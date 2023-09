Trelew ante el desafío de empezar de cero y poner de pie todos los servicios públicos

Se viven tiempos de transición en el país. Esto es porque la mayoría de las provincias, incluida Chubut, ya realizaron sus elecciones y definieron a sus futuras autoridades. Pero sin dudas la transición que se vive en la ciudad de Trelew es por demás particular. Primero porque la decisión del actual intendente Adrián Maderna de adelantar tanto la elección municipal (se votó el 16 de abril) provocó que la transición se extienda por nueve interminables meses y segundo porque la crisis semi terminal que vive la ciudad obliga al intendente electo, Gerardo Merino, a tomar parte de las decisiones que son imprescindibles para el futuro de los trelewenses, sin que ello -claro está- implique cogobernar.

Lo cierto es que la Municipalidad de Trelew tiene vencidos todos los contratos de concesión de los servicios públicos y que se llegó hasta acá a base de prórrogas y más prórrogas. La delicadísima situación afecta tanto a la prestación del transporte urbano de pasajeros, la recolección de residuos y a los servicios de agua, cloacas y energía eléctrica a cargo de la Cooperativa Eléctrica.

Si bien Merino se cuida en no revelar los nombres de los funcionarios que lo acompañarán en la titánica tarea de sacar a flote la ciudad, muchos de esos nombres que ya han trascendido e incluso fueron informados en su momento por ADNSUR, están trabajando de lleno junto al intendente electo en los temas más acuciantes, pese a que aún faltan más de dos meses para asumir la gestión. La crisis los obliga a involucrarse y en esa labor están desde hace bastante tiempo.

Por eso durante los últimos días el futuro intendente debió jugar un papel central en el conflicto que la administración de Adrián Maderna mantiene con la empresa de recolección de residuos. Y fue a tal punto que el propio Merino se reunió con las autoridades de la firma para acercar a las partes y así favorecer acuerdos para salir de la crisis que generó que la ciudad colapsara de basura con el riesgo sanitario que ello implica.

La presencia del intendente electo en estas negociaciones fue fundamental porque parte de la deuda millonaria que el municipio mantiene con Ashira deberá ser enfrentada por su propia administración una vez que comience a gobernar el 10 de diciembre próximo. Por eso con su participación, Merino brindó confianza en que honrará las deudas.

Y en este sinuoso sendero de los servicios públicos en Trelew, el futuro intendente ya tomó algunas decisiones que llevará a la práctica: avanzará con llamados a licitaciones, con reglas de juego claras y nuevas acordes a los tiempos que le tocarán administrar. Y así lo confirmó el miércoles por la noche en el programa "Sin Hilo" que se emite en simultáneo por Canal 12 Trelew y ADNSUR cuando señaló que ese será el camino a seguir en lo referido al transporte público de pasajeros, cuya prórroga de contrato vence el próximo 30 de noviembre, al igual que lo referente a la recolección de residuos. Aunque en lo relacionado a los colectivos previo a esa licitación habrá que realizar una nueva prórroga debido a la falta de tiempo para avanzar en semejante tarea administrativa. Por eso Merino ya entabló conversaciones al respecto para evitar "sorpresas" y conflictos a la hora de asumir.

Pero además en toda esta madeja de problemas está la Cooperativa Eléctrica de la ciudad que presta los servicios de agua, cloacas y energía eléctrica a los más de 100.000 habitantes.

Con una relación rota con el municipio actual, la situación se presenta como más compleja de encarar y por eso es que Merino apuesta a la experiencia de un hombre que ya pasó por la conducción de la prestataria para avanzar en las modificaciones que se requieren. Ese es Fabián Gómez Lozano, el elegido para cubrir el cargo de delegado municipal en la estructura cooperativista.

