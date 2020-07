PUERTO MADRYN (ADNSUR) - El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, habló de su relación con Mariano Arcioni y dijo: “Acompañamos al gobernador pero hoy estamos en un lugar distinto”. Además cuestionó: "Lo llamé cinco veces el fin de semana y nunca me respondió”.

Respecto al conflicto con el sindicato de la pesca que generó la interrupción parcial en el tránsito a las plantas, el jefe comunal explicó: “El conflicto es entre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y las cámaras pero creo que este mediodía se va solucionar el tema. Los conflictos van de la mano. Si no está el producto que aporta el SOMU, otras entidades no pueden trabajar”.

En relación con su presencia en el lugar y el diálogo con los manifestantes, afirmó: “Yo no estoy para decir lo que la gente quiere escuchar. Estoy para resolver conflictos y escuchar a la gente. Nos debemos a la gente. No tengo ninguna duda que si estuviéramos a pocos meses de las elecciones-, hubiese estado toda la clase política al lado de los trabajadores para ver cómo se podía solucionar el conflicto. Yo me involucré, dialogué con la cámara y con los trabajadores porque la idea es que haya solución".

SU RELACIÓN CON ARCIONI

En otro orden, se refirió a la relación que mantiene con Mariano Arcioni y señaló: “Lo acompañamos al gobernador en las elecciones pero hoy estamos en un lugar distinto". Además manifestó: “Yo me siento subestimado por el gobernador. El fin de semana lo llamé cinco veces, le mandé mensajes e incluso hablé con su secretario pero nunca me respondió", apuntó.

En contacto con Radio Chubut, aclaró que "estamos atravesando un conflicto y lo que nos decían era que no nos involucremos, pero cuando logramos la conciliación, lo primero que el Gobierno hizo es salir a informar que ‘logramos la conciliación’. “Es cierto que lo acompañamos al Gobernador en las elecciones pero hoy estamos en un lugar distinto. No me arrepiento porque lo que se hizo en ese momento fue lo que se pensó que era lo mejor” agregó.

“En nuestra ciudad, no recibimos nunca la visita del gobernador. Yo digo las cosas de frente con nombre y apellido pero hay otros que no las dicen. Anoche hablé un rato largo con Adrián Maderna de Trelew y me llevó muy bien con todos los Intendentes incluido Juan Pablo Luque de Comodoro", cerró.