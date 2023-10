El Pacto Macri - Milei rompe Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza

Previo al anuncio de Patricia Bullrich, ex candidata a presidente de JxC, donde anunció oficialmente el apoyo a Javier Milei en el balotaje del 19 de noviembre, Elisa Carrió, titular de la Coalición Cívica y fundadora de Juntos por el Cambio, apuntó contra Mauricio Macri y lo responsabilizó de la ruptura de la coalición.

En este sentido, “Lilita” sostuvo que el ex Presidente es el autor intelectual que buscó crear una alianza con el espacio de La Libertad Avanza (LLA). “Siempre Macri jugó para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio, la verdad histórica es esa”, reclamó contra el dirigente del PRO.

“Nosotros no vamos a someternos a ninguna extorsión aunque provenga de un pueblo, no vamos a dar el salto al vacío para la venta de órganos porque viola los derechos humanos, no estamos de acuerdo con la venta de niños y la legalización del narcotráfico, todo esto va a conducir a delitos de lesa humanidad”, aseguró Carrió en diálogo con el periodista Luis Novaresio por el canal LN+.

La ex diputada nacional aseguró que eligió brindar su apoyo a Mauricio Macri desde la derrota de 2019, y que colaboró intensamente con su gestión en asuntos como la reforma previsional de 2017. Sin embargo, en la actualidad es el ex presidente quien va a producir finalmente la ruptura de Juntos por el Cambio. “Su lado oscuro le ganó, en consecuencia el que rompe es él (por Macri), y la pobre Patricia va a cometer un error histórico”, dijo, y recordó que “nadie la entendió” cuando ella anunció que no hablaría más con el ex presidente.

“Me di cuenta en su cara, y su zona oscura. Se lo dije a Maxi (Ferraro) y a Maricel (Etchecoin): lo que va a hacer Macri es desgastar a Horacio, entregarla a Patricia e irse con Milei”, sostuvo. “Patricia me dejó de hablar y yo no voy a forzarla, ella está muy condicionada. Está perdida la partida de bridge para Macri, jugó con nosotros, pero perdió”, señaló también en declaraciones a radio Mitre.

Según Carrió, “el kirchnerismo ya ganó” en este año electoral luego de que el gobernador Axel Kicillof lograra su reelección este domingo en la provincia de Buenos Aires, y le adjudicó esa derrota al “equivocarse Macri con la estrategia”, “de pelearse con (Diego) Santilli y no ponerlo de candidato a gobernador”, agregó, en relación a la interna que se produjo entre el diputado nacional y Néstor Grindetti, quien resultó vencedor de la contienda en las primarias del 13 de agosto.

En estas elecciones, la dirigente de la Coalición Cívica expuso su posición sobre cómo deberá pronunciarse la ciudadanía en las urnas.

“Hay que impugnar el voto, y el que quiera votar que se haga responsable, porque está avalando”, afirmó.

Acerca de la situación interna del espacio opositor, Carrió aseguró que “una parte del PRO tiene nuestra posición” y que “el radicalismo está imposibilitado de actuar en uno u otro lado porque violaría sus principios republicanos”, consideró. Y descartó que ella o la Coalición Cívica le brinde un respaldo al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa. “Yo lo acusé de corrupción y narcotráfico durante años”, dijo.

“La causa republicana permanece, los hombres y mujeres pasan”, advirtió Lilita.

Desde las redes sociales, Carrió ratificó que su opinión es “No a Milei y No a Massa” ante el balotaje. “Lo único que existe es la primavera, Dios y el sentido de la vida. Fe en la adversidad, los hombres y las mujeres pasan, la Causa continúa”, publicó en su cuenta personal en la plataforma X.

Con información de Infobae