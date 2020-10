RAWSON (ADNSUR) - Luego de la suspensión de la sesión virtual en la Legislatura del Chubut, Ángel Sierra, titular de APEL, reprochó: "Es lamentable que –en este contexto que estamos pasando los trabajadores en general- tengamos que venir a manifestarnos de esta manera para impedir una sesión que era nula en todos sus planos. Los diputados estaban violando el reglamento orgánico de la Casa que había sido modificado y aprobado por ellos mismos hace 1 mes”.



“Estas cosas no suman sino que restan. Lo que tienen que hacer es venir, dar la cara y hablar con todos los sindicatos que estamos acá. Hay que evitar estas situaciones en el estado de crisis en el que estamos. Se deben tres salarios atrasados, el medio aguinaldo y nadie dice cuando se va a pagar” agregó. “Los diputados quieren votar el pliego del presidente del Banco (por Javier Alvaredo) que ya está cumpliendo las funciones. Nadie sabe del orden del día de los temas que se iban a tratar hoy” denunció.



“Esto demuestra la inacción que está teniendo esta gente. El otro día tuvimos una reunión fructífera con los diputados que nos atendieron y hubiese sido muy positivo que el resto den la cara y nos escuchen. Acá se menosprecia muchísimo al trabajador y al representante de los trabajadores. Se dijo que la reunión era un ‘complot’ para destituir al gobernador y los que estuvieron se fueron satisfechos. No nos fuimos con las respuestas ni con las soluciones a corto plazo que uno pretende pero fueron productivas y ayer seguimos trabajando” explicó.



Habrá una segunda convocatoria a los diputados



“Hoy hicimos una presentación en la que marcamos la invalidez e ilegalidad de esta sesión virtual en especial. Se estaba violando el reglamento porque tienen que estar trabajando los taquígrafos y la parte administrativa dando fé de lo que se trata y hoy no estaban. Ahora vamos a tener una reunión con el resto de los sindicatos y vamos a volver a convocar a todos los diputados para ver si –con un segundo llamado- nos atienden a los representantes de los trabajadores” reveló el dirigente sindical.



“De esta coyuntura se sale trabajando y con diálogo. Hay que escucharse entre todos los sectores. Solo no se salva ninguno. No vamos a prestar servicio hasta que no se pongan los sueldos al día”, precisó.



Y completó “según el diputado Pagliaroni, ellos se niegan porque tienen las ‘potestades para hacer lo que quieran’. Para él es más importante una sesión grabada con escribano que con los taquígrafos y los empleados administrativos que tienen más de 30 años de servicio dentro del Poder Legislativo. Obviar eso es poco serio” completó Ángel Sierra, representante de los trabajadores legislativos enrolado en el gremio APEL.