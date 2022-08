Es oficial el regreso de Massoni a la UCR: un asado con autoridades que levanta polémica

Con un asado en el quincho del Colegio de Ingenieros de Trelew, las autoridades de la UCR oficializaron el regreso de Federico Massoni a las filas del partido como futuro candidato a intendente de esa ciudad.

Los máximos referentes de la conducción de la UCR del Chubut encabezados por su presidente, Damián Biss, y por la titular del Comité local, Florencia Rossi, se reunieron ayer miércoles por la noche en Trelew para presentar a Federico Massoni como candidato a la Intendencia de la ciudad para las próximas elecciones.

El encuentro se realizó en el Colegio de Ingenieros de Trelew y contó con las presencias, además, del diputado provincial Manuel Pagliaroni, del concejal Rubén Cáceres, del ex presidente de la Convención y ex concejal Miguel Ramos, del ex candidato a intendente Claudio Conrad, militantes, afiliados y el referente del PRO Celso Pontet, entre otros. Germán Larmeu, candidato a intendente en las últimas elecciones, no pudo participar, pero envío sus saludos.

Massoni sostuvo: “Para cambiar algo, hay que hacerlo con mucha fuerza. Pero no lo cambia una persona sola. Lo cambian equipos”.

Manifestó que hoy “la gente se quiere ir de Trelew, los comerciantes cierran negocios. Cuando uno camina por el centro de Trelew hay cada vez más negocios cerrados. No hay trabajo. Todo se circunscribe a dar planes sociales sin trabajar y, de esa manera, gobernar una ciudad que era ejemplo en la Patagonia y pasó a ser ejemplo, pero de lo negativo”.

"Me encanta ver un radicalismo con hambre de ganar y con ganas de recuperar una de las ciudades más importantes de la provincia. Lo vamos a hacer siempre y cuando sepamos que lo tenemos que hacer juntos, para que vivamos en una ciudad en la que de nuevo valga la pena vivir”, finalizó.

Maduración

En tanto, la presidenta de la UCR local, Florencia Rossi, indicó: “El 90% de los sectores internos que conviven en el partido están juntos, lo cual habla de un crecimiento y una maduración del radicalismo que tiene mucho que ver con las necesidades que tiene la ciudad”.

“Podemos tener diferentes miradas, pero todos vivimos y padecemos la realidad de Trelew. Padecemos que nuestros hijos no puedan caminar tranquilos por las calles, padecemos estar añorando volver a 20 años atrás cuando una ciudad tiene que mirar para adelante”, agregó.

Por su parte, el presidente de la UCR chubutense, Damián Biss dijo: “Después de mucho tiempo estamos en condiciones de que el radicalismo deje de ser un partido de oposición para ser un partido con vocación de poder. Y el ejercicio del poder es el que permite generar transformaciones importantes”.

“El radicalismo está en franca recuperación. En 2015 teníamos un solo municipio. Hoy contamos con 8 de la UCR o 10 en total, si tomamos a Juntos por el Cambio, con gestiones visibles y que lograron recuperar a las ciudades”, agregó. “Esto está marcando una diferencia importante con respecto a otros partidos”, añadió.

“Hablo con la gente de Rawson y con mucha gente de Trelew, de muchos sectores, y ven en este proyecto la posibilidad real de generar un cambio en una de las ciudades más importantes de la provincia que en los últimos años ha estado en coma”, sostuvo el también intendente de la capital provincial.

“No se puede pensar en una provincia pujante si no se tiene a la ciudad de Trelew en marcha. Vamos a sumar a todos los espacios que sean necesarios para lograr ese objetivo”, finalizó.

Consenso

En tanto, el concejal Cáceres puso en valor que “la participación de Federico tiene consenso en el radicalismo de Trelew. Por eso lo vamos a acompañar en el camino hacia la Intendencia: para tener las mejores propuestas que el vecino de Trelew necesita, y también en el diálogo con otros espacios que compartan los valores y objetivos que queremos instalar nuevamente en nuestra comunidad”, dijo.

Y agregó: “Hoy Trelew necesita recuperar su municipio como una herramienta al servicio de los vecinos, algo que se ha perdido completamente y que se ve en el abandono en materia de seguridad, infraestructura y mantenimiento de calles”.

Unidad

Por su parte, Miguel Ramos recordó: “Hace algunos meses, los 4 sectores internos de militantes que conviven en la UCR de Trelew se juntaron para juntos conformar la conducción local y los cuerpos orgánicos provinciales, buscando la unidad”.

“Tres de esos sectores, lo más importantes, se reunieron nuevamente para analizar la situación en la que se encuentra Trelew y entre todos conformar un proyecto para solucionar los múltiples problemas de la ciudad”, indicó. “Se ha priorizado la recuperación de la ciudad por sobre los intereses personales o de cargos de cada uno de los militantes y dirigentes”, agregó.

Y concluyó: “En función de eso se pensó en Federico Massoni como un hombre de experiencia, acostumbrado a la gestión y que tiene el carácter y la personalidad que creemos que se necesita en este momento para sacar a la ciudad adelante”.