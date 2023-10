Macri confirmó su apoyo a Milei: "Antonia me dijo, papá tenés que apoyarlo"

Mauricio Macri convocó este jueves a votar por Javier Milei en el próximo balotaje. El expresidente de la Nación expresó su apoyo y se alineó con el líder libertario.

"Los argentinos decidieron que la opción para liderar el cambio es Javier Milei", candidato presidencial de La Libertad Avanza, y consideró que "es el único camino que tiene la Argentina hoy".

"El que lidera la propuesta de cambio es Milei y hay que tener la humildad de reconocer que la gente optó para conducir al cambio a Milei", dijo Macri esta mañana en declaraciones a radio Mitre.

Asimismo, sorprendió con una anécdota de su hija Antonia en medio de la tensión por el balotaje: “Anoche, para mi sorpresa que volvió del sur, Antonia me dijo ‘papá, no hay alternativa, tenés que apoyarlo a (Javier) Milei’. Si Antonia me dice eso, es palabra sagrada”, dijo en Radio Mitre.

Por otro lado, afirmó que Juntos por el Cambio “sigue estando ahí”, diciendo que "es el mismo con sus problemas, con sus conflictos internos que hemos sabido llevar en función de cuidar la república"

El exmandatario avaló el apoyo de Patricia Bullrich a Javier Milei. "Ella fue nuestra candidata a presidenta, ella ganó una interna a un conjunto de dirigentes importantes. Ella ganó, ¿cómo pueden seguir faltándole el respeto cuando mostró su liderazgo?", se preguntó.

En la misma línea, también cuestionó también a dirigentes radicales como Gerardo Morales, Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti: “Ellos han tenido permanentemente reuniones con Massa, con Morales a la cabeza. Le han apoyado todas las leyes que Massa les pedía en contra de la decisión de la mayoría, aumento de impuestos, jubilaciones sin aportes... Morales, Yacobitti y Lousteau transando por detrás de nosotros”, dijo.

El ex jefe de Estado reconoció que el lunes a la noche compartió una reunión con Milei y Patricia Bullrich. Dijo que le trasladaron un apoyo incondicional y no hablaron de futuros cargos en un eventual gabinete. “No hemos pedido nada, tenemos esta actitud y lo ratifico: no venimos para el toma y daca, estamos para colaborar en lo que sea para el futuro de la Argentina”, dijo.

