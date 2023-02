¿Por adentro a internas o por afuera directo a la final? Una semana para el infarto, con cierres de listas en los dos principales frentes en Trelew

¿De qué lado estás?

Cuando esta noche se conozcan las listas de candidatos de Juntos por el Cambio y el miércoles a última hora se confirmen las listas del Frente de Todos, realmente habrá empezado de lleno la campaña electoral para renovar el intendente y los 10 concejales de la ciudad de Trelew, la primera en abrir el calendario electoral en Chubut en este 2023. A esto hay que sumar que el miércoles también será la fecha decisiva para saber si hay otras alianzas en la ciudad. ¿Por qué es tan importante lo que aquí se resuelva? Porque ya quedará claro el panorama para lo que viene, especialmente, quiénes irán por adentro de los frentes y quiénes apostarán por presentarse en solitario sin desgastarse en una interna. “Y vos, ¿de qué lado estás chabón?”, era una frase que inmortalizó Matías Martín en un programa de tv del año 2000, que se llama “Fugitivos en la ciudad”, y que bien podría resumir la pregunta que se va a develar en las próximas horas en el escenario electoral trelewense.

Larreta confirmó que Juntos por el Cambio "va a frenar" el juicio político a la Corte Suprema en el Congreso

Un frente que se agranda

Esto es así especialmente en el justicialismo, que conformó el Frente de Todos con el Partido Justicialista y el Frente Renovador, y al que se sumaron otros 3 que son el Chusoto, el Partido de la Victoria y el Partido del Trabajo y el Pueblo. La gran incógnita a revelar el miércoles será ¿quiénes van por adentro y quiénes por afuera en el peronismo de Trelew? Esto se va a saber en el momento en que se oficialicen las listas de candidatos para competir en la interna abierta del 5 de marzo, que deberán ser entregadas a la Junta Electoral antes de las doce de la noche del 15 de febrero. Por ejemplo, a pocas horas de este momento clave, todo indica que el joven de La Cámpora, Emanuel Coliñir, acataría el mandato emanado a nivel nacional y se presentaría por adentro, dispuesto a dar la interna. Otro precandidato que fue anunciado por los medios es el ingeniero Nelson Castro, quien milita en la propuesta provincial del justicialista Exequiel Villagra. Y más allá de otros nombres que puedan surgir, la gran pregunta es ¿Qué van a hacer Gustavo Mac Karthy y Leila Lloyd Jones?

Por qué la elección en Trelew marcará la cancha del año electoral: los entretelones de una semana caliente en los principales frentes políticos de Chubut

¿Leila y Gustavo?

Es el gran interrogante por estas horas, si el ex intendente Mac Karthy y la favorita del intendente Adrián Maderna, que es la diputada Leila Lloyd Jones, van a jugarse dentro de unas desgastante interna en el peronismo, o si van a preferir evitar ese riesgo e ir directamente a la general con otro partido. En el caso de Lloyd Jones, en el ambiente político municipal dan casi por hecho que no irá por el PJ, sino que se presentará el 15 de marzo como candidata del partido municipal Somos Trelew. En cambio, el ex vicegobernador del histórico Frente Peronista sigue evaluando hasta último momento las alternativas: no le convence para nada una interna abierta sin PASO, porque sospecha que “aparatos” externos pueden llegar a operar esa elección para dejarlo afuera en la previa. Si no se presenta por el justicialismo, Mac Karthy tiene otras opciones por afuera, por lo que está manteniendo conversaciones con apoderados de dos partidos municipales y de un partido provincial. consultado sobre el tema, el gobernador Mariano Arcioni dijo en Canal 12 que “conociendo su historia, me sorprendería mucho que Mac Karthy no vaya por el justicialismo”. ¿Será así?

La disputa por Comodoro Rivadavia: quiénes se perfilan para dar la batalla municipal, en un clima donde reina la incertidumbre

La ambulancia a pleno

Las versiones que circulan en Trelew por estas horas son infinitas, y hay una que da cuenta que entre las conversaciones que estaría manteniendo Gustavo Mac Karthy, habría charlas con el ex candidato a senador y futuro candidato a gobernador de Ciudadanos por Chubut, César Treffinger. El empresario asentado en Comodoro andaría con “una ambulancia” buscando heridos en los diferentes cierres de toda la provincia, y conocedor del distanciamiento y la desconfianza entre Mac Karthy y Maderna, podría sumar a su espacio a un peso pesado. Como se sabe, Treffinger cerró un acuerdo electoral nacional con el polémico diputado Javier Milei, quien será su candidato a presidente en Chubut en 2023 y además, su partido “socio” que es el Pich ya anunció a Andrea Toro como candidata a la intendencia. De confirmarse esta versión, ¿se animará Mac Karthy a una apuesta ideológicamente tan jugada?

Qué se puede hacer en Cabo Raso, el paraíso a 333 Km de Comodoro

El match deportivo, que dejó un título picante

En momentos en los que va tomando color la interna provincial, se van haciendo más comunes las movidas de prensa y los título efectistas, con una foto y un nombre para apoyar tal o cual postulación. En el caso del vicegobernador Ricardo Sastre, quien tiene aspiraciones de presentarse para Fontana 50, su equipo de prensa trabaja a pleno en su instalación a partir del apoyo de determinadas figuras, como ocurrió la semana pasada con el sello de Las 62 Organizaciones del sindicalismo peronista. Este fin de semana, sorprendió una gacetilla de Sastre 2023 con supuestas declaraciones (nunca se citó en qué medio se hicieron) por parte del ex intendente comodorense Néstor “Tano” Di Pierro. En su visita a Puerto Madryn este fin de semana por el partido que enfrentó al equipo local con Chacarita Juniors -institución de la que es presidente- el Tano se reunió con los mellizos Sastre y salió a bancar a Ricardo como candidato a gobernador frente a un comodorense como Juan Pablo Luque. Si bien Di Pierro está absolutamente alejado de la política en los últimos años, cada vez que sale a hablar sigue haciendo ruido, y en este caso, -¿cobrándose alguna vieja factura?- planteó una cuestión de “experiencia” mayor por parte del vicegobernador, que obviamente logró el rebote que se buscaba. “Con eso ya consiguió todos los votos, ya ganaron”, se escuchó a manera irónica como respuesta desde la zona sur.

La UTA acordó un aumento salarial del 29,47% que se aplicará en tres tramos

El personaje, a pleno

Avanzan las estrategias de campaña de cada uno de los precandidatos en Trelew, y tal como contamos la semana pasada, mientras en Juntos por el Cambio, Gerardo Merino muestra un perfil más tranquilo -aunque encabezó un picante acto junto a Nacho Torres-, el precandidato de la UCR, Federico Massoni, hace honor al alto perfil que siempre supo cultivar, y no para de dar la nota. Ya comentamos sus videos en redes sociales “entrevistando” a los futuros miembros de su equipo y esta vez, uno de sus posteos, fue un video en el que explica “la historia de mis tatuajes”. Allí, Massoni cuenta que a los 18 años se tatuó un águila en el brazo derecho, y explica que “todos mis tatuajes están muy relacionadas con lo religioso, y tengo pasajes bíblicos, como por ejemplo, los cuatro jinetes del apocalipsis en la espalda”.

Internas en Trelew: cuáles son los nombres confirmados como candidatos a concejales en las listas de Massoni y Merino