Las elecciones pasan, pero la política y sus chicanas nunca terminan

¿LA DIETA DE DIPUTADOS SE IGUALARÁ CON LA DE DOCENTES?

Con la nueva conformación de la Legislatura de Chubut, a partir del recambio institucional del próximo 10 de diciembre y tras las elecciones del último 30 de julio, habrá algunas novedades de importancia. La más saliente en términos históricos es la llegada de un diputado en representación de la izquierda, ya que Santiago Vasconsellos se transformó en el primer candidato de ese sector ideológico, que participó por el FIT, en acceder a una banca en la provincia.

Entre otras propuestas, el flamante diputado electo anticipó a comienzos de semana su intención de que el salario a percibir en la Cámara de Diputados de Chubut sea igual al de un docente (él es profesor en escuela secundaria), a tono como el planteo de la izquierda a nivel nacional. No está claro si la propuesta es que los diputados resignen parte de sus remuneraciones, o si el salario docente en la provincia ascenderá hasta equipararse con el de un diputado, pero por las dudas Vasconsellos ya avisó que propondrá impuestos progresivos a grandes capitales, para mejorar el salario de los trabajadores estatales. ¿Sumarán también “gastos reservados”, para maestras y maestros de la provincia?

Finalmente, Larreta y Bullrich compartirán el búnker para esperar los resultados de las PASO

BANCAS CON ROTACIÓN

Otra de las novedades que introducirá el unibloque de izquierda es la rotación de bancas, como habitualmente dispone la plataforma política de ese frente en el país. De ese modo, ya se anticipa que luego de cumplir los dos años de gestión, Vasconsellos sería reemplazado en la banca por otra integrante de la lista de diputados, que en este caso correspondería a Omayra Rocha, de la localidad de Trevelin.

O UN SILLÓN O EL OTRO

Por el lado de Juntos por el Cambio, ya comenzó a trascender que el gobernador electo, Ignacio Torres, convocará a algunos diputados o diputadas electas para ser parte de su gabinete, pero ahí resurge una polémica que ya fue resuelta tiempo atrás por la Legislatura. Como el concepto de “licencia” de legisladores no existe en la Constitución Provincial, tendrán que resolver qué hacen con la banca: si se suman al gabinete, deberán renunciar para que asuma un suplente, o de lo contrario irán a cumplir funciones al Ejecutivo, pero quedaría vacía la banca, mientras dure esa gestión en el gabinete. Pero lo que no podrá ocurrir es que el hipotético legislador sea reemplazado temporalmente por un suplente, para luego retomar la banca en caso de salir del gabinete. O sea, si te vas, te vas sin garantías de volver…

Torres: "Chubut tiene un nuevo gobernador y cambió su historia de una vez por todas"

FORT SE COLÓ EN LA ELECCIÓN DE CHUBUT, PERO SCALONI LE GANÓ

Entre las perlitas de la elección, quienes se tomaron un cierto trabajo para jugar una broma fueron los desencantados que se convirtieron en seguidores de Ricardo Fort, quienes armaron una boleta que promovía al mediático empresario, cantante y actor, fallecido tras 4 años de una fugaz e intensa carrera en la televisión.

Con una adaptación de su recordada frase “Yo no manejo el rating, manejo un Roll Royce”, aquí apareció transformada en ‘”Yo no manejo los votos…”, al tiempo que fue acompañado por notables como Mirtha Legrand, Lionel Messi y Marcelo Tinelli entre las propuestas para el Parlasur. Buen ejemplo de voto nulo y expresión de descontento, con demasiada producción y un toque de humor ácido.

Más de un millón de jóvenes de 16 y 17 años podrán votar por primera vez este año

Aunque personaje por personaje, mejor y más querible fue el voto a favor de Lionel Scaloni. Mucho más aun con la noticia del último viernes, cuando se supo que Qatar otorgó un préstamo a la Argentina para cumplir con un pago ante el FMI. Sí, la Scaloneta, de la mano de Lio Messi, lo hizo.

