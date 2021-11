Luego de la fallida declaración indagatoria del pasado jueves en Dolores, el juez Martín Bava rechazó este lunes una nueva recusación presentada por parte de Mauricio Macri, y reiteró su citación para el próximo miércoles en el marco de la causa que lo investiga por presunto espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

La presentación había sido presentada por la defensa del ex presidente, sosteniendo que el magistrado demostró ser parcial al citar a Macri la semana pasada pese a saber que no tenía el relevamiento del secreto de inteligencia.

“A partir del comportamiento y actos desplegados por el Dr. Martín Bava tenemos la inamovible convicción y certeza de encontrarnos ante un Magistrado que ha roto su confianza y que se ha despojado de su investidura de Juez de la Constitución Nacional para colocarse un triste y repudiable ropaje que aniquila su condición de imparcial e independiente”, consideró Pablo Lanusse, abogado del fundador del PRO.

Sin embargo, Bava aseguró que dicho planteo “carece de fundamento legal, toda vez que utiliza como argumento lo realizado en el marco de una audiencia indagatoria en la que se hizo lugar a lo solicitado por las partes”, es decir, la suspensión de la mencionada audiencia.

Además, tuvo una respuesta negativa ante las medidas de prueba solicitadas por el fiscal del caso, Juan Pablo Curi, entre las que se destacaba la citación de testigos para saber cómo se maneja la Agencia Federal de Inteligencia y cual es el vínculo histórico que tiene con la Casa Militar.

“Exceden el objeto procesal”, dijo el juez al respecto.

Cabe destacar que Macri, quien vio ratificada su citación a indagatoria para el próximo miércoles luego de que Alberto Fernández firmara el decreto que lo releva del secreto de inteligencia, ya había recusado a Bava la semana pasada, en un pedido que fue rechazado por la Cámara Federal de Mar del Plata.

“Lo he dicho anteriormente: los hechos que se investigan ante estos estrados no versan en lo absoluto sobre situaciones de riesgo para la seguridad interior y/o para la defensa nacional y por ende no revisten el carácter de secreto”, afirmó en esta oportunidad quien tiene a cargo el Juzgado Federal de Dolores como subrogante tras explciar que “no correspondía relevar” a Macri porque “no es ni fue agente de inteligencia”.