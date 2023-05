El encuentro, desarrollado en instalaciones del parque Saavedra el sábado último, mostró al actual vice intendente y al secretario de Gobierno ante una nutrida concurrencia y aunque todavía no hubo confirmaciones, el binomio fue presentado como la virtual fórmula para la intendencia por el peronismo local.

“Fue una convocatoria importante, con 900 personas que estuvieron presentes –describió José González-. Nosotros, desde Generación Intermedia, hace un tiempito que no hacíamos nada y ante la cercanía de las elecciones decidimos convocarnos. Hubo mucha participación, incluso de compañeros de otras agrupaciones y logramos hacer este acto con la fórmula que tiene Juan Pablo Luque para decidir quién será el intendente y quién el vice, lo anunciará él”.

González detalló, en diálogo con Actualidad 2.0, que “los compañeros fueron muy aplaudidos, compartieron con todos los presentes y fueron muy aceptados. Algunos vienen de la gestión del Tano Di Pierro y otros se sumaron recientemente, pero los dos tienen la experiencia necesaria para llevar el municipio adelante”, valoró.

González no quiso avanzar en cuál de los dos ocupará el primer lugar en la fórmula, al señalar que “entre ellos lo han conversado y acordado, nosotros estamos esperando a que Juan Pablo Luque, que no tengo dudas de que es el futuro gobernador de la provincia, va a informar a toda la comunidad cuáles el orden y quién va a encabezar la fórmula”.

“No hay margen para una interna”

En relación al panorama electoral interno, el gremialista consideró que ya no hay margen para sumar otros candidatos a la intendencia, para dirimir en una potencial interna.

“Yo creo que ya no hay tiempo, yo era uno de los que pedía una interna pero hace un tiempo me dijeron desde la conducción provincial del partido que no tenían los padrones, que la justicia electoral debía imprimir y mandarlos, pero se complicaba mucho. Si ya entonces era complicado hacer una interna, me imagino ahora que falta tan poco tiempo”.

Finalmente, opinó que sería mejor que la fórmula se oficialice a la mayor brevedad, en lugar de esperar hasta el 25 de mayo, que es la fecha límite para la presentación de los candidatos que participarán de las elecciones del próximo 30 de julio:

“Personalmente espero que el anuncio se formalice esta semana, creo que si Juan Pablo lo dice antes sería mucho mejor, para evitar especulaciones, que lo bajan a uno, lo suben a otro, que van a sumar a un profesional para participar y todas esas cuestiones que no le hacen bien a la candidatura del peronismo”, concluyó.