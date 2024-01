El pasado lunes 15 de enero, se conoció que el Gobierno Nacional tiene la intención de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Así lo manifestó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona respecto a los proyectos que tienen en mente. Cabe recordar que actualmente, los menores de entre 16 y 18 años son punibles, pero no pueden ser juzgados en procesos como si fueran mayores de edad, según la legislación.

En este marco, ADNSUR charló con Lucía Pettinari, directora de la Defensa Pública quien brindó un análisis sobre la propuesta del gobierno de Javier Milei.

“Acá el proyecto del Gobierno Nacional es que los adolescentes de 14 años sean punibles por cualquier delito a partir de esa edad”, explicó. En cuanto a su postura, sostuvo que “no es conveniente bajar la edad impunibilidad a 14 años ni a otra distinta”.

Por el contrario, sostuvo que “se deben hacer políticas públicas de inclusión, reforzar el sistema de protección, la inclusión, la educación, el deporte, la cultura. Incluir a un adolescente de 14 años en un sistema tan perverso como es el penal, que es de castigo, no va a a bajar la tasa de delitos. Es más, va a hacer que estos adolescente sean reincidentes, que salgan de una manera distinta de como entraron, no va a construir subjetividades y por lo tanto mi postura es en contra de la baja de impunibilidad para menores de 14 años”.

“Lo que hay que hacer es insertarlos, protegerlos, educarlos y no meterlos en este sistema tan perverso. Además si uno hace un análisis un poco más estadístico, es muy ínfima la cantidad de adolescentes que hay en conflicto con la ley penal para justificar un cambio tan radical en la baja de impunibilidad, con lo cual el sistema penal no es la salida para estos adolescentes que no son muchos, que están en conflicto con la ley penal”, aclaró.

LA POSTURA DE MIQUELARENA

Por su parte, según informó LU20 Radio Chubut, el Procurador General de Chubut, Dr. Jorge Miquelarena señaló que “estamos hablando de una ley que tiene más de 40 años, la que es la que establece la responsabilidad de la persona a partir de los 16 años, salvo determinados delitos”.

“Cierto es también que la mayoría de los países y en Latinoamérica hay una edad de imputabilidad más baja, muchos a los 14 años”, agregó. Además, sostuvo que hay críticas cuando ocurre un hecho grave realizado por un menor de 15 años y queda inimputable. Asimismo, sostuvo que “eventualmente haya que bajar la edad de imputabilidad coincide siempre y cuando la persona goce de los derechos y garantías”.