TANTO REMAR PARA NAUFRAGAR EN LA ORILLA (O QUEDARSE EN LA PUERTA)

Algo así habrá sentido Alejandro Sandilo, secretario privado del gobernador Mariano Arcioni y presidente del Frente Renovador, que fue uno de los que más trabajó en el armado político previo, tanto de la estructura partidaria y luego en la conformación del Frente Arriba Chubut. Además, fue nexo en las intensas negociaciones para el acercamiento con el peronismo y destrabar el adelantamiento de las elecciones.

Nacho Torres se convirtió en el gobernador más joven de la historia argentina

Sin embargo, el ‘mano derecha de Mariano’ se quedó en la puerta de la Legislatura, porque su lugar en la lista de candidatos a diputado era el 8, pero por la distribución de bancas determinada por el sistema D’Hont al justicialismo le tocaron sólo 7 escaños para el próximo período institucional.

El séptimo lugar de la lista, que sí ingresará, quedó paradójicamente para la actual diputada Tatiana Goic, que responde al sector de camioneros y que fue una de las legisladores más críticas (posiblemente, junto a la madernista Leila Lloyd Jones) del gobierno de Mariano Arcioni.

Esto terminó de confirmarse con el escrutinio definitivo, ya que en el provisorio había sólo una diferencia de 400 votos entre Arriba Chubut y el PLICH, de cara a la octava banca, que despertó alguna expectativa por si la depuración de impugnados y recurridos podría haber provocado una modificación.

Elecciones en Chubut: votó el 69.28% del padrón y el martes comenzará el escrutinio definitivo en Legislatura

Pero no, al final, quedó como se preveía. El PLICH tendrá 3 diputados y el PJ 7, completando 27 con una banca del FIT, sumadas a las 16 que corresponden al oficialismo.

EL COLOR NARANJA CLARO QUE CUESTIONÓ EL PLICH

Desde el PLICH hubo varios amagues de plantear una denuncia en torno al color de la boleta utilizada por Juntos por el Cambio, que terminó con un color naranja más claro que el originalmente había sido oficializado por el Tribunal Electoral Provincial. El planteo comenzó a escucharse el mismo día de las elecciones, ante la aparición de boletas con esa tonalidad (que podía provocar alguna confusión con el amarillo del PLICH) y advertencias de que se plantearía la nulidad de esos sufragios, lo que de haber ocurrido podría haber demorado la proclamación formal de los ganadores de la elección.

Los políticos de Chubut en versión "barbie": ¿Cuál se parece más?

Finalmente no ocurrió, pero los analistas se preguntaban el porqué del ataque a JxC, cuando en realidad la disputa de votos podría haber sido con Arriba Chubut, por el mencionado tema de la banca 8.

¿LO ESTABA FELICITANDO POR EL RESULTADO, O FUE UN REPROCHE?

Durante la última sesión del Concejo Deliberante de Comodoro hubo varias alocuciones vinculadas al resultado de las elecciones y los concejales felicitaron a quienes retendrán sus bancas, con especial mención a Omar Lattanzio, quien con los 10.500 votos que obtuvo su nueva fuerza partidaria quedó muy lejos de pelear por la intendencia, pero le alcanzó para retener la banca como concejal, que ahora cambiará nuevamente de bloque.

“Pese a haber perdido la posibilidad de ser intendente, la Carta Orgánica lo favorece y le da la posibilidad de seguir como concejal”, dijo el concejal Gustavo Reyes, uno de los que no tendrá reelección, en un tono en el que no quedó claro si lo estaba felicitando o reprochando, en lenguaje corporal que decía “qué vivo, así cualquiera”.

El nuevo mapa del poder en Chubut a partir de 2023: un gobernador PRO con mayoría propia que profundizó la falta de liderazgo en el justicialismo

Lattanzio llegó al Concejo como parte de la lista de Juntos por el Cambio, pero en pocos días se separó del bloque y conformó su bloque personal ‘Raúl Alfonsín’, reivindicando sus raíces radicales, mientras que desde diciembre representará al partido de los libertarios en la ciudad.

