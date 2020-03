TRELEW (ADNSUR) - El intendente de Trelew, Adrián Maderna, y sus secretarios y funcionarios municipales se reducirán un 25% el sueldo. Los coordinadores, un 15%. Por resolución, ese dinero irá a un fondo social. “Invitamos a concejales, Tribunal de Faltas y Organismo Municipal Regulador de Servicios Públicos a hacer lo mismo.

"Con esto no solucionamos la problemática económica y no es demagogia. Es para ajustar internamente porque esta situación amerita el esfuerzo de todos”, señaló Maderna. La idea es garantizar pago de sueldos y los servicios básicos. Se analiza qué hacer con las tareas activas Permanentes para el resto de los cargos. “Veremos cómo ajustamos porque hay que pagar servicios como el de Estacionamiento Medido porque no estará recaudando y hay que pagarlo el mes que viene”, ejemplificó.

Además se destinarán 4 colectivos de “El 22” para ser utilizados en caso de ser necesarios en urgencias por el Ministerio de Salud o Policía. Una vez informado el recorrido, los podrán usar personas que trabajan en farmacias o lugares de expendio de comidas habilitados. Se decidió tras la reunión de la Mesa Permanente de Coordinación de la que participó el gabinete, concejales y el director del Hospital Zonal, Sebastián Restuccia.

Maderna precisó que “las paradas de remises y taxis tendrán un teléfono específico. En cada vehículo no circularán más de dos personas: el que maneja y el acompañante que debe estar fundamentada su razón de salir”. En las paradas no habrá filas de autos sino una guardia mínima. “Las remiserías y taxis deben informar a la autoridad de aplicación: Tránsito y Transporte municipal”. Una vez que se tenga la información de cada remisería y parada de taxis, se difundirán los teléfonos.

La recolección de residuos será normal y diaria aunque “esto es dinámico y varía día a día, por lo que tenemos que estar sujetos a las modificaciones”, dijo y agregó: "vamos a poner personal de guardia en Desarrollo Territorial y área Social. Se llevarán las viandas a los adultos mayores nucleados en los clubes de abuelos municipales. La cuestión alimentaria es básica como las guardias en Servicios Públicos, Guardia Urbana, y colaborando con la Policía.

Según publicó diario Jornada, Maderna señaló además que: "Vamos a articular con el Hospital casos de emergencia, previendo la peor situación hasta la mejor. Debemos anticiparnos. Pedimos a Guardia Urbana profundizar el pedido de conciencia a las personas que circulan en la vía pública”.

MUNICIPIO CERRADO

“Atenderemos a los adultos mayores y con seriedad, Cecilia Vera, coordinadora de Salud, será quien comunique toda la situación, cómo viene avanzando, como así también el secretario de Gobierno”, dijo. Sólo trabajan “los funcionarios y alguna persona en materia de administración”. El transporte urbano de Pasajeros se interrumpe hasta el 31 de marzo. Hasta ese día, la Cooperativa Eléctrica no hará cortes de energía domiciliarios.