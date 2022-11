Te vas porque yo quiero que te vayas y otras “canciones” de la política chubutense

Me voy porque yo quiero y no porque vos me digas

La salida de la ministra Mirta Simone del gabinete provincial fue un capítulo más en el conflicto entre ATE y el gobierno de Mariano Arioni, pero no fue el último, según anticipan los actores de uno y otro sector. La situación había ido escalando, tal como se anticipó desde esta columna, al punto de dividir en dos partes al equipo de colaboradores del gobernador, en tanto al ex funcionaria quedaba en una situación cada vez más incómoda por ser la pareja del líder del gremio, Guillermo Quiroga.

La salida también tuvo su propia trama novelesca: Simone dijo en principio que renunciaría a partir del 7 de diciembre, pero tras la revelación de ADNSUR de que el gobernador le pediría que dejara el cargo en el acto, ella se apuró en decir que la dimisión era de carácter indeclinable. Algo así como “no me echaste vos, sino que me voy yo”.

Además del componente gremial, desde las dos orillas de la pelea reconocen que lo que terminó de detonar la relación entre Mirta Simone y Mariano Arcioni fueron los contactos de la ex ministra con el PJ, especialmente con el intendente comodorense Juan Pablo Luque. La ex funcionaria siempre dijo que pertenecer al gabinete no implicaba pertenencia política al espacio del arcionismo y que había libertad en ese sentido. Desde el gobierno sostienen que había una perspectiva de carrera política hacia delante, aunque desde ATE aseguran lo contrario y sostienen que nunca hubo una propuesta concreta en ese sentido.

Los ‘fierros’ al interior

De inmediato, el gobierno anunció al reemplazante de Simone al frente del Ministerio de Familia, Luis Aguilera, un funcionario de la máxima confianza del gobernador, ya que venía trabajando desde el ámbito de vinculación con las comunas rurales y tiene muy buena llegada con los jefes comunales, especialmente del profundo interior provincial. De este modo, el organismo provincial virará desde su anterior perfil con presencias femeninas hacia un rol más tradicional vinculado a la acción social, lo que resulta clave en un año electoral como el próximo. Por eso, Arcioni manifestó su plena confianza en el nuevo funcionario, al que seguramente le encargarán poner ‘todos los fierros’ en ámbitos geográficos que si bien no tienen el peso electoral de las grandes ciudades de la provincia, en el conjunto pueden explicar buena medida de las victorias y derrotas electorales de los últimos años.

La pelea sigue y se viene “un diciembre muy duro”

En cualquier caso, el conflicto no se terminó con la renuncia de la ex funcionaria. En el gobierno creen haber salido fortalecidos porque se levantó el paro de ATE en gran parte de los sectores, a excepción de los auxiliares de educación, que continúan adelante con la medida a pesar de los descuentos. Y desde el gremio dicen que en realidad se levantaron las medidas porque los convocaron a paritarias y están ofreciendo acuerdos que satisfacen la expectativa de los trabajadores, por lo que aseguran que lograron torcer el brazo al gobierno para obtener estas reivindicaciones.

Por otro lado, una de las figuras del equipo gubernamental que salió airoso es el ministro Cristian Ayala, que fue respaldado por el gobernador ante las fuertes críticas desde el gremio, si bien fue necesario que el propio mandatario interviniera para destrabar el conflicto en Economía, donde fue abordado en los pasillos y llamó a la reunión que se concretó el día jueves pasado. Desde ATE aseguran que la pelea no terminó y advierten que se viene un diciembre “muy duro”.

Trelew sigue en pausa electoral

¿Qué pasa con la convocatoria a elecciones anticipadas en Trelew? Adrián Maderna lo ha anticipado varias veces, pero sigue sin aparecer la ordenanza con la convocatoria. En el cierre del año, la Legislatura se prepara para discutir la eliminación de las PASO y el intendente habla con todos los sectores, entre las que se destacan varias conversaciones con su par comodorense, Juan Pablo Luque, como también con el vicegobernador Ricardo Sastre. Ambos precandidatos a la gobernación estarían buscando el apoyo del intendente en la ciudad de Trelew y muchos creen que Maderna, que primero tuvo el ímpetu de adelantar y ‘cortarse solo’, ahora espera a ver qué postura adopta la provincia, si es que el gobernador adelanta las elecciones y votar en conjunto con la provincia y el resto de los municipios. Lo concreto es que llega el verano y Trelew no avanzó en su convocatoria, mientras los tiempos se acortan en forma acelerada para llegar con una elección en marzo o abril del año próximo.