Es útil recordar que el PJ tendrá desde diciembre sólo 6 concejales, perdiendo 2 de las bancas con las que había iniciado el actual período, mientras que sólo repetirán su gestión los actuales concejales Ariel Montenegro y Marcos Panquilto, que ocupaban los lugares 5 y 6 de la lista. Afuera quedarán Daniel Vlemichx y Alejandra Robledo, que iban en los puestos 7 y 8, respectivamente. Desde JxC, el único que repetirá gestión en el Concejo es su actual presidente, Tomás Buffa.

Comenzó la prohibición de publicar encuestas o sondeos de opinión de cara a las PASO

“USTEDES BUSQUEN LOS 5.000 QUE LES FALTARON Y NOSOTROS BUSCAMOS LOS 800”

Las chicanas no estuvieron ausenten la sesión del Concejo Deliberante comodorense que, justo es reconocerlo, no dejó de sesionar ni de funcionar aún en el marco del período electoral, a diferencia de la Legislatura provincial que seguirá de ‘receso’ hasta el 24 de agosto próximo.

Hubo cruces por las apreciaciones formuladas por el intendente electo, Othar Maharashvili, en relación a un supuesto interés del nuevo gobierno provincial por rediscutir la distribución del bono de regalías hidrocarburíferas adicionales que percibe la zona sur.

“Nacho Torres todavía no asumió y ya están con el mensaje del miedo, cuando no hay ningún indicio de que el gobernador electo esté pensando en algo así –cuestionó Buffa-. En lugar de hacer estos planteos, deberían estar buscando los 800 votos con los que Luque dijo que estaba ganando”, chicaneó, en referencia a las declaraciones del intendente comodorense sobre el filo de la noche del domingo.

¿Dónde voto?: ya se puede consultar el padrón electoral para las PASO del 13 de agosto

Quien recogió el guante fue Viviana Navarro, que fue la primera en hacerse eco del “alerta” lanzado por Macharashvili, pero al replicar puntualmente a Buffa le devolvió: “Y ustedes deberían buscar los 5.000 votos que le faltaron a Ana Clara Romero, quien otra vez no pudo ganar la intendencia porque Comodoro es peronista”, se ufanó la concejal, en uno de sus cruces característicos con el presidente de la oposición.

EL PLICH TAMBIEN GANO UNA VOCALÍA EN EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE COMODORO

Otro de los datos que dejó la elección en Comodoro, que en la categoría para intendentes fue bastante apretada, es que el Tribunal de Cuentas Municipal tendrá una conformación conformada por 3 fuerzas partidarias, ya que el justicialismo no logró la cantidad de votos suficientes para quedarse con dos vocalías, como venía ocurriendo en los últimos períodos.

Pablo Moyano y una dura advertencia al próximo gobierno: "si tocan derechos, seremos los primeros en estar en la calle"

De este modo, el TCM tendrá un representante del PJ, uno de JxC y un tercero por el PLICH, lo que fue observado también en la última sesión por parte del concejal Reyes, quien advirtió que “cada expediente tendrá que ser consensuado” por los tres sectores partidarios.

EL “MUÑECO CON SOMBRERO” SE TRANSFORMÓ EN LAPICERO… Y TAMBIÉN EN INTENDENTE

A propósito de Reyes y Macharashvili, ambos posaron sonrientes en la cuenta de Instagram del intendente electo, quien mostró orgulloso su “muñeco con sombrero”, transformado en una especie de lapicero para el escritorio. La mención al concejal es por el cruce que habían tenido meses atrás, cuando el edil lo llamó de ese modo, cuando le reprochaba haber posteado en redes sociales críticas hacia los concejales que no habían apoyado el tratamiento sobre tablas de una iniciativa suya, para auditar a la cooperativa.

Larreta y Bullrich estarán este domingo en Chubut para acompañar a Nacho Torres

“Si no se entendía el contexto, parecía un exabrupto, pero lo que dije en ese momento fue por algo que estábamos discutiendo en la sesión”, se justificó Reyes el último viernes, al tiempo que aseguró que “no fue necesario hacer las paces porque no hubo una pelea, es algo que quedó aclarado en su momento”.

¿Qué le había dicho? Los archivos no mienten:

“A 3 años y 4 meses de gestión usted no ha aprendido nada, señor presidente. Es un muñeco, con un sombrero, que está sentado escuchando lo que nosotros hablamos, pero de aprender, no aprendió absolutamente nada”, le había dicho el concejal al presidente del Concejo, en la sesión del 13 de abril. “Preste atención y escuche lo que se habla en la sesión”, le recriminó, en referencia al tuit de Othar que cuestionaba el rechazo a la auditoría, cuando en realidad se había enviado a comisión.

Larreta: "Este domingo, todos a acompañar a Nacho Torres para empezar el cambio de nuestras vidas"

Lejos de aquellos barros, estas lluvias de selfies, sonrisas y buenas ondas…

¿SE PEGARÁN CON ESTETOSCOPIO?

La derrota electoral del peronismo provincial motivó un inesperado cruce entre dos perfiles poco afectos al debate caliente, pero que se pelearon por Twitter. Se trata del doctor Carlos Catalá, secretario de Salud del Municipio de Comodoro y su colega médico Fabián Puratich, ex ministro de Salud provincial y actual funcionario del Ministerio de Salud de la Nación.

Todo empezó a raíz de declaraciones de Puratich en radio Sónica, quien evaluó el resultado electoral , pero además cuestionó las reacciones de Juan Pablo Luque en su vínculo con el gobernador Mariano Arcioni:“Tuve la oportunidad de hablar con Luque y le pude decir las cosas con las que no estaba de acuerdo. Fueron desagradecidos con Mariano Arcioni. Le pidieron el adelantamiento de las elecciones, y lo hizo. Después pasaron diferentes situaciones que no fueron de mi agrado”, expresó, entre otros conceptos, Puratich, quien también atendió a los “buchones” que, según dijo, rodean al jefe comunal comodorense y le transmitieron mal sus dichos.

Las respuestas de Carlos Catalá aludieron a las asistencias que n el momento más crítico de la pandemia brindó el municipio en apoyo al Ministerio de Salud: “La verdad es muy triste leer esto con respecto al intendente Juan Pablo Luque de parte de un funcionario que recibió todo de este municipio para enfrentar la pandemia”, posteó, por su lado, Catalá. Y agregó en otro tuit:

La réplica de Puratich, en este punto, vino por el lado de la ortografía:

Y así por el estilo, siguió la discusión en Twitter, que ahora se llama X, pero no viene al caso. Ya que incurrimos en el terrenoortográfico, a Puratich le faltaron dos tildes, en “hablé” y “llevé”, pero tampoco viene al caso. Los políticos pasan, las redes sociales se transforman. Y el lenguaje se sigue destruyendo.

LA CARTA DE LARRETA A LOS CHUBUTENSES

El precandidato presidencial de JxC, Horacio Rodríguez Larreta, le escribió una carta a los chubutenses prometiendo declarar a la educación “como servicio esencial” y hacer cumplir “los 190 días de clases”.

Ojo, no es sólo una carta en sentido figurado, sino a la vieja usanza. Con un prolijo envoltorio, los militantes de Larreta en la provincia distribuyeron en los buzones de muchas viviendas el texto junto al menos dos boletas de la Lista 132 Am con las precandidaturas a presidente y vice además de los postulantes parlamentarios del Mercosur por el distrito nacional y las boletas de la Lista 502 A. Vale recordar que en Chubut encabezan como precandidato a diputado nacional Jorge ‘Loma’ Avila y al Parlamento del Mercosur, por el distrito regional, el ex gobernador de la provincia, Carlos Maestro.

Entre promesas de bajar la inflación y aprovechar el potencial “increíble” de Chubut, el jefe de Gobierno porteño hace hincapié en la situación de la educación en Chubut y escribe: “queremos que los chicos estén en las aulas aprendiendo lo que necesitan para su futuro”, y acto seguido promete que se van a cumplir los 190 días de clases.

No dice cómo lo va a cumplir, pero seguro que no seguirá el ejemplo del gobierno actual (que cuando debió asistir a Chubut para garantizar las clases, fue a través de préstamos ajustados por inflación, que hoy conforman uno de los agujeros negros de la deuda) ni el de su antecesor y ex jefe político, Mauricio Macri. Tal vez Horacio no lo sabe, pero la crisis educativa chubutenses ya explotó con furia allá por 2019 (e incluso antes), cuando el pago escalonado de salarios y la grave crisis institucional motivó dos fallos judiciales que reclamaba la asistencia del gobierno nacional de ese momento, pero el entonces presidente Macri tampoco escuchó esos reclamos.

A lo mejor ahora, con esa experiencia sobre ‘el lomo’, la cosa sea distinta, ¿no?

EL CANDIDATO QUE SE FUE DE VACACIONES

Parece que no todos los candidatos tuvieron el mismo nivel de compromiso y preocupación a la hora de trabajar en la campaña, a juzgar por lo que pasó con el postulante a la intendencia de Esquel, Luis Seery, que intentaba ganar la conducción de la ciudad. Ese objetivo, sin embargo, no fue motivo para suspender su viaje de vacaciones de invierno en la última semana, previa a las elecciones del domingo. El representante del PLICH en la ciudad cordillerana no concurrió a ninguno de los debates a los que fue convocado, pero la respuesta invariable fue que no estaba en la zona, según se comentó. Se ve que la gente nueva de la política, que viene a desbancar “a la casta”, se toma esa meta con mucha calma, porque el sexto candidato de aquella ciudad fue muy poco conocido. ¡Qué ganas de ganar!

UN CIERRE AL ROJO VIVO… QUE NADIE PIDIÓ

A propósito de Esquel, fue muy “movido” lo que pasó alrededor de la ‘Banda al Rojo Vivo’, de cumbia norteña y contagiosos ritmos comerciales para el baile. La agrupación había llegado a la zona, para presentarse en una feria regional, invitados por gente del PRO según trascendió. Las sospechas se acentuaron porque en pleno recital, los músicos se despacharon con comentarios as favor de Nacho Torres y de Matías Taccetta, por lo que se armó una polémica que motivó que tuviera que salir el municipio a aclarar que no había tenido nada que ver con la contratación. Fue una gran incomodidad para el candidato a intendente de JxC, que no quería saber nada con la vinculación que se hizo de los músicos y un mini recital que, de acuerdo a los comentarios, nadie había pedido.

EL INTENDENTE QUE NO VIVE EN SU CIUDAD

La semana que pasó se terminó de confirmar lo que era un secreto a voces: hay un intendente que no vive en la ciudad que gobierna, sino en otra. Todo salió a la luz de manera oficial a partir de una intervención policial, que se efectuó en el domicilio del dirigente político en cuestión para atender un llamado, denunciando la presencia de desconocidos en el patio y los techos de la vivienda.

El hecho ocurrió en un barrio, considerado como semiprivado, que pertenece al ejido de la Municipalidad de Rawson. Fue muy grande la sorpresa de los uniformados cuando al llegar al domicilio, quien les abrió la puerta de la propiedad era el intendente de Trelew, Adrián Maderna.

Tal situación confirmó que el intendente de Trelew vive en Rawson, por lo que muchos expresaron que está incumpliendo uno de los requisitos que le impone la Carta Orgánica Municipal y es que el intendente tenga residencia permanente en la ciudad.

Mientras tanto, y todo esto es cuestión de debate, es habitual ver a Maderna en la cancha de fútbol alentando al equipo de sus amores: Germinal, de la ciudad de Rawson. Seguramente, a partir de diciembre que termina su trabajo como intendente de Trelew, tendrá más tiempo.