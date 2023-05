Sin deudas no hay paraíso, en la política de Chubut

LE TIRARON CON “ÑOQUIS” POR LA CABEZA Y RESPONDIÓ CON POCA PIMIENTA

Hubo un cruce que, si bien fue tibio, no pasó inadvertido en el marco de una campaña que empieza a recalentarse y podría aportar nuevos episodios del mismo tipo. Fue cuando Ignacio Torres arremetió contra el Frente Renovador, al que calificó como “una bolsa de ñoquis”, y señaló que es “un invento para acuerdos y cargos electorales, lleno de ñoquis”.

La referencia fue a los funcionarios del gobierno provincial que integran la conducción del partido que tiene a Sergio Massa como su máximo referente a nivel nacional, entre los que se cuentan Alejandro Sandilo, el ministro Cristian Ayala, la secretaria Vanesa Abril y el intendente de Corcovado y ex funcionario provincial, Ariel ‘Tapado’ Molina.

Femicidio en Madryn: encontraron el cuerpo de Tamara Silva, la joven que estaba desaparecida

Sin embargo, del otro lado recogieron el guante con extrema precaución, ya que Sandilo eligió una postura zen y dijo que prefiere “no confrontar. Mi discurso no es de odio”, expresó, apaciguador, el secretario privado del gobernador. “El FR tiene 2.500 afiliados y si Torres cree que son todos ñoquis, demuestra lo equivocado que está”, expresó el referente en el programa ‘Sin Hilo’. “Parece que piensa que está toda la planta del gobierno en el Frente Renovador”, expresó el referente… Y sí, parece que eso es lo que piensa el dirigente opositor, pero no quedó muy clara la demostración en contrario de Sandilo. Ya que hubo metáfora gastronómica, la tibieza de la respuesta se pareció más bien a un ‘baño María’.

La odisea de una comodorense en la ruta: se quedó tirada sin señal de celular ni nafta y nadie la quiso ayudar

LA BANCA VACIA TRAS LOS “CASTAÑAZOS”

En las sesiones de Legislatura, de la última semana, hubo una silla claramente vacía, como se observa en la imagen que acompaña este texto, en la banca desocupada junto al diputado provincial Rody Ingram. Ese lugar es el que corresponde al diputado petrolero Carlos Gómez, quien no había tenido una buena experiencia legislativa en las sesiones anteriores, cuando sus pares le facturaron el acuerdo entre Jorge Avila y Juntos por el Cambio y lo dejaron hablando solo, además de “gastadas” varias. ¿Se habrá cansado, el diputado, de recibir los “castañazos” y por eso decidió no concurrir a las sesiones?

Casi no la cuenta: corría una picada, despistó y terminó contra el portón de un supermercado de Comodoro

ANA CLARA YA NO LE TIRA CHASQUIBUNES AL LOMA

A propósito del líder petrolero Jorge Ávila, su nombre tuvo mención especial en el cónclave de Juntos por el Cambio en Comodoro, el martes 9 de mayo, cuando se oficializó la fórmula Ignacio Torres-Gustavo Menna para la gobernación de Chubut. Fue cuando Ana Clara Romero expuso algunos de los principios que impulsa su sector político y explicó por qué hoy están cerca del dirigente:

“No nos sirve estar peleando por un Boca-River si no podemos sentarnos y coincidir en políticas públicas, porque los consensos se generan a partir de realidades y no de chicanas baratas, que a la gente no le interesan –dijo la dirigente en esa reunión-. Nosotros podemos explicar por qué estamos sentados en esta mesa, podemos explicar por qué Loma Ávila, del sindicato Petrolero, es un capital muy importante que se suma a Juntos por el Cambio y lo podemos hacer siempre de cara a la gente. En la medida que hagamos eso, no estamos traicionando a nuestro electorado ni el espíritu de JxC, que busca ser una alternativa real de gobierno, pudiendo conversar con todos y entendiendo que aún en nuestras diferencias, tenemos que encontrar puntos en común para avanzar. Chubut y Comodoro no tienen margen para pelear por un nombre o por dónde estuvimos antes”, afirmó la diputada nacional y candidata a intendente, que apunta a confrontar con el peronismo, cuya marcha suele aludir, paradójicamente, al líder que “supo conquistar/a la gran masa del pueblo/combatiendo al capital”.

Pudo ser una tragedia: dos pescadores quedaron encerrados por la marea en Rada Tilly y no pudieron salir

“No es (necesario) tirarle chasquibunes al que tenemos enfrente, sino encontrar los puntos comunes y es lo que hace a la madurez política que nos pide la sociedad”.

OTAHAR Y SAMAPOLI SE MOSTRARON JUNTOS ANTE CASI 700 PERSONAS

El acto organizado por José González, líder sindical de Comercio, junto a la agrupación política ‘Generación Intermedia’, el sábado último en el quincho del parque Saavedra, pareció contener un fuerte mensaje, ya que tuvo como protagonistas a Othar Macharashvili y Maximiliano Sampaoli como principales oradores.

