El senador Carlos Linares anticipó que llamará al gobernador Ignacio Torres para conocer su postura sobre la ley ‘Bases’, próxima a tratarse en el Senado, en la que el ex intendente comodorense anticipó su voto negativo y confió en que los 33 integrantes del bloque de Unión por la Patria rechazarán la norma. Sobre las dietas, dijo que “no hay que hacer demagogia con donaciones”.

De cumplirse la proyección de votos que prevé Linares, sólo restarían otros 4 senadores que voten en contra para que fracase la ley que impulsa el gobierno de Javier Milei, de ahí la importancia que adquiere el tema, que se tratará en la Cámara Alta en las próximas semanas.

“Nosotros somos 33 senadores de Unión por la Patria y estamos en una posición contraria a este tipo de tratamientos -enfatizó, en diálogo con Actualidad 2.0-. En las charlas que tendremos con los senadores de distintas provincias, iremos marcando a ver cuántos acompañarán esta postura, tanto en lo general como lo particular”.

Consultado sobre la posibilidad de que algunos senadores de UxP voten a favor, como ocurrió en la Cámara de Diputados, que terminaron acompañando la ley ‘Bases’ por pedido de sus gobernadores, respondió:

“Hay que ser claros en algo, porque el 90% de los diputados de UxP votó en contra de la ley en general. Después, en lo particular, hubo integrantes de nuestro bloque que acompañaron algún artículo, como el tema del tabaco, o el impuesto a la Ganancias”.

Para Linares, la ley ‘Bases’ no traerá beneficios para la mayoría: “No es que queremos votar en contra, lo que pasa es que nosotros no vemos en esta mega ley nada a favor. de la gente, del país. Ni en la reforma laboral, ni en la parte de energía ni en la tributaria”.

De todos modos, anticipó que volverán a revistar el proyecto “punto por punto”, para debatir y hablar con los gobernadores de todas las provincias a fin de discutir cuáles son los puntos que podrían ser beneficiosos.

EN CONTRA DEL RÉGIMEN DE INVERSIONES

En ese plano, rechazó los argumentos de la senadora Andrea Cristina, quien expresó el martes que la norma será beneficiosa para atraer inversiones para el país, al anticipar su voto favorable a la iniciativa.

“Para empezar, la senadora Cristina votó en contra del impuesto al cheque que favorecía a la provincia -cuestionó Linares-. No sé qué tanto quiere a Chubut, si votó en contra de esa ley. Que diga en qué va a beneficiar esto a la provincia”, insistió.

Al abordar aspectos específicos del proyecto, Linares criticó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). “Es una locura, porque está hecho para favorecer a inversiones superiores a 200 millones de dólares, lo que deja fuera a la mayoría de las empresas del país”, aseguró.

Además, añadió, “vienen por los recursos naturales el litio o el petróleo Vaca Muerta, que se van a llevar sin producir nada y en caso de litigio, se tiene que resolver ante el CIADI, un tribunal internacional con sede en Estados Unidos”.

Linares aclaró que como comerciante, no se opone a los incentivos para la inversión. “Yo estoy de acuerdo en que tiene que haber un programa para las empresas que vengan a invertir en el país, pero no podemos ceder absolutamente toda la potestad que tiene que tener un país sobre sus bienes naturales. Estas leyes tienen nombre y apellido. Creo que la senadora Cristina tiene ignorancia en estos temas, porque repite lo que le dijeron y no sabe explicar cuáles son los beneficios que puede traer este tipo de leyes”.

“SI EL GOBERNADOR TORRES NO ME LLAMA, LO VOY A LLAMAR YO”

En relación a la ley Bases, Linares reconoció que todavía no dialogó con el gobernador Ignacio Torres, para conocer su postura sobre el tema.

“Todavía no hemos hablado, pero igual si él no me llama, lo voy a llamar yo, porque es interesante saber la postura que va a tomar el gobernador. Capaz que él me puede explicar a mí cuáles son los puntos positivos de la ley, porque hasta ahora no los veo. Sólo veo cero obra pública, cero subsidio al transporte público y a los fondos para la educación. Yo no veo ningún beneficio, pero capaz que el gobernador los vea y yo no los reconozco”, ironizó.

AUMENTO EN LAS DIETAS

Linares no esquivó el controvresial tema del aumento de las dietas de los senadores y se mostró a favor de incrementar el ingreso:

“Yo tengo una postura clara y digo que el sueldo del senador, cuando se habla de una cifra de 4 millones de pesos, es una irrealidad. Porque puede ser que esa sea la cifra en el recibo de sueldo, pero cuando tenés que vivir 15 días en Buenos Aires, alquilando un departamento o en un hotel y comiendo todos los días, no se gasta menos de 1,6 ó 1,7 millón de pesos por mes. Así que el salario pasa de 4 a 2 millones”.

En ese plano, dijo que en su caso particular, “podría hacer demagogia sobre esto, porque yo gracias a Dios tengo la oportunidad de no vivir de este sueldo y podría decir ‘donémoslo’. Pero conozco a muchos de los senadores y lo que queda en su bolsillo es mucho menos y se les hace imposible vivir hoy con lo que ganan, que es 1,6 millón de pesos”.

Linares enfatizó que los senadores deben pagar la totalidad de los gastos de ese ingreso. “Algún día se tendrá que debatir si es justo el sistema, en un país senador, porque no es lo mismo ser senador de la capital federal que serlo por Chubut o Tierra del Fuego”.

“¿A vos te parece que un senador no tenga que ganar 2 millones de pesos?”, preguntó el legislador, cuando se le indicó que con la nueva dieta, ésa será la cifra limpia de gastos. “No hay momento oportuno para discutir esto -reconoció-. Nosotros presentamos un proyecto para que ningún funcionario de este país, ni de la justicia ni de otros entes, como YPF, puedan ganar más que el sueldo del Presidente de la Nación. Vamos a ver si lo votan”.