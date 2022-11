La carrera por la gobernación 2023: Luque no descartó un frente común con Sastre, Arcioni y hasta con algunos referentes de la UCR

“Yo respeto a quienes tomaron responsabilidades a la hora de gobernar en momentos muy críticos”, dijo en referencia a Damián Biss, el intendente de Rawson que también aspira a la gobernación por la UCR. Y dejó en claro que su adversario es el sector encabezado por el senador Ignacio Torres, “entre otros que sólo se dedican a criticar por Twitter”.

Luque afirmó que su proyecto provincial se basa en el trabajo que ha venido realizando junto a otros intendentes, tanto del justicialismo como desde la oposición, para “superar los regionalismos que no suman en la provincia”, por lo que aseguró que busca consolidar esa mirada en una propuesta integradora.

“Desde el inicio de mi gestión como intendente, me pareció importante mostrar que podíamos, entre intendentes, trabajar en conjunto y apoyarnos, acompañarnos en los pedidos ante el gobierno nacional, para poner a disposición las relaciones y contactos que nosotros tenemos para que todos los municipios, no sólo los de nuestro signo político sino también de la oposición, pudieran realizar sus proyectos –ponderó-. Tuvimos esa mirada junto a los intendentes de Rawson, de Rada Tilly, de Gaiman o de Esquel”, mencionó, en referencia a jefes comunales por el radicalismo.

Luque: "Maximiliano Sampaoli es de las personas más importantes que tiene esta gestión"

Sobre ese punto, se le consultó por la figura de Damián Biss, intendente de Rawso, que también anunció que en diciembre formalizará su candidatura a la gobernación por la UCR.

“Me parece que está bien, son todos intendentes que vienen trabajando hace algunos años y pueden demostrar lo que tiene que ver con tomar decisiones todos los días –evaluó, en diálogo con Actualidad 2.0-. Podemos coincidir o disentir en muchas cosas, pero yo respeto mucho a aquellos que se hicieron cargo en momentos como los que nos tocó gobernar a nosotros. A veces nos olvidamos que atravesamos dos años de pandemia, que nos inmovilizó a todos en algo que no estábamos preparados para llevar adelante, pero sin embargo nuestras ciudades están de pie y en movimiento tras esa crisis, que vino luego de otras crisis”.

Luque: “Siempre intentamos mejorar la calidad de vida de los vecinos de Comodoro"

“Yo respeto a quienes gobiernan y toman decisiones todos los días”

Al insistir sobre ese punto, Luque enfatizó que “respeto a los que alguna vez gobernaron y tuvieron que afrontar problemas y tomar decisiones todos los días. No es lo mismo opinar desde afuera, cuando no tenés ninguna obligación ni te golpean la puerta todos los días con problemas a los que hay enfrentar y resolver. No respeto a aquellos que sólo usan Twitter o un micrófono para criticar a quienes están en gestión de gobierno, por eso hablo de coincidencias y búsquedas de puntos de acuerdo”.

Juan Pablo Luque se lanzó como candidato a gobernador de Chubut para el 2023

Consultado si la referencia concreta era hacia el senador de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, respondió que “él es uno de varios que tienen esa mecánica. Me parece que deben dejar de poner recursos económicos en algunas cuestiones y apuntar a solucionar problemas. Yo los invito a conversar y pensar soluciones para los problemas que tenemos en Chubut, qué podemos aportar cada uno para sacar a la provincia adelante”.

La posibilidad de conformar un frente con Sastre, Arcioni y… ¿con referentes radicales?

Al hablar de la búsqueda de coincidencias, Luque afirmó que todavía es posible cerrar un proyecto común con Ricardo Sastre (quien también aspira a la gobernación) y el gobernador Mariano Arcioni, aunque la lista no se cerró ahí, sino que, enfatizó, podrían sumarse “muchos más también”.

Sandilo: “Veo muy cerca una alianza entre el Frente Renovador, el PJ y el Chusoto para conformar el Frente de Todos en Chubut”

Ante la pregunta de si sería “descabellado” pensar en un diálogo en busca de un acuerdo con dirigentes radicales que no comulgan con el PRO (entre los que se destaca el evidente enfrentamiento de Damián Biss con Ignacio Torres), respondió:

“Por supuesto, cómo no vamos a poder sentarnos todos a buscar puntos en común. Yo hablo habitualmente con Damián Biss, con Luis Juncos, con el intendente de Esquel (Sergio Ongarato) y con el intendente de Gaiman (Darío James), con la misma naturalidad que tengo para conversar con intendentes de mi propio espacio político. La verdad es que tengo más puntos de acuerdo que diferencias. No es nada ‘descabellado’, al contrario”.

Arcioni puso en funciones a un nuevo Ministro y un subsecretario de su gabinete

En ese marco, aceptó que podría haber un frente común con alguno de esos sectores, en un marco de amplia transversalidad:

“No tenemos que descartar nada. Cuando hablo de coincidencias, tenemos que intentar mostrar a la sociedad que para recuperar credibilidad en política podemos sentarnos y trabajar en la misma mesa. Cuando fui vice intendente y concejal, tenía en el bloque opositor de la UCR a José Gaspar, un representante histórico del radicalismo de la ciudad. Con José nos pusimos de acuerdo desde el el primer día y él siempre decía una frase que me quedó grabada: ‘primero tenemos que pensar cómo mejorar la vida a la gente que vive acá y después discutamos los temas que incluyen a la política. Para mí es un estilo de vida, donde permanentemente busco acuerdos y después podemos discutir los temas nos pueden interesar a los políticos. Pero no podemos tener esa discusión antes de plantear las necesidades de la provincia, que es la cuarta exportadora del país, es la principal generadora de energía pero resulta inmoral que aún tengamos pueblos sin energía ni conectividad, con rutas destruidas, en lugar de buscar industrias que generen empleo en la provincia. Estaríamos errando a las prioridades”.

Te vas porque yo quiero que te vayas y otras “canciones” de la política chubutense

La deuda externa de Chubut y el calendario electoral

Ante la consulta de cómo ve el problema de la deuda externa de Chubut, con vencimientos del BOCADE que empezarán a impactar fuerte desde enero próximo y más aún desde enero de 2024, cuando esté en funciones el nuevo gobierno, respondió:

“Lo veo con mucha preocupación, pero también con mucho optimismo si no esperamos al próximo gobernador y comenzamos a trabajar en conjunto ahora, no dentro de un año. Tenemos que empezar entre los distintos sectores a colaborar para reestructurar esa deuda, con mecanismos que permitan pagarla y salir de un desastre financiero en el que quedó Chubut muchos años atrás, que incluso este mismo gobierno provincial ha heredado”.

En ese marco, añadió opinó “debemos colaborar entre todos, sin poner palos en la rueda porque la provincia ya vivió momentos demasiado complejos y críticos, como para dedicarnos sólo a hablar en los medios. Tenemos que trabajar ahora para no encontrarnos con la misma situación que ya vivió la provincia un tiempo atrás”, reflexionó, en referencia a los tiempos de paralización por sueldos impagos.

Arcioni sobre los abusos en el Jardín 406: "Hay que ponerse en la piel de los papás, exijo la prisión preventiva"

“Me da lo mismo”, dijo finalmente Luque en torno al calendario electoral del año próximo, ante la pregunta de si espera que se desdoblen las elecciones y si se votará con PASO o no. “Yo me hago cargo de las decisiones que dependen de mí, pero cuando no están en mis manos, hay que buscar cuál es el mejor mecanismo que genere menos inconvenientes a la población y que el calendario se fije cuando se tenga que establecer”.