“La intención de José era que el anuncio de la fórmula se hiciera en este caso, pero Juan Pablo (Luque) no pudo venir porque está de gira en la cordillera y quedó para unos días más”, contaron cerca del entorno de los protagonistas. Según esa versión, sólo faltaría ajustar detalles en la lista de concejales, por parte del propio intendente, para que se termine de cristalizar el acuerdo entre ambos, en una fórmula unificada.

La Escuela San José Obrero realizará un curso de soldador básico: Cómo inscribirse y cuándo inicia

Claro que a partir de ahí varían las versiones en torno al orden de es fórmula. Desde el lado de Othar dicen que ya está acordado que el actual vice será el candidato a intendente y el actual secretario de Gobierno, su vice. Pero ese orden no se termina de afirmar desde el lado de Sampaoli, con cuyo nombre hubo rumores de que ya estaba cerrado su primer lugar en la nómina.

Como sea, la definición se conocería en los próximos días y la anunciará el propio Luque, más allá de que en el PJ se extendió el plazo de cierre hasta el próximo 25 de mayo, ya que entienden que no hay que dilatar más los tiempos, frente a la fuerte instalación de Ana Clara Romero como candidata única por el lado de Juntos por el Cambio, tras la dimisión de Tomás Buffa.

Se comprobó la relación de la novia del payador asesinado en Chubut con el único detenido

Durante el acto, que concitó a “casi 700 personas”, según contaron los organizadores, hubo fuertes mensajes de unidad y trabajo conjunto. Si alguna lectura permite el orden de los discursos, el dato duro es el siguiente: primero habló José González, luego Maximiliano Sampaoli y finalmente, como cierre, Otthar Macharashvili.

OTRA AUSENCIA NOTORIA, ESTA VEZ EN EL LANZAMIENTO DE “ARRIBA CHUBUT”

En el lanzamiento de Arriba Chubut, el frente que encabeza la fórmula Juan Pablo Luque-Ricardo Sastre por el PJ, junto a todos los intendentes del peronismo, no pasó inadvertida la ausencia Dante Bowen, jefe comunal de Dolavon. Se dice en círculos políticos que el dirigente, que también es secretario provincial del PJ, está todavía dolido con la resolución que tuvo el frente electoral y la resignación de sus apetencias para ocupar un cargo provincial, ya que aspiraba que Rosario Nervi, su esposa, lo sucediera en la intendencia de su ciudad.

Detuvieron a un hombre que habría sido el último en contactarse con la mujer desaparecida en Chubut

Bowen además fue uno de los dirigentes que hasta último momento se expresó en contra del desdoblamiento electoral en la provincia y reclamaba por la reintroducción de las PASO. Perdida esa batalla, también deberá volver a postularse a la Intendencia, resignando la expansión de su propio proyecto político, ya que los sondeos que manejan en el justicialismo indican que esa sería la opción más conveniente.

Muy cercano a La Cámpora, Bowen había criticado también a quienes no apoyaron a Emanuel Coliñir en Trelew y estaría generando ruidos internos en el cierre de listas de concejales, ya que adelantó su negativa a abrir la lista de concejales, para hacer lugar a representantes de otros sectores que conforman el frente electoral provincial. Aunque muchos creen ver ahí un mensaje de La Cámpora, desde la conducción del PJ se asegura que la relación con ese sector, que responde directamente a Máximo Kirchner, está “todo bien”.

A 81 días de las elecciones en Chubut, ¿qué le piden los vecinos al próximo gobernador ?

En definitiva, Bowen sería uno de los intendentes del PJ que se termina beneficiando por la reciente modificación a la ley que ponía límites a la reelección de jefes comunales, ya que ahora podría presentarse para un tercer mandato, cuando en el justicialismo se aseguraba que esa norma sólo iba a beneficiar a intendentes de Juntos por el Cambio.

LA DESCONFIANZA SIGUE BIEN ‘ARRIBA’

Se cuenta que el día en que se cerró el acuerdo de ‘Arriba Chubut’, alguien apareció con una lista de nombres y quería que quedara establecido, por escrito y firmado, el reparto de las bancas en la lista de diputados provinciales, lo que fue descartado de plano por los armadores que redactaron el acta final. Quienes conocen estos recovecos de la política saben que ese tipo definiciones no puede quedar en un acuerdo de alianza partidaria, sino que en todo caso se establece a través de un acuerdo de palabra al que se llega posteriormente, una vez consolidado el primer paso. Más allá del dato anecdótico, el episodio reflejó la desconfianza que todavía hay entre los sectores que acordaron la alianza, ya que si alguien necesita que el reparto quede por escrito y firmado, será porque descree de que el acuerdo de palabra no será cumplido, finalmente, por quienes asuman tales compromisos.

