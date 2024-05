Uno de los proyectos del Gobierno de Javier Milei en materia de justicia y seguridad durante 2024, es avanzar en la baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, así lo anticipó en enero pasado, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Este miércoles, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó que esta iniciativa se sigue evaluando y detalló que: “Todavía se está discutiendo la edad, si es (bajarla a) 14 años, si es a 13 como en Uruguay o a 12 como en Brasil”.

La funcionaria adelantó en diálogo con Radio Mitre, que se analiza “cómo ha impactado eso en la población” de los países que bajaron la edad. Y destacó que lo que tiene claro es que “en los delitos gravísimos, como un asesinato, tiene que haber imputabilidad”.

Asimismo, enfatizó que es necesario diferenciar la tipología/gravedad de los casos antes de condenar a los responsables: “Con los que cometen delitos menores hay que tratar de que no cometan delitos mayores. Pero tiene que haber una pena mucho mayor para los que cometen delitos de sangre”.

“Hay convenios internacionales que nos ponen un tope, la Argentina los tiene en su Constitución, entonces estamos ordenando”, admitió.

De inmediato puso como ejemplo a imitar la denominada “teoría de las ventanas rotas” en los Estados Unidos: “Tenían un tratamiento especial cuando (alguien) comenzaba con un delito menor, para que no vuelva a delinquir. Eso en su momento fue muy exitoso , luego eso se ablandó y volvió el delito menor en Nueva York”.