Es que hay una necesidad imperiosa en rediscutir las reglas de juego. Porque como bien lo marcó el intendente electo, "el contrato de concesión de la Cooperativa es de la época de la convertibilidad. Es totalmente viejo y obsoleto". Pero la pelea parece ser difícil además por otros tantos factores que están en juego. El valor de las tarifas, las deudas de la prestataria con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), el número de empleados que tiene la Cooperativa, las internas dentro del Sindicato de Luz y Fuerza, el rol del Organismo Regulador de los Servicios Públicos, los enganchados al sistema y por supuesto los usuarios a los que cada vez se les hace más difícil afrontar el valor de la boleta. Sin contar la deuda que la propia Municipalidad de Trelew arrastra con la entidad.

REFORMAS DE FONDO Y ASISTENCIA CON DESARROLLO

Son tantos y tan variados los problemas que aquejan a Trelew que la nueva gestión necesita libertad para encarar reformas de fondo. Por eso y en una acertada decisión la gestión saliente junto a la entrante acordaron que la elaboración del presupuesto 2024 quede en manos de las futuras autoridades. Eso le permitirá a Merino decidir a dónde destinará el grueso de los fondos y cuáles serán las áreas a las que se les brinde mayor atención. Entre las que sin dudas está la social y también la de obras públicas.

No es novedad indicar que la ciudad está empobrecida, que la situación del comercio es por demás crítica, agravada por un contexto nacional que no ayuda y que se han reproducido por demás emprendimientos informales y ferias de barrio, todo ello mientras ya no alcanza con el asistencialismo que sale del municipio. Y eso Gerardo Merino lo sabe y por eso habla de avanzar en asistencia con desarrollo y sobre todo en dignificar a aquellos que reciben una beca para que se formen y así poder insertarse en el mercado laboral formal.

El objetivo es revertir lo que está pasando y para eso el futuro intendente está decidido a encarar cambios en la que es la Secretaría de Desarrollo Social donde anticipó que asumirá una mujer, de la que evitó dar el nombre pero que elogió su formación profesional. Será también una tarea titánica la que le espera a la futura funcionaria y a sus colaboradores, más teniendo en cuenta que es un área en la que se torna imperioso avanzar en reformulaciones de fondo. Es que al parecer ese sector tan sensible es "tierra arrasada".

No hay información sobre la cantidad de ayudas, aportes y menos aún de una planificación que sirva de base para poder arrancar el 10 de diciembre. Por eso la nueva gestión tendrá que empezar de cero y barajar y dar de nuevo, sobre todo en la relación con los movimientos sociales de tanto crecimiento en la ciudad los últimos años. La apuesta es fuerte, pero no imposible. El desafío es convivir y generar las condiciones para que todo ese universo de personas que reciben asistencia, comiencen a salir de ese círculo que en muchos casos les permite acceder a una retribución de apenas 30.000 pesos.

SIN MARGEN DE ERROR

La ciudad no pasa por su mejor momento. Tocó fondo no sólo en materia de servicios públicos y en lo social. También es notorio el deterioro en lo referido a la obra pública. Con calles destruidas y espacios verdes a los que precisamente les falta verde, la futura gestión encarará una fuerte apuesta para mejorar rápidamente la transitabilidad y la imagen de la ciudad. Y para eso ideó, en el nuevo esquema que tendrá la estructura municipal, dividir el área de Obras Públicas para encarar de lleno estos problemas.

Por un lado, funcionará un área de Obras y Servicios Públicos que se dedicará a recomponer calles y plazas y por otro estará el ámbito de Planificación, donde básicamente, y como bien lo dice la palabra, se planificará respecto a qué hacer con el otorgamiento de lotes, la situación de las tierras y por supuesto idear el perfil de ciudad para los próximos años.

No hay margen de error. Trelew necesita respuestas ya. Por eso son también grandes las expectativas que se abren a partir del 10 de diciembre cuando asuma la gobernación de la provincia un nacido y criado en la ciudad como es Ignacio "Nacho" Torres. En el ámbito político descuentan que con el futuro gobernador la ciudad mejorará. Que habrá ayuda de parte de la provincia y una relación hermanada con la Municipalidad que desterrará para siempre lo que se vivió hasta ahora.

Los ciudadanos de Trelew están por encima de cualquier diferencia política y personal y eso lo saben las autoridades electas. El desafío es volver a poner de pie a la ciudad. Más de 100.000 habitantes así lo esperan.