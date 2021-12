El ex intendente de Quilmes y diputado provincial electo por Juntos en la Provincia de Buenos Aires, Martiniano Molina, anunció este miércoles que contrajo coronavirus y no podrá estar presente en el acto de asunción de su banca en la Honorable Cámara de Diputados. Además confirmó que no está vacunado.

"Quería contarles que hoy por la mañana me dieron el resultado del hisopado Covid Positivo. Estoy aislado cumpliendo los protocolos en perfecto estado de salud", indicó en Twiiter.

En contacto con Infobae, Martiniano explicó porqué no se vacunó contra el coronavirus. "Elegí no vacunarme. No tengo enfermedades prevalecientes ni tuve situaciones graves de salud. Soy joven, sano".