Un boleto para viajar al último tramo del año

Este lunes está prevista la audiencia pública por el nuevo precio del boleto de ómnibus en Comodoro Rivadavia, con un total de 17 inscriptos, por lo que el Ejecutivo y el Concejo Deliberante de la urbe petrolera comienzan a transitar la última etapa del año, que no estará exenta de temas calientes. La cuestión tarifaria es una de las asignaturas a rendir entre noviembre y diciembre, junto con el presupuesto 2023 y la ordenanza tributaria anual, que el intendente Juan Pablo Luque necesita tener resueltos para su último año de gestión, que coincidirá con la campaña a la gobernación durante el año próximo. Se trata de temas sensibles, que si bien estarán recubiertos por la previsible crítica de la oposición, genera más de un interrogante de cara al posible “fuego amigo”, a partir de las señales internas en el bloque de concejales del PJ.

El transporte público suma una complejidad adicional, que está dada por el alto nivel de subsidios que debe destinar el erario público, a lo que se suma también lo inherente a la tasa de higiene urbana. Entre ambos conceptos, suman alrededor de 5.100 millones de pesos, según se consigna en el proyecto de presupuesto 2023. Esos montos podrían ser mayores: los 1.800 destinados al transporte podrían ser insuficientes si los aportes de Nación y Provincia no se elevan al ritmo de la inflación y los mayores costos de la actividad, mientras que la tasa de higiene está sujeta a la recaudación de lo que los frentistas aporten. Por esa vía, se espera recaudar unos 2.500 millones de pesos, pero si hay morosidad, es el municipio el que debe garantizar el pago total a la concesionaria.

Los tiempos se aceleran hacia la campaña

En ese escenario, en el entorno de Juan Pablo Luque se preparan para lo que será la oficialización de su campaña a la gobernación. En este espacio se mencionó días atrás la posibilidad de que la fecha elegida estuviera en torno al 17 de noviembre, cuando se celebra el ‘día del militante peronista’, pero según trascendió en las últimas horas la fecha sería revisada para la semana próxima, habida cuenta de que habrá también un acto importante, por la misma celebración, esta semana en Buenos Aires.

Como sea, se cree que el anuncio no irá más allá de las próximas dos semanas, habida cuenta de que las ansiedades se multiplican y varios referentes han salido a pedir una definición sobre la candidatura, como el caso del petrolero Jorge Ávila, quien semanas atrás expresó que si no hay candidato a mediados de este mes, se sentirían habilitados a buscar uno por su cuenta.

No te quedes afuera

Entre las definiciones electorales, resta terminar de definir el nombre para la intendencia por el lado del FDT. Tras la ‘baja’ del nombre de Germán Issa Pfister y las ‘acciones en alza’ de Maximiliano Sampaoli, al menos en el terreno de las especulaciones, los protagonistas continúan hablando de la búsqueda de consenso para encontrar el nombre que mejor sintetice en el plano local el proyecto que Luque pretende impulsar para la provincia. Entre las razones para no apurar esa decisión, se sigue contando la opción, cada vez más lejana, de integrar a Othar Macharashvili. El hombre del sombrero se siente muy lejos, ya que en el último tiempo se le escucharon quejas por no ser invitado a las reuniones de gabinete del intendente Juan Pablo Luque.

La unidad de los trabajadores en Comodoro dividida en dos

El plenario realizado por la CGT local el miércoles 9 de noviembre tuvo algunos momentos de extrema paciencia por parte de los protagonistas, ya que todos trataron de responder a la premisa que bajó desde el nivel nacional: “Hay que conseguir la unidad de los trabajadores de Comodoro Rivadavia”. Cuentan quienes participaron que se vivió un momento bastante peculiar cuando quienes estaban sesionando en la sede de la UOM, con choripán y bombos que indica la liturgia peronista, el actual titular, con mandato vencido, Gustavo Fita, se negaba a concurrir para participar del cónclave, porque al parecer, “no estaban dadas las garantías”, según habría manifestado.

“Era un poco de ruido y colorido peronista de parte de los trabajadores, no sé por qué algunos se asustan de esto”, contaron desde el otro lado, que sin embargo se atuvieron al criterio del actual secretario general y concurrieron a la sede de 13 de Diciembre y Ameghino, adonde los esperaba el también secretario coordinador del municipio.

Allí transcurrió finalmente el plenario, en el que se acordó volver a reunirse el próximo 12 de diciembre, en la que se podrían llegar a definir dos secretarios generales para conducir una CGT que, sin embargo, buscará ser la expresión de la unidad.

Otro round entre Carlos y Nacho

Como para que no quedan dudas de que aquella foto del abrazo fue sólo una ‘tregua pasajera’, el senador Carlos Linares volvió a “atender” a su par de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres. Fue a partir de un posteo del legislador opositor, quien posteó en Twitter un video en el que da cuenta de que la Escuela de Lago Rosario sigue cerrada, desde el mes de febrero. “Los chicos están yendo a estudiar en condiciones muy precarias y ésta también es la realidad de nuestra provincia”, dijo Torres. De inmediato, el ex intendente comodorense le volvió a reprochar su “ausencia” en el Senado, según se desprende del cruce en la red social:

