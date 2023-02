Con padrinos así, quién necesita adversarios

La escalada generada por la irrupción de Néstor Di Pierro en la última semana tuvo nuevos episodios, luego de que el ex intendente expresara su apoyo a Ricardo Sastre en base a “la experiencia”, para encabezar la fórmula a gobernador, por sobre la figura de Juan Pablo Luque. La respuesta del actual jefe comunal no se hizo esperar, al afirmar que no le preocupan los dichos de su antecesor: “Yo, por suerte, no necesito padrinos”, dijo Luque, en una réplica que también pareció dirigida a su rival en la interna, el madrynense Sastre. Y habló de la necesidad de dar paso a las nuevas generaciones.

Di Pierro no se quedó callado y salió a retrucar los dichos del candidato local: “Se pone nervioso cuando fuimos nosotros los que lo llevamos a la política, que no sea desleal”, dijo ‘el Tano’, en declaraciones publicadas por ‘El Comodorense’. Por si fuera poco, en la discusión terció otro ex intendente, Carlos Linares. Aunque trató de ser conciliador y dijo desconocer el contexto en el que su amigo Di Pierro había formulado esas declaraciones, fue contundente:

“Juan Pablo, claramente, no nos debe nada a nosotros, ni a mí ni a Néstor, es una persona que se ha construido dentro del mismo proyecto”, manifestó, en declaraciones a La Cien Punto Uno, marcando una fuerte diferencia con los dichos de Di Pierro. Otro que se sumó al convite fue Maximiliano Sampaoli, el candidato a intendente elegido por Luque para sucederlo en Comodoro:

“Me llama la atención (la declaración de Di Pierro) porque él comenzó con la conducción del proyecto político al que nosotros pertenecemos y creemos que el candidato a gobernador debe ser Juan Pablo Luque –dijo Sampaoli, en diálogo con radio Del Mar-. Todos los compañeros tienen derecho a emitir su opinión pero soy conciliador y optimista, confío en que más allá de las discusiones podamos trabajar todos juntos por la posibilidad latente de que Juan Pablo sea el próximo gobernador”.

El nombre ‘de guerra’ que siempre se agita

Los entretelones no quedarían ahí. Los dichos de Di Pierro parecieron reflejar un descontento de un sector del peronismo local, que sigue bancando a Othar Macharashvili, que se encuentra fuera del esquema ideado por Luque en su proyecto político, además de la nula relación que mantiene con su vice intendente. En otras oportunidades, quienes frecuentan los ámbitos partidarios han escuchado a Di Pierro cuestionar algunas decisiones o el manejo político de la actual gestión municipal. Es por eso que nuevamente se agitaron especulaciones de impulsar la figura de Carlos Linares como candidato a intendente, algo que el actual senador suele negar, pero no del todo, a sabiendas de que su nombre es mencionado como bandera cada vez que algún sector trata de hacer oír un descontento. Por ahora, puras especulaciones, si bien ha habido alguna reunión en la que se hizo el pedido con ese propósito, como lo ocurrido meses atrás en una reunión con sindicatos.

Un dolor de cabeza por la CGT

A propósito de sindicatos, el duro planteo exteriorizado por Jorge Avila para que el intendente Luque prescinda de su secretario coordinador, Gustavo Fita, provocó un fuerte sacudón en la semana. Aunque parece una cuestión limitada a los gremios, la interna para conducir la CGT Comodoro Rivadavia podría deparar un dolor de cabeza a Luque como candidato a gobernador, si es que se cumple la advertencia formulada por Avila, de que en caso de continuar con Fita retirarán el apoyo prometido por los gremios grandes, entre los que se cuentan UOCRA, Comercio y Camioneros, además de Petroleros. Tal como advirtió ADNSUR la semana pasada, el reclamo se origina porque es precisamente Fita quien conduce actualmente la central obrera y los gremios disidentes a su conducción pretenden que pierda peso político, convencidos de que el cargo público le ha permitido hasta ahora obtener la protección de la CGT a nivel nacional, que evidentemente ha dilatado el pedido para renovar autoridades, que se remonta a la primera mitad del año pasado. Quienes acompañan a Fita, plantean que algunos de los sindicatos que exigen el recambio no tienen derecho a participar de ese proceso, por no estar confederados, por lo que confían en que se podrá sostener la gestión actual.

Juntos por el Cambio debe dirimir su candidato a intendente en internas cerradas para las elecciones en Trelew, que se anticiparon para el 16 de abril y significa un claro tubo de ensayo para lo que podría ocurrir luego a nivel provincial. Es que las tensiones que atraviesan el campaña parecen una prolongación de lo que fue el cierre de listas, en el enfrentamiento que tiene como contendientes a Gerardo Merino, que responde a la conducción del senador Ignacio Torres y Federico Massoni, la carta que jugó intendente de Rawson y presidente de la UCR, provincial Damián Biss.

El clima de la elección interna se juega con mensajes cruzados en los medios, redes sociales y teléfonos celulares, tratándose de una elección que por ahora no involucra a la ciudadanía trelewense en su conjunto, sino a los afiliados de uno y otro sector, es decir el radicalismo y el PRO.

Gerardo Merino, por ejemplo, asistió a una entrevista con canal 12 con una serie de carteles que mostraban a Massoni en distintas etapas de su vida política: como funcionario de Pérez Catán en el municipio de Trelew; luego como funcionario de Martín Buzzi en la provincia; y posteriormente, como ministro de Arcioni. En ese ‘dossier’ incluyó también diferentes declaraciones del ex funcionario, en las que hablaba a favor de Alberto Fernández, como también del PJ nacional y otras en contra, como para reflejar contradicciones y pragmatismos varios, achacándole a su rival que no responde a ninguna pertenencia partidaria.

Un cierre con fórceps

La cosa no queda sólo en ese achaque de archivos condenatorios, sino en el más reciente cierre de listas, cuando se intentó dejar abierta la posibilidad de que participaran integrantes nucleados en ‘Identidad Chubut’, el partido que Massoni tiene en formación pero que aún no cuenta con personería de ningún tipo. Fue una discusión muy fuerte, que se dio a última hora y que estuvo a punto de provocar el naufragio de la alianza minutos previos al cierre.

Por su parte, el apoderado de la lista de Massoni, Rubén Cáceres, cuestionó severamente los avales de la lista de Merino, al objetar que se trataba de una serie de firmas y DNI, sin precisiones en torno a cuál era la lista que apoyaban. Desde el sector de Nacho Torres se refutó que esto había sido subsanado ante la Junta Electoral , con participación de un veedor de la mesa nacional, pero las explicaciones no dejaron del todo conformes a los ‘massonistas’: quedó abierta la chance de que el ex ministro decida ir a la justicia electoral, para impugnar la lista, lo que definitivamente sería poner en riesgo el endeble armazón sobre el que parece estar apoyada hoy la alianza de JxC.

Chispazos cambiemitas en Comodoro

Parte del chisporroteo de JxC también fue evidenciado por el concejal y presidente de la Convención de la UCR, Tomás Buffa, quien al confirmar días atrás su precandidatura a la intendencia de Comodoro no ahorró dardos hacia el sector que encabeza Ana Clara Romero. Obviamente alineado a la estrategia de Damián Biss, quien fue el primero en alentar al edil local para postularse a la intendencia, Buffa rechazó las críticas que trascienden desde el bunker de la diputada nacional, cuando se señala que su postulación resulta conveniente a los intereses de Juan Pablo Luque: “No fui yo el que se reunió con Othar, con Guillermo Almirón o con Martín Buzzi”, devolvió el ‘cordobés’, en referencia a la buena relación de Romero con esos dirigentes del PJ. De paso, planteó también que las encuestas que agitan los seguidores de Romero, que la muestran con un alto nivel de conocimiento, se deben a su candidatura, con escaso tiempo de diferencia, para dos cargos, primero como concejal (cuando apuntaba a la intendencia) y luego como diputada nacional, recordando que en su caso fue elegido para una función que completará en diciembre de este año.

¿Que no me animo? Mirá que te subo la apuesta…

El escenario de Trelew también deja margen para reflejar otra dura interna, en este caso en el peronismo provincial. Es que el candidato a intendente de aquella ciudad, Gustavo Mac Karthy, refutó en duros términos la crítica que le hiciera el gobernador Mariano Arcioni, junto a Emanuel Coliñir, quienes a través de ADNSUR había cuestionado a quienes no se animaron a dar la pelea por dentro del Frente de Todos, ya que Mac Karthy lo hará por una estructura partidaria externa.

“Y sí, hay cosas a las que no nos animamos. Ser candidatos del gobernador de la megaminería es una”, posteó el ex vicegobernador, arrobando la publicación de esta agencia.

Claro que en política nadie quiere guardarse nada y hay muertos en el placar, o archivos, para todos los gustos. Fue así que Manuel Coliñir, el precandidato del Frente de Todos que había cuestionado también a quienes “no se animaron”, respondió apelando al tema minero:

“Siempre sostuve mi postura en contra de la megaminería con coherencia. Y con madurez me permito dialogar con todos. Pero mis diálogos no son como los de tu legislador con un lobbista de Yamana Gold”, respondió el joven camporista. La referencia fue a aquel episodio de un ex diputado, allá por 2014, cuando también el gobierno de Buzzi y Mac Karthy (era su vicegobernador) impulsaba una ley minera.

