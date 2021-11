El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, arribó a Esquel este jueves al mediodía, minutos antes de las 12 horas para cumplir una amplía agenda de actividades de cara a las elecciones generales del próximo domingo 14 de Noviembre.

Los dirigentes del PRO a nivel nacional fueron recibidos por Ignacio Torres, candidato a senador por Chubut, y otros referentes de Juntos por el Cambio en el aeropuerto de Esquel.

Tras su llegada a la cordillera, Macri habló con FM Del Lago y se refirió a las elecciones del próximo domingo: “Estamos todos vocacionados en transmitirles a los argentinos que hay esperanzas. Yo entiendo también el dolor, pero todo esto nos lleva a ver lo que queremos. Este cambio Argentina lo está consolidando, y ahora el 2023 será el comienzo del cambio en serio. El 2015 al 2019 fue el prólogo del cambio”, sostuvo.

Asimismo, señaló que lo que tiene que hacer Juntos por el Cambio “es mantener la unidad, para que hoy tengamos esta situación de que Argentina tenga futuro, un espacio de esperanza. Y segundo, el saber para qué volvemos al poder”.

Sobre los candidatos del partido en Chubut tras el buen resultado de las PASO del 12 de septiembre. Macri resaltó que en la provincia "hay grandes candidatos, como es el caso de Nacho Torres que nos van a permitir hacer todas las transformaciones que necesita Argentina para salir de este sistema corporativo, mafioso que tiene la provincia y el país. Chubut no crece porque hay intereses. Dominan los puertos, el movimiento de la provincia y lo mismo pasa a nivel nacional”, dijo en diálogo con FM del Lago.

Finalmente, el ex Presidente sostuvo que los argentinos “queremos que nos dejen trabajar, que no nos exploten con impuestos y nos permitan desarrollarnos. Y elegir en qué queremos trabajar, dónde queremos vivir y no depender de un plan toda la vida”.

LA AGENDA

Según pudo averiguar ADNSUR, el ex Presidente de la Nación tendría primero una reunión con los candidatos de Juntos por el Cambio Chubut. Y luego visitaría en horas de la tarde el predio de la estancia La Paz, en cercanías a Trevelin.

El actual diputado nacional y candidato a senador de Juntos por el Cambio de Chubut, Nacho Torres fue a recibir a los dirigentes hasta el aeropuerto, donde sin fotos ni contacto con la prensa salió en un auto y escoltado por una comitiva.

Torres confirmó - en contacto con Red 43 - que Mauricio Macri tendrán "una reunión con comerciantes y productores, pasaremos por el municipio para dialogar con el Intendente" sobre la agenda en Esquel. Pero además confirmó: "El viernes iremos a Comodoro Rivadavia y nos reuniremos con alumnos de escuelas públicas y un almuerzo con comerciante".