tenemos que rediscutir es cómo y donde se va llevar adelante ese proyecto" dijo Merino cuando se lo consultó este viernes por la polémica iniciativa que autoriza el uso de un predio de unos 10 mil metros cuadrados, ubicado en un lugar estratégico de la ciudad, a la asociación civil "Raíces de Dignidad" que depende del MTE que a nivel nacional conduce Juan Grabois y en Trelew, Miguel Prudente.

El predio en cuestión está pegado a uno de los Centros de Encuentros que aún no se finalizaron en Trelew, a metros del abandonado Polideportivo Norte y en inmediaciones de la obra de la pileta municipal que la gestión de Adrián Maderna nunca terminó de construir.

En diálogo con Radio Chubut, el intendente electo Gerardo Merino recordó que "nosotros tenemos una posición tomada y mi pensamiento no ha cambiado. No va a cambiar. No estamos de acuerdo con ello" afirmó. Y señaló que "ese lugar está destinado para otra cosa".

Aclaró sin embargo que el proyecto "no es mala idea", pero especificó que en lo que no está de acuerdo es el lugar donde se quiere emplazar tal predio ferial. "Lo que no puede ser es que nos digan a nosotros en qué lugar hay que hacerlo. Eso lo tenemos que determinar nosotros bajo la planificación que tenemos para la ciudad de Trelew", afirmó.

Y agregó que el MTE debería "explicar públicamente" en qué consiste la iniciativa, al tiempo que reveló que mantuvo reuniones con Miguel Prudente, el dirigente del MTE, por lo que sostuvo "que no tengo problemas de sentarnos y conversar" para reveer el proyecto.

El electo intendente, que asumirá este domingo a las 18 horas, indicó que "más allá de eso, uno tiene la facultad de firmar o no y yo lo voy a vetar".

El proyecto fue votado por 9 de los 10 concejales y el único que se abstuvo fue el radical Rubén Cáceres que este domingo reasumirá su banca al haber sido electo el pasado 16 de abril cuando acompañó a Gerardo Merino en la lista de candidatos a concejales ocupando el cuarto lugar.