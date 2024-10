El poder entre bambalinas

POLÍTICA EN CHUBUT “Los sospechosos de siempre” y “los infiltrados”, dos viejas películas en la política de Chubut Avispero revuelto en los pasillos tribunalicios, tras una revelación de ADNSUR. Aunque no lo veamos, Federico siempre está, aunque no se sabe bien para qué ni por cuál partido. Los corderos que se transforman en lobos infiltrados en el PJ, según una ex diputada provincial. La impuntualidad del gobernador provocó enojos en Trelew. Un concejal que cedió a las presiones. Fita quería debatir “la traición”, pero casi no lo dejaron hablar. Y otras perlitas, del Poder Entre Bambalinas.