La Legislatura sancionó la prórroga de la emergencia sanitaria por 180 días en Chubut

La Legislatura de Chubut celebró este jueves una nueva sesión ordinaria, en la que se aprobó sobre tablas la ley que prorroga la emergencia sanitaria en Chubut por 180 días, y que tuvo una Hora de Preferencia con fuertes cruces entre diputados de distintos bloques respecto a su posición en torno a la zonificación de la minería, luego de que algunos legisladores denunciaran escraches y mensajes amenazantes por parte de manifestantes.

Respecto a la ley de emergencia sanitaria, en el texto se instruye al Ministro de Economía a adoptar los mecanismos necesarios que permitan y aseguren, primero la liquidación de haberes de los meses y segundo, la disponibilidad financiera inmediata que permita ejecutar las partidas presupuestarias destinadas a la adquisición de medicamentos, insumos y servicios hospitalarios.

La ley estipula que, durante el período de emergencia, la cobertura de cargos asistenciales o puestos de trabajo no asistenciales considerados fundadamente necesarios será efectuada por el Ministerio de Salud, con vista previa a la Subsecretaría de Gestión Presupuestaria del Ministerio de Economía y Crédito Público, debiendo acreditar sumariamente en el expediente que la incorporación o designación no incrementan la masa salarial, dando máxima celeridad en su tramitación.

Además, instruye al Ministro de Salud a realizar las compras de equipamientos e insumos médicos que resulten necesarios para hacer frente a los efectos de la pandemia del COVID-19 de manera directa. También faculta al Ministerio de Economía a disponer de los fondos de asignaciones específicas de las cuentas de la Administración Central, a los fines de adoptar las medidas que resulten necesarias para hacer frente a los efectos de la pandemia del COVID19, tales como pago de sueldos del personal de salud, la adquisición de equipamiento e insumos médicos„ el cumplimiento de las medidas adoptadas tanto por el Gobierno Nacional como el Provincial.

Por otra parte, la Legislatura aprobó también este jueves sobre tablas, la declaración de la emergencia de los Servicios, Divisiones y Secciones de Cirugía y/o Clínica Quirúrgica de los Efectores del Subsector Estatal de Salud del Hospital Zonal de Trelew y Centros Asistenciales dependientes, por el plazo de 3 meses.

AMPAROS Y CAUTELARES

Durante la sesión, se aprobó además la Ley General impulsada por los diputados País, Cigudosa, Mongilardi y Antín, del Bloque Chubut al Frente, y por el diputado Pagliaroni, del Bloque Juntos por el Cambio, por el cual regulan las pretensiones cautelares postuladas contra toda actuación u omisión del Estado Provincial o Municipal o sus entes autárquicos o descentralizados o solicitadas por éstos.

Por otro lado, se sancionó la Ley General N°115/20, presentado por los diputados País, Cigudosa, Mongilardi y Antín, del Bloque Chubut al Frente, y por el diputado Pagliaroni, del Bloque Juntos por el Cambio, por el cual sustituyen artículos de la Ley V N°84, que regula los amparos en Chubut, y que generó un cruce entre la diputada de la UCR, Andrea Aguilera, y el diputado oficialista Juan Pais.

Según Aguilera, “esta ley retrocede en derechos que ya estaban garantizados, y que constituyen un piso y no un techo. Estamos legislando a favor del estado y en contra de los particulares. Si el gobierno necesita ser protegido, lo blindamos para que los ciudadanos no reclamen, en un estado donde no hay derechos, no hay educación, no hay salud, y creamos ciudadanos de segunda, porque no todos están cerca de una Cámara de Apelaciones”.

En tanto Juan Pais le respondió que “la diputada no ha leído el proyecto de ley, el dictamen contempla que no se debe trasladar hasta la Cámara de Apelaciones, sino ante el juzgado más cercano que lo debe enviar en 24 horas”. Y recordó además que “cuando se diseñó la acción de amparo, estábamos en otra provincia, que no tenía semejante cantidad de juzgados y la digitalización que hoy existe. No se pensaba que un conjuez que no ha pisado la provincia iba a dictar una acción de amparo que después iba a ser revocado por la Cámara”.

Aclaró que “no hay restricción a derecho alguno, cualquier ciudadano puede acceder, y los únicos jueces que deben tener formación contencioso administrativa son los jueces de Cámara”. Sostuvo que la posición de la diputada “tiene más que ver con algo ideológico y personal que lo que dice el proyecto de ley. Que resuelvan los jueces que están formados en la materia”.

En la sesión se aprobó además una Ley General que suspende por el plazo de un año, la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 2º de la Ley I Nº92, (antes Ley Nº2.410), Ley de Creación de la Junta de Clasificación Docente de nivel medio.

PLIEGOS

Por otra parte, la Cámara aprobó los pliegos de Claudio Mauricio Agustinho, seleccionado para ocupar el cargo de Defensor Público Civil y Familia para la ciudad de Trelew y de Jessica Lucina Francia, seleccionada para el cargo de Jueza Laboral para la ciudad de Puerto Madryn.

También se sancionaron en la sesión varios proyectos de Resolución, como el presentado por Roddy Ingram, que declara de interés legislativo la 1º Edición de la Carrera Provincial por el Día Internacional del Voluntario, a realizarse en Rawson el próximo 5 de diciembre.

Otro proyecto de este tipo, impulsado por Xenia Gabella, declaró de interés legislativo el Programa Radial Horizonte Libre, de Radio 3 AM 780, el cual se emite los días sábados de 07:00 a 09:00 horas y es conducido por Sebastián Pérez Astutti.

Además se aprobó la propuesta de los diputados Aguilera y Pagliaroni, para que se declare de interés legislativo, las actividades denominadas “Rumbo a los Cuarenta Años de Malvinas”, organizadas por la Jefatura de Policía de la Provincia y los Veteranos de Guerra de Malvinas, a realizarse todos los días 2 de cada mes hasta el 02 de abril de 2022.

ESCRACHES Y DEBATE

En el cierre de la sesión, en la Hora de Preferencia, la diputada Tatiana Goic, de Camioneros, denunció que recibió mensajes amenazantes de manifestantes del No a la Mina en su domicilio, y advirtió que no tiene miedo y que nadie la va a amedrentar, y por eso firmó el dictamen a favor de la zonificación en la meseta.

Luego el diputado oficialista Roddy Ingram se sumó al planteo de su colega, y dijo que en su caso también recibe muchos mensajes amenazantes y recordó que, en su caso, sufrió una manifestación de gente encapuchada que destruyó su vivienda sin que nadie se hiciera cargo, a la vez, advirtió que allí vive su familia, y que la próxima vez, su actitud va a ser distinta.

También se sumó el diputado Carlos Gómez, quien señaló que hay apoyo de organizaciones sindicales movilizadas buscando inversión y desarrollo sustentable para la provincia, y que no le temen al debate.

A su turno la diputada de Chubut Unido, Leila Lloyd Jones, dijo “me solidarizo con la diputada Tatiana Goic, pero yo también tuve zona liberada, no tuve policía, y nadie se solidarizó conmigo. Lamento comunicarle que varios de los manifestantes en mi casa eran de Camioneros, y había punteros de Puerto Madryn que tienen un padrino político”.

Pidió “que nadie se victimice, porque a mí nadie me pidió disculpas. Y también mis hijos estaban en mi casa. Nunca tuve un policía, pero sí sacan fotos de mi casa. Lamento que esto ocurra, de un lado y del otro”.

Rossana Artero, se solidarizó con ambas partes, y dijo “estamos en un estado democrático y todos tenemos derecho a opinar, si bien no acompaño, tampoco avalo estas actitudes de extorsión. Cada uno es libre de emitir su voto como le parezca, pero tenemos que ser justos”.

Tatiana Goic, “espero que haya hecho la denuncia por esa manifestación, porque en su momento dijo que habíamos cobrado coimas, y eso alimentó el mal humor de la sociedad. Usted en su momento participó de una marcha, cuando en Trelew hay una desocupación enorme. Hablan de ambientalismo y contaminación, pero no se hacen cargo del pasivo ambiental que tenemos en Comodoro”.

El de ustedes “es un ambientalismo de cartón, porque no se ocupa de temas que no tienen tanta repercusión, respeto a los ambientalistas, pero no a los políticos especuladores que hay alrededor”.

La respuesta de Lloyd Jones, fue que “la denuncia está presentada en la justicia, y hay pruebas. No sé si prosperó, no tengo noticias. Hay videos y hay fotos”.