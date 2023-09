Arcioni: "Podemos entregar una provincia que ni cerca se asemeja a lo que nos tocó a nosotros atravesar"

Este jueves en la Sala de Sorteos de Lotería del Chubut, Mariano Arcioni, gobernador de la provincia, entregó materiales a 20 instituciones de Rawson en el marco del 158° aniversario de la capital chubutense, que se celebra el 15 de septiembre.

Allí, destacó que "podemos entregar una provincia que ni cerca se asemeja a lo que nos tocó a nosotros atravesar" y además que "nos estamos yendo pudiendo mirar absolutamente a todos a la cara".

En el encuentro participaron Alejandro Sandilo, secretario General de Gobierno; Luis María Aguirre; titular del IAS; Damián Biss, intendente de Rawson; Francisco Salto, gerente general del IAS; secretarios y subsecretarios de Estado; además de representantes de las instituciones beneficiadas.

Arcioni destacó la importancia de Lotería del Chubut que fue una de las instituciones que “más sufrió el ordenamiento y la optimización de los recursos en los momentos difíciles de la provincia”.

Arcioni participó en la exposición internacional de petróleo y gas más importante de la región

“Nos hicimos fuertes ante las críticas, pero hoy ya entrando en la última recta estamos mirando hacia atrás y rindiendo cuentas”, agregó.

“Hoy lo estamos haciendo en Rawson, en el marco del aniversario, pero lo venimos haciendo en todas las localidades, estuvimos en Comodoro Rivadavia, en Madryn y en todo el interior de la provincia que muchos no conocen, incluso muchos políticos. Para mí es un orgullo, en este tramo final, poder dejar en este caso en particular, una lotería totalmente ordenada y saneada. Lotería hoy puede llegar absolutamente a todos lados”, indicó el mandatario provincial.

El Gobierno de Chubut entregó aportes y bienes a más de 15 instituciones provinciales

“Entregamos un camión, cinco vehículos también para cada una de las delegaciones, pero quiero felicitar y agradecer especialmente a todo el personal y también a todas las instituciones porque todas y cada una de las que están aquí seguramente habrán pedido desde hace un tiempo alguna pequeña ayuda y estos pequeños gestos demuestran que estamos presente y que hemos ordenado la provincia”, añadió.

Por otro lado, se refirió a su gestión en el gobierno provincial y recordó que “nos tocó el momento más difícil, los problemas se vienen acarreandy en algún momento hay un quiebre y uno tiene que estar, pero nos estamos yendo pudiendo mirar absolutamente a todos a la cara, podemos caminar con la frente en alto, porque lo hicimos con actitud, con templanza, con honestidad, y podemos entregar una provincia que ni cerca se asemeja a lo que nos tocó a nosotros atravesar”.

Arcioni inauguró la flamante cancha de césped sintético de Huracán de Trelew y recorrió las próximas obras

“Hoy estamos atravesando también un momento muy difícil en el país, sin embargo estamos con proveedores al día, estamos con obras aquí en Rawson, estuvimos acompañando al intendente con la Plaza, el Gimnasio Municipal, que ya comenzó la obra, el Centro de Encuentro, que ya está próximo también a culminarse, más de 280 viviendas entregadas, más la que están en ejecución, el hospital Santa Teresita, un nosocomio que ha quedado relegado durante años, hoy tenemos prácticamente culminada todas las obras como la sala de pediatría, tenemos equipamiento, el tomógrafo, la planta potabilizadora, todo eso hicimos en Rawson”, aclaró Arcioni.

“Parece que las buenas noticias no son noticias, pero los invito a que hagan un repaso de todas las obras que hemos hecho en la localidad de Rawson, acompañando a los Bomberos, poniendo una ley que fue consensuada con todos y cada uno de los cuarteles, de la Federación, y que lo estamos acompañando para que sea aprobado por la Legislatura como corresponde porque muchos se acercan, pero poco hacen por el prójimo”, expresó.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

“Los invito a recorrer lo que está hecho: viviendas, hospital, planta potabilizadora, la plaza de Rawson, el centro de encuentros, el gimnasio municipal, el acompañamiento a los clubes. Simplemente los invito a recorrer y que vean. Y lo hicimos en el momento más crítico de la provincia. Nunca dejamos de trabajar, siempre mirando para adelante, no deteniéndonos en contestar críticas que no sirven de nada. No suma, lo que suma son las obras que yo les acabo de decir”, señaló el gobernador de Chubut.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

Por otra parte, según pudo saber ADNSUR, se refirió a la situación en la ciudad de Trelew y afirmó que "el ministro de Economía, Oscar Antonena, fue claro. Nosotros venimos ayudando a todos".

“El intendente no tiene sólo que presentar una nota y decir que necesita un monto de dinero específico. La ayuda financiera se hace en torno al análisis previo y a las razones. Tiene que presentar toda la documentación como hemos ayudado a todas las localidades de la provincia y también muchísimas veces a Trelew”, agregó.

“Hay que resaltar que la provincia atraviesa un crisis importante como todo el país. Cuando hicimos una optimización y ordenamiento de los recursos y nos tocó enfrentar los momentos más difíciles, muchos municipios -como Trelew en su momento- realizaron un mal manejo y dilapidaron los fondos. Hoy están sufriendo las consecuencias”, expresó el mandatario provincial.

Alberto Fernández sobre minería: "Logramos que en la meseta de Chubut se explote oro y plata"

Además, sostuvo que “todo esto es parte de la mala administración y la ausencia de gestión por parte del señor intendente. Los ministros llamaron al intendente y no hay nadie en el Municipalidad. Tenemos una intendencia - totalmente- acéfala y no hay nadie con quien se pueda hablar”.

Por último Arcioni, insistió: “Hoy Trelew está sufriendo una acefalía tremenda de las autoridades que tiene que dirigir la ciudad. No puedo opinar si tiene que ver con la transición pero cuento lo que hoy está sucediendo”.