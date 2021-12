El próximo 15 de diciembre está previsto que los postulantes a integrar el Superior Tribunal de Justicia (STA) de Chubut se presenten en la Legislatura del Chubut. La incorporación de Camila Banfi provocó que pospusiera la fecha prevista en un inicio para el 2 de diciembre y así los cuatro candidatos respondan el cuestionario en la Legislatura de Chubut.

Daniel Báez, Ricardo Napolitani , Silvia Bustos, y Camila Banfi son los pliegos que se analizan por estas horas para el STJ. Sin embargo, un comunicado emitido este martes puso en duda el tratamiento.

La Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut reiteró este martes su posición "indeclinable" sobre las condiciones que deben reunir quienes accedan a cubrir las actuales vacantes en el Máximo Tribunal de Justicia de la Provincia. "Reiteramos que la selección de candidatos/as debe hacerse respetando la paridad de género, la procedencia regional y la idoneidad de los/as postulantes", plantearon.

La Legislatura pospuso la sesión especial del STJ para el 15 de diciembre y prorrogó una semana el período ordinario

Y a continuación , señalaron que "se ha conocido, a través de medios periodísticos, la existencia de un pacto para el “reparto” de candidatos/as entre hombres que se arrogan la representación de diversas fuerzas políticas y de la ciudadanía toda. Este ilegítimo proceder trasciende la mayor o menor aptitud de los postulantes pues, en lugar de cumplir con el objetivo de comprobar y visibilizar la idoneidad de las/os candidatas/os, han transformado el dispositivo legal en una mera apariencia de participación ciudadana"

¿Cómo va a ser la sesión especial para el Superior Tribunal de Justicia?

Desde la Asociación de Magistrados además plantearon con relación a las postulaciones de los Dres. Báez y Napolitani y el de la Dra. Bustos, que "sus pliegos han perdido estado parlamentario", atento a que "la sesión especial fijada para el día 15 de diciembre de 2021, respecto de las personas mencionadas, no ha sido convocada -por ende, no ha de realizarse- dentro del plazo previsto por el Art. 11 de la ley V Nro. 152. Por tal motivo, dichas postulaciones no podrán tener legítimo tratamiento en el corriente período legislativo".

Ante esta situación plantearon: "Hacemos un llamamiento a las/os integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de nuestra provincia para que ajusten sus acciones a las disposiciones previstas en las Constituciones nacionales y provincial y en los Tratados Internacionales, única forma de preservar el Estado de Derecho y el futuro de la provincia del Chubut".

La Legislatura sancionó la prórroga de la emergencia sanitaria por 180 días en Chubut

El comunicado completo: