Romero: “Tenemos muchas diferencias con el discurso de Milei y Macri nunca dijo que había que apoyarlo”

La diputada nacional Ana Clara Romero advirtió que hay claras divergencias con las posturas de Javier Milei, ante la consulta de ADNSUR en relación a si los votos de Patricia Bullrich podrían trasladarse en forma directa hacia el libertario, de cara a la segunda vuelta de noviembre.

“No lo puedo asegurar”, respondió la legisladora, al tiempo que advirtió: “A nosotros nos pasa que con el discurso de Milei tenemos mucha diferencia”. Romero reiteró ese cuestionamiento aun cuando se le consulto por las simpatías expresadas por Mauricio Macri hacia el libertario.

“Macri nunca dijo que había que apoyar a Milei ni nada por el estilo, lo he conversado con él y esa no es la postura, espero que se sostenga”, insistió la diputada, al considerar que no habrá un traslado de votos directos.

Torres se reunió con cámaras empresarias de Chubut y trazaron una agenda de trabajo conjunto

Al analizar el cambio de escenario en relación a las PASO, expresó: “me parece que lo disruptivo fue Milei con una serie de cuestiones que planteó y que desde agosto a esta parte, el voto se volvió más conservador. Primero, por la serie de inconsistencias que se empezaron a verificar en su discurso; y segundo, por un gran temor frente a un discurso violento, agresivo. Creo que su mención a las mujeres, o al INCUCAI, son cosas que le chocaron a la gente”.

Al mismo tiempo, evaluó, Milei resultó contradictorio, porque “la dolarización, que era su caballito de batalla, terminó diciendo que lo va a hacer dentro de 35 años, contradiciendo sus propios postulados. Y su vinculación con Barrionuevo iba en contra de lo que pregonaba. Perdió autoridad moral para ir señalando con el dedo”.