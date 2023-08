La revolución con la película de "Barbie" llegó hasta las aplicaciones. Si alguna vez soñaste ser Barbie o Ken, ahora podés serlo.

La app se llama "Barbie.me" y cargando una selfie, te modifica el rostro para convertirte en un personaje.

La app se ha vuelto viral, pese a que no es oficial y no cuenta con un permiso de la marca para utilizar el nombre de la muñeca. Sin embargo, esto no impidió su uso y es una de aplicaciones más usadas por estos días.

En medio de un año electoral, el ingenio de los argentinos no se hizo esperar y comenzaron a aparecer las versiones de los principales políticos del país.

Asimismo, lo candidatos que participaron de las últimas elecciones y los referentes políticos más destacados de Comodoro Rivadavia y Chubut, también tienen su versión “barbie”.

Entre ellas la imagen de “Nacho" Torres y de Oscar Petersen, las versiones de Juan Pablo Luque, Emilse Saavedra, Othar Macharasvilli, Maximiliano Sampaoli y Ana Clara Romero.

ADVERTENCIA SOBRE EL USO DE IMAGEN

Alba de Campo, abogada, realizó una advertencia a todos los que han usado esta aplicación sobre los derechos de privacidad de las imágenes. "Cada vez que usamos esta herramienta (en cualquiera de sus versiones), estamos aceptando sus términos y condiciones", empezó la jurista y experta en datos.

"Adiós a tus derechos de imagen", agregó y explicó que los términos indican claramente que "regalas" los derechos de imagen para todo lo que la empresa quiera hacer.