Alerta en el petróleo: además de la inflación en dólares y la madurez de los yacimientos, hay demoras para importar insumos

LA DEUDA DE CHUBUT SE METIÓ DE LLENO EN LA CAMPAÑA

Tal como ha advertido ADNSUR en sucesivos informes durante los últimos dos años, la deuda provincial a raíz del BOCADE es un tema insoslayable para el próximo gobierno, por lo que no resulta extraño que el tema haya sido objeto de comentarios por los candidatos ya lanzados a la gobernación. “Si no renegociamos, el próximo gobernador no podrá gobernar”, admitió Juan Pablo Luque a comienzos de semana.

“Que hoy lo diga el mismo oficialismo, es de un gran cinismo”, respondió por su lado Ignacio Torres, en la reunión del martes en Comodoro, pero coincidió también en la preocupación existente por el tema y anticipó que mantendrá reuniones con acreedores del BOCADE en esta semana.

“Esto tiene que ser tratado con anticipación y espero que el gobierno convoque a una mesa multipartidaria, como dijo tantas veces”, dijo el candidato opositor. “Ojalá pudiésemos sentarnos ahora, incluso antes de las elecciones”, pidió al gobierno provincial. Torres aludió también a que se está asesorando con Daniel Marx, un economista que integra el equipo de Sergio Massa desde agosto pasado y con un antecedente que no tranquiliza demasiado: fue uno de los funcionarios de Fernando De La Rúa, que tuvo a su cargo la renegociación de deuda en el llamado ‘Megacanje’, allá por el 2001, previo al estallido de fines de ese año. Durante muchos años hubo una investigación judicial que involucró a Domingo Cavallo y quienes integraban su equipo económico, entre ellos Federico Sturzzeneger y el propio Marx, aunque la justicia los sobreseyó en el 2010, tras no poder probar la acusación inicial, que sostenía que habían beneficiado a un grupo de bancos intermediarios, que se designaron discrecionalmente, con un pago de 150 millones de dólares en concepto de comisiones de esas entidades intermediarias. ¿No habrá algún otro asesor con menos ‘pergaminos’, Nacho?

Advierten por la presencia de "monitos del monte" en la Patagonia: ¿Qué hacer si encontramos uno?

EN PESOS TAMBIÉN ES DEUDA

Claro que la deuda que afecta a la provincia se mide no sólo en los 650 millones de dólares, sino en las varias decenas de miles de millones de pesos que se originaron en la colocación de Letras del Tesoro para poder financiar el funcionamiento del Estado, como también en los desembolsos del llamado Fondo Fiduciario, que aporta el Estado nacional y que, si bien presenta condiciones más blandas, también se trata de deuda para la provincia. Ese monto ascendía a 21.000 millones de pesos hasta 2021, a lo que se debe sumar las colocaciones del año 2022 y la más reciente colocación de 14.000 millones de pesos de la semana pasada, aprobada por el oficialismo en la Legislatura.

“SI no lo aprobábamos, el gobierno no iba a poder pagar los aguinaldos”, describió la diputada provincial Belén Baskov, para dar cuenta del delgado piso financiero del Estado provincial. “El ministro de Economía nos informó que el déficit actual es de 3.000 millones de pesos por mes”, completó la legisladora, quien presentó un pedido de informes para contar con un detalle del endeudamiento total, que empieza a perfilar la herencia del próximo gobierno.

¿Vuelve la lluvia?: Cómo estará el tiempo este miércoles en Comodoro y Rada Tilly

LAS “CLASES” DE CHUBUT DAN PARA TODO

El paso de Horacio Rodríguez Larreta por Comodoro sirvió para profundizar su campaña presidencial y asumir un compromiso ligado a la educación, en su manifiesto sobre “no perder más días de clase”, en referencia a que “en los últimos cinco años los chicos de Chubut perdieron más de un año y medio”, según expresó. Algún memorioso recordó que el período de los últimos 5 años incluye también el último año del gobierno de Mauricio Macri, a quien un juez de Chubut le pidió, allá por mediados de 2019, que asistiera a la provincia con Aportes del Tesoro Nacional, a fin de garantizar el funcionamiento del sistema educativo, quebrado en ese momento, al igual que todo el Estado provincial, por el pago de salarios en cuotas. Quizás si hubiera habido respuesta en ese momento, con la misma premura con la que los gobiernos centrales suelen asistir a otros grandes distritos electorales, las escuelas de Chubut hubieran perdido medio año menos, en la cuenta final de las clases no realizadas. La política, sobre todo en épocas de campaña, suele tener la memoria corta, particularmente hacia el pasado reciente, que es el que precede al momento en que se gana una elección y se olvidan, rápidamente, las promesas realizadas pocos meses antes. ¿Se repetirá la historia, esta vez?

¡Chau camperas!: Cómo estará el tiempo este sábado en Comodoro y Rada Tilly ☁