Máximo Kirchner cerró el noveno encuentro nacional de Salud en Gualeguaychú, brindando un aliento a la militancia disparando una fuerte frase contra Juntos por el Cambio: “No voy a permitir que nos roben las palabras, el cambio somos nosotros”.

“Creo que si le ponemos garra, cabeza, mucho corazón... porque creo que muchas de las cosas que faltan, son eso. No hay que usar la palabra empatía como si fuera un slogan, sino como como lealtad. A la empatía hay que creerla, sentirla, practicarla, esto es muy necesario”, dijo. Y agregó: “El rol de cada compañero o compañera, más allá del rol particular, tiene que tener un compromiso que excede su saber, que es sacar a nuestro país adelante. Porque realmente, a cada uno y cada una nos da tristeza tener el país como lo tenemos, más cuando supimos, entre 2003 y 2015, que se podía”.

"La política es responsabilidad, no para poner cara de víctima y yo no fui", dijo Máximo Kirchner

Luego añadió, en un guiño irónico al slogan de Juntos por el Cambio: “Los argentinos vimos y pudimos recuperar los sueños y la esperanza, y salir del lugar donde nos habían quebrado la autoestima, a fines de los 90. La argentina sí puede. Y no me molesta decir: sí, puede. No voy a dejar que nos roben más las palabras. El cambio somos nosotros, los que podemos somos nosotros y nosotras. Siempre lo hemos hecho, compañeros y compañeras. Basta de ir para atrás”, lanzó.

El discurso de Máximo Kirchner fue en el marco de una serie de eventos vinculados a la salud en distintos puntos del país, en paralelo con aquel pedido de la Vicepresidenta de trabajar en una integración del sistema de salud público, privado y obras sociales —con el Estado como rector de este proceso—. El evento se organizó en la ciudad de Gualeguaychú (Entre Ríos) y la intervención del referente de La Cámpora ocurrió al mediodía.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

El diputado nacional volvió a tomar la palabra luego de su último discurso, en el marco del congreso del PJ bonaerense realizado el sábado pasado. En aquella ocasión, criticó al Presidente de la Nación al señalar: “Quienes se valen de construcciones colectivas no pueden iniciar una aventura personal”.