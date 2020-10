RAWSON (ADNSUR) - Tras la suspensión de la sesión de este jueves en la Legislatura, luego de que la Asociación de Provincial de Empleados Legislativos (APEL) comenzara con una ruidosa manifestación para pedir la suspensión de la sesión virtual que estaba programada para las nueve de la mañana, los bloques de la oposición le reclamaron al vicegobernador Ricardo Sastre que retome la sesión que levantó de manera "intempestiva, antirreglamentaria y unilateral".

Tal como informó más temprano ADNSUR, después de realizar varios intentos por sesionar, a las 10 de la mañana decidieron suspenderla ante la imposibilidad de desarrollarla en condiciones normales. Es la segunda vez que fracasa una sesión virtual, la primera fue por falta de quórum.

Luego, el vicegobernador Ricardo Sastre, confirmó en conferencia de prensa que se suspendió la sesión.

En la tarde de este jueves, a través de una nota que lleva la firma de Manuel Pagliaroni (Juntos por el Cambio) y Adriana Casanovas (PJ) le cuestionaron su accionar al vicegobernador por no llevar a cabo la sesión virtual a la que se había comprometido y le exigen que la retome porque se encuentra vigente la fecha de la convocatoria.

En la nota, precisan, entre otras cosas, que "el reglamento orgánico de esta Legislatura no le otorga al Presidente la facultad de dar por finalizada una sesión sin antes poner a consideración del cuerpo dicha circunstancia".

"Por ello, solicitamos a Ud. informe de manera fehaciente las razones por las cuales dio por finalizada la sesión e indique en qué artículo del reglamento se basó para ello. Instamos a esta respuesta por responsabilidad que tenemos frente a las diputadas y diputados que representamos, como así tambén a la comunidad que nos ha elegido para representarla", agrega el texto.

Y sigue: "No podemos bajo ningún punto de vista naturalizar que el Poder Legislativo no funcione; esto no sucede en ninguna otra provincia; no sucede en el ámbito nacional. Naturalizarlo sería no menos que reconocernos incapaces de llevar adelante nuestra función".

"Le pedimos a usted y por ende a todo el oficialismo garantizar nuestro derecho a expresarnos donde nos corresponde, a través de sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales que se convoquen", expresaron los diputados de la oposición y agregaron que "en el entendimiento que por carecer usted de facultades para suspender una sesión de manera unilateral, la convocatoria a la sesión ordinaria del día de la fecha continúa vigente, solicitamos nos informe horario de reanudación de la misma".

Luego de la suspensión de la sesión virtual en la Legislatura del Chubut, Ángel Sierra, titular de APEL, reprochó: "Es lamentable que –en este contexto que estamos pasando los trabajadores en general- tengamos que venir a manifestarnos de esta manera para impedir una sesión que era nula en todos sus planos. Los diputados estaban violando el reglamento orgánico de la Casa que había sido modificado y aprobado por ellos mismos hace 1 mes”.